На прохання читацької громадськості виношу окремим постом мій коментар до одного з попередніх дописів, де я відповів на запитання, в який спосіб мій, так би мовити, бойовий побратим – колишній генеральний, прости господи, прокурор Юрій Луценко – став аж цілим капітаном і «командиром взводу».***Первинне офіцерське звання Юрій Віталійович отримав по закінченні Львівської політехніки, де була військова кафедра.Наказом командира військової частини А7375 від 25.02.2022 №5 старший лейтенант запасу Луценко Ю.В. 14.12.1964 р.н. був прийнятий на військову службу «у розпорядження» як мобілізований Печерським РТЦК та СП м.Києва.До речі, Луценко в інтерв’ю розповідає, що він, начебто, уклав контракт на проходження військової служби. Це – брехня. Ніякого контракту немає й ніколи не було.До кінця травня 2022 року старший лейтенант Луценко Ю.В., коли був тверезим, приїжджав на позиції 1 стрілецької роти в/ч А7375 на кордоні Миколаївської та Херсонської обл. і, висунувшись у вікно автомобіля, питав: «Бойка немає?».Якщо говорили, що я далеко, то він вилазив з машини і робив фотосесію на позиціях мого взводу. До речі, свою першу «фотографію з фронту», опубліковану «Цензор.нет», Луценко зробив в окопі, який я викопав з підполковником Андрієм Озерчуком.Коли солдати стали ганяти цього туриста, Луценко разом з такими ж вояками (на чолі з генерал-полковником Д-ю) поселився в селі Прибузьке Миколаївської області за 12 км від лінії фронту й робив звідтіля репортажі, як він варить грибну юшку та звільняє Херсон.В середині літа 2022 року в батальйон прибула перевірка й Луценка, який тинявся без діла, вивели в розпорядження командира 241 бригади та стали шукати йому посаду завскладом у Києві.Але у вересні Юрій Віталійович перевівся в іншу військову частину – А4643, яка була створена на базі нашого батальйону і яка перебуває в Каневі, очолив цю частину колишній заступник командира нашого батальйону Сергій К. Сергій піддався на умовляння Луценка, дав йому посаду заступника начальника штабу батальйону, вніс подання на підвищення у військовому званні до «капітана» і нарахував 30 років вислуги.У цій в/ч Луценко фіктивно служив до 20 лютого 2023 року, знімаючи рекламні кліпи про те, як він, будучи «стрілком ТРО», начебто воює під Бахмутом (насправді його військова частина перебувала в «канівському котлі»).Зараз Юрій Віталійович розпочав новий рекламний проєкт разом з ще одним моїм колишнім сослуживцем по 206 батальйону Робертом Бровді («Мадяр» - молодший лейтенант запасу Бровді Роберт Йосипович 09.08.1975 р.н. був мобілізований 26.02.2022 Ужгородським РТЦК та СП), який разом з Луценком перевівся до Сергія К., також до 20 лютого служив у Каневі у в/ч А4643 і також робив відосики «з Бахмута».«Мадяр» - це колишній менеджер Юри Єнакіївського, він причетний до розкрадання 1,5 млрд. доларів китайського кредиту.У березні 2014 року тодішній заступник генпрокурора Олексій Баганець зареєстрував кримінальне провадження за моїми матеріалами щодо цього «Мадяра», але Луценко, коли став генпрокурором, справу закрив і тепер обидва пройдисвіти, типу, воюють під Бахмутом.От тільки якщо «Мадяра» я тут бачив, то Луценка – ні.