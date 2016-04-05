Успіх написав: Чи - все просто?

Жити то, хочіцццо!© Чи - все просто?Жити то, хочіцццо!©

Ой+ написав: freeze написав: Если затянется, а к этому идёт, то усиленная мобилизация тех кто ещё не мобилизован. Не получиться брать мотивированным (в том числе денежным) личным составом, придется брать количеством мобилизованных с небольшим совсем денежным довольствием. Если затянется, а к этому идёт, то усиленная мобилизация тех кто ещё не мобилизован. Не получиться брать мотивированным (в том числе денежным) личным составом, придется брать количеством мобилизованных с небольшим совсем денежным довольствием.

От і я про це.

https://www.rbc.ua/rus/news/vadim-skibi ... 93967.html

Воєнна розвідка Литви каже, що запас Росії – це два роки. Ми також говоримо, що вони можуть вести війну ще 2023 – максимум 2024 рік – все. Це – якщо ми говоримо про конвенційну війну. А якщо посилити санкції, то цей запас буде ще меншим. Вадим Скібіцький (заступник начальника ГУР Міноборони): Росія може вести війну ще 2023-й, максимум 2024-й рікВоєнна розвідка Литви каже, що запас Росії – це два роки. Ми також говоримо, що вони можуть вести війну ще 2023 – максимум 2024 рік – все. Це – якщо ми говоримо про конвенційну війну. А якщо посилити санкції, то цей запас буде ще меншим.

Виникає питання щодо наших ресурсів і людських і фінансових і всіляких інших. А з виплатами може бути трохи так, як було для 3-ої і далі дитини - то розігнали до 15 тис. $, а тоді рубанули в 10 раз. А не скажеш, що дітей було чи є занадто багато. Демографічне питання одне з найболючіших. От і я про це.Виникає питання щодо наших ресурсів і людських і фінансових і всіляких інших. А з виплатами може бути трохи так, як було для 3-ої і далі дитини - то розігнали до 15 тис. $, а тоді рубанули в 10 раз. А не скажеш, що дітей було чи є занадто багато. Демографічне питання одне з найболючіших.

https://donpress.com/news/23-03-2023-pa ... uschikh-na

"Солдаты рф возмущены тем, что те, кто находятся в тылу или даже в местах дислокации на территории рф (Белгород, Ростовская обл), получают точно такие же выплаты, как и те, кто воюет на передовой. Их непосредственные командиры с целью сокрытия реальных потерь не ведут учёт погибших и раненных, что делает невозможным получение денежных выплат их родственниками. Зачастую массовые потери командиры списывают задним числом по 1-2 чел в течение нескольких месяцев". "Солдаты рф возмущены тем, что те, кто находятся в тылу или даже в местах дислокации на территории рф (Белгород, Ростовская обл), получают точно такие же выплаты, как и те, кто воюет на передовой. Их непосредственные командиры с целью сокрытия реальных потерь не ведут учёт погибших и раненных, что делает невозможным получение денежных выплат их родственниками. Зачастую массовые потери командиры списывают задним числом по 1-2 чел в течение нескольких месяцев".

У Києві поліція вилучила 5-місячного сина у жінки, яка виховувала його у закинутій недобудові

https://life.pravda.com.ua/society/2023/03/23/253489/ обязательно посмотрите фотки жилья

В Печерському районі Києва в закинутій недобудові правоохоронці вилучили 5-місячне немовля в його матері.



Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Києва.



До правоохоронців надійшов анонімний дзвінок про те, що на вулиці Бойчука в Києві дитину виховують в умовах антисанітарії.



Прибувши на місце виклику, поліцейські виявили закинуту недобудову з непридатними для проживання умовами. В Печерському районі Києва в закинутій недобудові правоохоронці вилучили 5-місячне немовля в його матері.Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Києва.До правоохоронців надійшов анонімний дзвінок про те, що на вулиці Бойчука в Києві дитину виховують в умовах антисанітарії.Прибувши на місце виклику, поліцейські виявили закинуту недобудову з непридатними для проживання умовами.

МолодыЯ люди.Прекращайте на форуме гнать ... - никто из Вас не имеет и 0,5% понимания и знаний, как молчащие по этому поводу старшие.(поверьте цинично, но на бабки кинут обязательно - страшно и по беспределу - за столько лет на форуме, я не позволил себе и слова сказать по этому поводу, единственно хочу сказать, что по этому поводу есть Прецедентное Решение ЕСПЧ... против Уркаины...)Ибо после 11го года мы, в УкраинеОфициально подлежащие физической ликвидации, самым циничным образом.............................................Лучше в этом плане рассмотреть:Ситуацию в зазеркальеИли у нас, в том же Киеве:- Почему не дать Человеку давшего Жизнь ребёнку - Гражданину Украины - не помочь покинуть этот гадюшник, в страну где решены гуманитарные вопросы Лояльные к Украинцам?Ибо она по определению .... (5 месяцев ребёнку!!!)