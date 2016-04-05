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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3846384738483849
Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 17:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Тож, має бути чітко прописана "зона підвищеного ризику" - наприклад, 20км(чи 10-15км) від лінії фронту/лінії розмежування, чи приблизно так - де за межами отих 20км(чи 10-15км) вже значно менше і рідше бувають "приходи"!

А то хлопці ризикують своїм життям - осколки приходів/снарядів стрибають зверху по блідажах... - а потім на вам 30К премії за ваш ризик, як ще до недавна стільки ж давали в глибокому тилу, наприклад, на Львівщині


Сподіваюсь що або влада зрозуміє помилку і поверне все як було, або війна швидко закінчиться))
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 18:25

А ну-ка напади!

Британський літак-розвідник у супроводі двох винищувачів "Тайфун" сьогодні кружляє над нейтральними територіальними водами поблизу Криму.

Тим часом, у Севастополі сьогодні бавовна: перший вибух - у Камишовій бухті, другий - у бухті Омега та щойно третій - незвичайно гучний вибух, наче у місті, не пишуть де саме.

ПС. Цікаво, що Британія розвідує? :wink:
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 19:05

  Успіх написав:
  sashaqbl написав:а що, в 14 здались? Чи відновили армію і утримали більшу частину Донбасу?

А Крим?
А втрати у котлах - Дебальцево і т.д.?

АТО 8р. - це наче нас нагнули і легенько з вазеліном всі ці 8р. шпарили!
А прийшов Зе і сказав ДОСИТЬ! Досить стояти зігнутими! Не дамось більше!
І от у відповідь отримали повномасштабну агресію, так як ми встали з колін/випрямились з собачої пози!

А в какой позе , без боя сдавали Юг Украины Херсон , Мелитополь , Энергодар , Бердянск ? Николаев и Мариуполь , так же хотели , но вышло по другому . Тогда уже встали с колен или ещё стояли ?
Frez
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 19:25

  Defort написав:.........
Хотя не все так плохо, как Вы пишете и государство всегда старается для наших воинов:
https://news.finance.ua/ru/ukrainskie-v ... al-konkurs

Немного непонятно.
«Ветераны, ветеранки, а также родственники павших защитников и защитниц могут получить от 500 тысяч до 1,5 миллиона гривен на открытие или развитие собственного дела. Общий бюджет конкурса составляет 15 миллионов гривен», — говорится в сообщении.

В 2022 году УВФ провел два конкурса макрофинансирования, и 53 победителя получили финансирование на суммы от 500 тысяч до миллиона гривен.

53 победителя даже по 500 тыс это 26,5 млн.
Сейчас выделяют 15 млн. от 0,5 до 1,5 млн. Это максимум 30 человек (даже по минимуму по 500 тыс). Если по среднему - 1 млн, то 15 человек.
Кто получит?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 19:27

  sashaqbl написав:Успіх а що, в 14 здались? Чи відновили армію і утримали більшу частину Донбасу?

В 2014 была полномасштабная агрессия? :shock:
Я что-то пропустил?
За 2015-2021 линия фронта или как тогда называлось сильно изменилась?
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 19:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:За 2015-2021 линия фронта или как тогда называлось сильно изменилась?


Так в этом прошедшем квартале линия фронта тоже никак глобально не поменялась, за исключением потери маленького Соледара и небольшого движа орков в Бахмуте.
На активных участках фронта задействовано 10-15 процентов армии, а в остальном в лучшем случае артдуэли и кидалки всякой хренью с дронов
Так долго продолжаться не может. Сотни тысяч мужиков с оружием
сидят, и некоторые дуреть начинают.
Шанс погибнуть я посчитал по своему бату 0,5-,75 % в месяц, то есть близкий к нулю. Проблема зелёного змия есть. Проблема психологической усталости после года в армии большая.
Так посидим ещё несколько месяцев и никто из западных партнёров денег не даст.
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