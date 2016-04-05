ЛАД написав:За 2015-2021 линия фронта или как тогда называлось сильно изменилась?
Так в этом прошедшем квартале линия фронта тоже никак глобально не поменялась, за исключением потери маленького Соледара и небольшого движа орков в Бахмуте. На активных участках фронта задействовано 10-15 процентов армии, а в остальном в лучшем случае артдуэли и кидалки всякой хренью с дронов Так долго продолжаться не может. Сотни тысяч мужиков с оружием сидят, и некоторые дуреть начинают. Шанс погибнуть я посчитал по своему бату 0,5-,75 % в месяц, то есть близкий к нулю. Проблема зелёного змия есть. Проблема психологической усталости после года в армии большая. Так посидим ещё несколько месяцев и никто из западных партнёров денег не даст.
Далеко же Вы сидите, раз шанс погибнуть практически нулевой) Львовский ПКФ? Хотя, критиковать не буду, каждый сидит где может.
Офіційне звернення до керівництва Міністерства внутрішніх справ та керівництва Національної поліції
Керівнику МВС України Ігорю Клименку
ТВО Голови Національної поліції України Івану Вигівському
Україна продовжує боротьбу з підступним ворогом за власне існування. Усі національно-патріотичні сили, всі правоохоронні органи та органи державного управління мають бути згуртовані довкола боротьби. Від цього залежить наше виживання.
На жаль, не всі розуміють цю просту істину. Вчора у Києві співробітник 2-го батальйону патрульної поліції Голосіївського району Гридін Євген Олегович в грубій і цинічній формі заявив, що такої організації як "Правий сектор" не існує та ніби то вона ніде не воює. Особливо вразило те, що співробітник поліції при виконанні виражав ці ганебні думки мовою окупанта, всупереч законодавству України. https://www.facebook.com/67ombrduk/vide ... 9280/?t=20
Гадаємо, ні для кого не секрет, що "Правий сектор" на війні з 2014 року і ніколи не полишав святу справу боротьби з кремлівським мордором. Наші воїни пройшли найзапекліші гарячі точки Війни на Сході. А від початку повномасштабного вторгнення наші підрозділи були залучені у багатьох боях по всіх напрямках руху російських окупантів, зокрема і на обороні столиці.
Колегіальним рішенням Проводу нашого Руху ще рік тому було прийнято рішення про інтеграцію ДУК "Правий сектор" у Збройні Сили України та створення нашої військової частини, що зараз в якості 67 омбр ДУК знаходиться в самому пеклі боїв за Бахмут. Звідки у громадянина Гридіна інформація, що "Правий сектор" ніде не воює, нам невідомо, але ми з радістю готові показати йому наші фронтові позиції, дати шанс поспілкуватися з бійцями, що мужньо тримають лінію фронту. Одначе, чи вистачить в громадянина Гридіна мужності та духу прийняти наше запрошення, ми сумніваємось.
Хочемо офіційно звернутися до керівництва Міністерства внутрішніх справ та керівництва Національної поліції зокрема: чи є позиція вашого співробітника Гридіна офіційною для всієї вашої структури? Чи вважаєте ви правильним, що український поліцейський в тилу, спілкуючись мовою ворога, паплюжить ім'я організації, членство якої вже не перший рік воює, проливає кров за самого Гридіна в тому числі?
Якщо ні, вимагаємо проведення службової перевірки стосовно Гридіна, за результатами якої поліцейський отримає заслужене та справедливе покарання. Також вимагаємо вибачень від його керівництва та від нього безпосередньо за слова та поведінку, що не личить українському правоохоронцю. Сподіваємось, що це останній інцидент подібного характеру, і більше ніхто не буде провокувати ворожнечу поміж сил, що захищають нашу Незалежність.
К сожалению о мусоре за последние 2 суток стало много всплывать, за вымогательство от волонтёров,https://censor.net/ru/photo_news/3407853/zaderjany_pravoohraniteli_iz_lvovskoyi_oblasti_kotorye_hoteli_zarabotat_na_blagotvoritelnoyi_pomoschi за ...,https://censor.net/ru/photo_news/3407889/razoblachena_shema_vyezda_za_granitsu_voennoobyazannyh_zaderjan_pravoohranitel_i_sotrudnik_voenkomata за... Жаль, что многие не понимают, что Война ещё далека от завершения ... - но бомбить населення уже хочцааа.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 24 бер, 2023 21:34, всього редагувалось 1 раз.
Знову почалася гра у медіа, це помітно. Національний банк у прямому ефірі, прямо сьогодні прибиває один з важливих механізмів Коломойського – "Інгосстрах", через який виводили гроші з "ПриватБанку".
І тут вже Дубінський починає інформаційно "мочити" Нацбанк, чого не робив. Так, не робив активно, наприклад, за попереднього голови.
Я відверто не знаю, що зараз є Дубінський для Коломойського. Чи це найслабша карта на руках, яку він кидає на стіл як запрошення на перемовини, чи навпаки – взагалі єдина карта, яка у нього залишилась.
Але все це мене дуже сильно тривожить. Тому що політики, кажуть, немає, а Коломойський є. Ми захищаємо невід'ємне право на свободу думки і слова.
За інформацією від джерел наших європейських колег у міланській поліції, попри носіння електронного браслета на нозі Артьому Уссу дали втекти – країну ця підсанкційна особа, ймовірно, покинула напередодні на приватному літаку, вилетівши з аеропорту "Лінате".
«Син губернатора Красноярської області й олігарха Алєксандра Усса зник із-під домашнього арешту наступного дня після того, як суд схвалив його екстракцію до США. Таке неможливе ні без допомоги місцевих спецслужб, ні без участі російських. Станом на цю мить правоохоронці шукають місцеперебування Артьома Усса. Але сам факт втечі ставить багато питань щодо впровадження російської корупції у тіло європейської юстиції», – коментують ситуацію на шпальтах видання "Corriere della Sera".
Звинувачується 41-річний бізнесмен Усс і ще кілька людей із його оточення у відмиванні коштів, обході санкцій та шахрайстві щодо американських компаній, а також у продажу РФ секретних технологій, винайдених у США, через посередників у третіх країнах.
Не, знаю, но несколько дней знакомился с оригиналом перечня дел по этому поводу - там, ФУРОР Орки скупили Итальянских ... теперь имеем. Трезвые итальянцы прекрасно понимают, что ЧВК "Вагнера" в Африке - заполнит Средиземное море беженцами с Чёрного континента в Италию.
ЛАД написав:За 2015-2021 линия фронта или как тогда называлось сильно изменилась?
Так в этом прошедшем квартале линия фронта тоже никак глобально не поменялась, за исключением потери маленького Соледара и небольшого движа орков в Бахмуте. На активных участках фронта задействовано 10-15 процентов армии, а в остальном в лучшем случае артдуэли и кидалки всякой хренью с дронов Так долго продолжаться не может. Сотни тысяч мужиков с оружием сидят, и некоторые дуреть начинают. Шанс погибнуть я посчитал по своему бату 0,5-,75 % в месяц, то есть близкий к нулю. Проблема зелёного змия есть. Проблема психологической усталости после года в армии большая. Так посидим ещё несколько месяцев и никто из западных партнёров денег не даст.
І, наче, вище командування все це бачить(особливо за останніх півроку) - але ЧОМУСЬ нічого з цим не роблять/ігнорують. Але ж це, наче, бомба сповільненої дії!
О "Лицах", хотя лично моё мнение... - лицо бывшее Генеральным Прокурором Украины,... - Обязано быть в первых рядах, по "ликвидации уголовных преступлений в Судах Украины", своевременном и качественном отработке уголовных дел, - Держать тылы от криминала, а имеем????
В який спосіб колишній генеральний, прости господи, прокурор Юрій Луценко – став аж цілим капітаном і «командиром взводу» https://bastion.tv/bojovi-zvityagi-yuri ... nka_n52972 ВОЛОДИМИР БОЙКО Відомий журналіст, публіцист і блогер (Текст подано мовою оригіналу зі збереженням авторської стилістики без виправлень і скорочень).
На прохання читацької громадськості виношу окремим постом мій коментар до одного з попередніх дописів, де я відповів на запитання, в який спосіб мій, так би мовити, бойовий побратим – колишній генеральний, прости господи, прокурор Юрій Луценко – став аж цілим капітаном і «командиром взводу».
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Первинне офіцерське звання Юрій Віталійович отримав по закінченні Львівської політехніки, де була військова кафедра.
Наказом командира військової частини А7375 від 25.02.2022 №5 старший лейтенант запасу Луценко Ю.В. 14.12.1964 р.н. був прийнятий на військову службу «у розпорядження» як мобілізований Печерським РТЦК та СП м.Києва.
До речі, Луценко в інтерв’ю розповідає, що він, начебто, уклав контракт на проходження військової служби. Це – брехня. Ніякого контракту немає й ніколи не було.
До кінця травня 2022 року старший лейтенант Луценко Ю.В., коли був тверезим, приїжджав на позиції 1 стрілецької роти в/ч А7375 на кордоні Миколаївської та Херсонської обл. і, висунувшись у вікно автомобіля, питав: «Бойка немає?».
Якщо говорили, що я далеко, то він вилазив з машини і робив фотосесію на позиціях мого взводу. До речі, свою першу «фотографію з фронту», опубліковану «Цензор.нет», Луценко зробив в окопі, який я викопав з підполковником Андрієм Озерчуком.
Коли солдати стали ганяти цього туриста, Луценко разом з такими ж вояками (на чолі з генерал-полковником Д-ю) поселився в селі Прибузьке Миколаївської області за 12 км від лінії фронту й робив звідтіля репортажі, як він варить грибну юшку та звільняє Херсон.
В середині літа 2022 року в батальйон прибула перевірка й Луценка, який тинявся без діла, вивели в розпорядження командира 241 бригади та стали шукати йому посаду завскладом у Києві.
Але у вересні Юрій Віталійович перевівся в іншу військову частину – А4643, яка була створена на базі нашого батальйону і яка перебуває в Каневі, очолив цю частину колишній заступник командира нашого батальйону Сергій К. Сергій піддався на умовляння Луценка, дав йому посаду заступника начальника штабу батальйону, вніс подання на підвищення у військовому званні до «капітана» і нарахував 30 років вислуги.
У цій в/ч Луценко фіктивно служив до 20 лютого 2023 року, знімаючи рекламні кліпи про те, як він, будучи «стрілком ТРО», начебто воює під Бахмутом (насправді його військова частина перебувала в «канівському котлі»).
Зараз Юрій Віталійович розпочав новий рекламний проєкт разом з ще одним моїм колишнім сослуживцем по 206 батальйону Робертом Бровді («Мадяр» - молодший лейтенант запасу Бровді Роберт Йосипович 09.08.1975 р.н. був мобілізований 26.02.2022 Ужгородським РТЦК та СП), який разом з Луценком перевівся до Сергія К., також до 20 лютого служив у Каневі у в/ч А4643 і також робив відосики «з Бахмута».
«Мадяр» - це колишній менеджер Юри Єнакіївського, він причетний до розкрадання 1,5 млрд. доларів китайського кредиту.
У березні 2014 року тодішній заступник генпрокурора Олексій Баганець зареєстрував кримінальне провадження за моїми матеріалами щодо цього «Мадяра», але Луценко, коли став генпрокурором, справу закрив і тепер обидва пройдисвіти, типу, воюють під Бахмутом.
От тільки якщо «Мадяра» я тут бачив, то Луценка – ні.
freeze написав: Так в этом прошедшем квартале линия фронта тоже никак глобально не поменялась, за исключением потери маленького Соледара и небольшого движа орков в Бахмуте. На активных участках фронта задействовано 10-15 процентов армии, а в остальном в лучшем случае артдуэли и кидалки всякой хренью с дронов Так долго продолжаться не может. Сотни тысяч мужиков с оружием сидят, и некоторые дуреть начинают. Шанс погибнуть я посчитал по своему бату 0,5-,75 % в месяц, то есть близкий к нулю. Проблема зелёного змия есть. Проблема психологической усталости после года в армии большая. Так посидим ещё несколько месяцев и никто из западных партнёров денег не даст.
Ну так на протязі місяця буде наш контрнаступ, орки якраз видохнуться, вистріляють все по максимуму, попалимо іх бронєтехніку і підемо ми, є такі думки, що ми повинні приблизно вийти на лінії 24.02.22, а далі будемо просити знову зброю, зализувати рани і готувати новий контрнаступ, або нас усадять за стіл переговорів з компромісами. Так що копіть лють, вона Вам скоро знадобиться, а далі вже буде видно.
ЛАД написав:За 2015-2021 линия фронта или как тогда называлось сильно изменилась?
Так в этом прошедшем квартале линия фронта тоже никак глобально не поменялась, за исключением потери маленького Соледара и небольшого движа орков в Бахмуте. На активных участках фронта задействовано 10-15 процентов армии, а в остальном в лучшем случае артдуэли и кидалки всякой хренью с дронов Так долго продолжаться не может. Сотни тысяч мужиков с оружием сидят, и некоторые дуреть начинают. Шанс погибнуть я посчитал по своему бату 0,5-,75 % в месяц, то есть близкий к нулю. Проблема зелёного змия есть. Проблема психологической усталости после года в армии большая. Так посидим ещё несколько месяцев и никто из западных партнёров денег не даст.
І, наче, вище командування все це бачить(особливо за останніх півроку) - але ЧОМУСЬ нічого з цим не роблять/ігнорують. Але ж це, наче, бомба сповільненої дії!
По моему, вступать в полемику с этим кнопконабирателем - ниже плинтуса, тем более, по таким вопросам. - Пригласите его в помощь - окопы копать, Б/К окснаривать, .... уверен, скучать ему бы не позволили.(в мозгах далёких - уже усё хорошо - для отрезвления их просто "приглашать в помощь")