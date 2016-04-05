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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3847384838493850
Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 18:10

  sashaqbl написав:
  Schmit написав:Яку чуш? На складах були відкриті площадки з ось таким іржавим металоломом.
ВОГ на таке і все, складу нема, у тому числі і критого, що неподалік.
Кого саджати за таке?

otg правий. Це був серйозний пройоб Порошенка і статегічний виграш Росії, на жаль.
Були виділені кошти на побудову нормальних складів, але на жаль, ніфіга не зроблено.

Половина всіх боєприпасів зберігається під відкритим небом
Такі склади захистити від дронів було не реально.

А сховища при ПО будувалися (точно знаю), хоча напевно недостатньо швидко. При Зе - не знаю, скоріш усього взагалі ні.
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 24 бер, 2023 18:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 18:12

  otg написав:
  sergey_sryvkin написав:Порошенко на відміну від Зеленського до війни готувався.
В слогані "Армія Мова Віра" армія стояла на першому місці.
Під час каденції Порошенка було звільнено від орків моє рідне місто.
А під час Зеленського - окуповане і напівзнищене.
Це факт.
Да да готувався. Не смішіть мої тапки. На місці зелі давно сдав би і Київ і приняв би пропозицію очолити уряд в вигнанні. :)

Аргументи на рівні бабці з базару.
На місці зелі Порошенко не допустив би війну взагалі - як вам такий аргумент на "вашому рівні"?
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 18:14

  otg написав:
  sergey_sryvkin написав:Порошенко на відміну від Зеленського до війни готувався.
В слогані "Армія Мова Віра" армія стояла на першому місці.
Під час каденції Порошенка було звільнено від орків моє рідне місто.
А під час Зеленського - окуповане і напівзнищене.
Це факт.
Да да готувався. Не смішіть мої тапки. На місці зелі давно сдав би і Київ і приняв би пропозицію очолити уряд в вигнанні. :)

От ти брехло ...

Марик при Порошенко был освобожден, а при ЗЕ! - оккупирован

Так что, не гунди

И не забываем про ярд от Порошенко на ПВО для Киева

Это у тебя память, как у рыбки гупии - 5 секунд
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 18:25

А ну-ка напади!

Британський літак-розвідник у супроводі двох винищувачів "Тайфун" сьогодні кружляє над нейтральними територіальними водами поблизу Криму.

Тим часом, у Севастополі сьогодні бавовна: перший вибух - у Камишовій бухті, другий - у бухті Омега та щойно третій - незвичайно гучний вибух, наче у місті, не пишуть де саме.

ПС. Цікаво, що Британія розвідує? :wink:
fler
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  #<1 ... 3847384838493850
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