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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 17:34
Успіх написав:
Тож, має бути чітко прописана "зона підвищеного ризику" - наприклад, 20км(чи 10-15км) від лінії фронту/лінії розмежування, чи приблизно так - де за межами отих 20км(чи 10-15км) вже значно менше і рідше бувають "приходи"!
А то хлопці ризикують своїм життям - осколки приходів/снарядів стрибають зверху по блідажах... - а потім на вам 30К премії за ваш ризик, як ще до недавна стільки ж давали в глибокому тилу, наприклад, на Львівщині
Сподіваюсь що або влада зрозуміє помилку і поверне все як було, або війна швидко закінчиться))
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 18:25
Британський літак-розвідник у супроводі двох винищувачів "Тайфун" сьогодні кружляє над нейтральними територіальними водами поблизу Криму.
Тим часом, у Севастополі сьогодні бавовна: перший вибух - у Камишовій бухті, другий - у бухті Омега та щойно третій - незвичайно гучний вибух, наче у місті, не пишуть де саме.
ПС. Цікаво, що Британія розвідує?
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 19:05
Успіх написав: sashaqbl написав:
а що, в 14 здались? Чи відновили армію і утримали більшу частину Донбасу?
А Крим?
А втрати у котлах - Дебальцево і т.д.?
АТО 8р. - це наче нас нагнули і легенько з вазеліном всі ці 8р. шпарили!
А прийшов Зе і сказав ДОСИТЬ! Досить стояти зігнутими! Не дамось більше!
І от у відповідь отримали повномасштабну агресію, так як ми встали з колін/випрямились з собачої пози!
А в какой позе , без боя сдавали Юг Украины Херсон , Мелитополь , Энергодар , Бердянск ? Николаев и Мариуполь , так же хотели , но вышло по другому . Тогда уже встали с колен или ещё стояли ?
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 19:25
Немного непонятно.
«Ветераны, ветеранки, а также родственники павших защитников и защитниц могут получить от 500 тысяч до 1,5 миллиона гривен на открытие или развитие собственного дела. Общий бюджет конкурса составляет 15 миллионов гривен», — говорится в сообщении.
В 2022 году УВФ провел два конкурса макрофинансирования, и 53 победителя получили финансирование на суммы от 500 тысяч до миллиона гривен.
53 победителя даже по 500 тыс это 26,5 млн.
Сейчас выделяют 15 млн. от 0,5 до 1,5 млн. Это максимум 30 человек (даже по минимуму по 500 тыс). Если по среднему - 1 млн, то 15 человек.
Кто получит?
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 19:27
sashaqbl написав:Успіх
а що, в 14 здались? Чи відновили армію і утримали більшу частину Донбасу?
В 2014 была полномасштабная агрессия?
Я что-то пропустил?
За 2015-2021 линия фронта или как тогда называлось сильно изменилась?
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 19:52
ЛАД написав:За 2015-2021 линия фронта или как тогда называлось сильно изменилась?
Так в этом прошедшем квартале линия фронта тоже никак глобально не поменялась, за исключением потери маленького Соледара и небольшого движа орков в Бахмуте.
На активных участках фронта задействовано 10-15 процентов армии, а в остальном в лучшем случае артдуэли и кидалки всякой хренью с дронов
Так долго продолжаться не может. Сотни тысяч мужиков с оружием
сидят, и некоторые дуреть начинают.
Шанс погибнуть я посчитал по своему бату 0,5-,75 % в месяц, то есть близкий к нулю. Проблема зелёного змия есть. Проблема психологической усталости после года в армии большая.
Так посидим ещё несколько месяцев и никто из западных партнёров денег не даст.
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 20:17
freeze написав:
Так посидим ещё несколько месяцев и никто из западных партнёров денег не даст
я об этом писал ранее, если линия фронта не движется, дальше воевать нет смысла и западную помощь будут потихоньку сворачивать. Мягко или пинками подталкивая Зеленского к переговорам. Какой смысл лить миллиарды в бесдонную бочку без видимого на карте результата? Правда меня тогда зафукали, а главный летчик форума предположил, что США будет платить ему вечно за защиту Европы от грозной армии пуйла. Наивные как дети.
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vitaliian
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 20:20
vitaliian написав:
я об этом писал ранее, если линия фронта не движется, воевать нет смысла и западную помощь будут сворачивать
freeze написав:
Так посидим ещё несколько месяцев и никто из западных партнёров денег не даст
, подталкивая Зеленского к переговорам. Какой смысл лить миллиарды в бесдонную бочку. Правда меня тогда зафукали, а главный летчик форума предположил, что США будет платить ему вечно за защиту Европы от грозной армии пуйла. Наивные как дети.
Ты обгадишься со своим прогнозом
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 20:29
vitaliian написав: freeze написав:
Так посидим ещё несколько месяцев и никто из западных партнёров денег не даст
я об этом писал ранее
Я к тому, что пора атаковать, я лично хотел перейти в более горячее подразделение, но комбат сказал, что порвет мой рапорт, и чтобы я жаловался на него куда угодно, и так офицеров не хватает
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freeze
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 20:36
freeze написав:
ЛАД написав:За 2015-2021 линия фронта или как тогда называлось сильно изменилась?
Так в этом прошедшем квартале линия фронта тоже никак глобально не поменялась, за исключением потери маленького Соледара и небольшого движа орков в Бахмуте.
На активных участках фронта задействовано 10-15 процентов армии, а в остальном в лучшем случае артдуэли и кидалки всякой хренью с дронов
Так долго продолжаться не может. Сотни тысяч мужиков с оружием
сидят, и некоторые дуреть начинают.
Шанс погибнуть я посчитал по своему бату 0,5-,75 % в месяц, то есть близкий к нулю. Проблема зелёного змия есть. Проблема психологической усталости после года в армии большая.
Так посидим ещё несколько месяцев и никто из западных партнёров денег не даст.
Ну, моё замечание было по другому поводу.
А с Вами согласен.
Война становится похожей на 1 мировую.
Фронт не движется. Всё на месте. А люди с обеих сторон продолжают гибнуть.
И если с той стороны - чёрт с ними, сами припёрлись, то наших жаль.
Очень надеюсь на наше наступление в ближайшем будущем - месяц-два. Если такой возможности нет, то как это ни больно и противно надо будет о чём-то договариваться. Хотя не очень себе представляю, как и о чём.
Хотя бы о перемирии?
По упрёкам Зеленскому (это не к Вам).
Уже писал - у меня к нему основная претензия в том, что недостаточно сил приложил к тому, чтобы избежать войны.
Думаю, он проявил слабость из-за 27% (реально намного меньше, далеко не все 27% хотели военного решения вопроса). Боялся наших "активистов", боялся столкновений, очередного Майдана.
Кстати, не все "активисты" сегодня на фронте. Тут иногда выкладывают "интеллигентного" (в очочках) Стерненко. Тоже из "активистов". И сейчас "блогерствует". Но не на фронте. Мужества хватает только с ножом на улице?
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ЛАД
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