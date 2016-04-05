Вся оркопропаганда кричить про те, що потрібен Мінськ 3 на сьогоднішніх лініях, не треба нашої спроби контрнаступу, бо рашисти бояться що їхні орда розбіжиться без бронєтехніки і снарядів, ток що роздали усім відповідні методички, формулювати відповідну "думку"((((
freeze написав: Так в этом прошедшем квартале линия фронта тоже никак глобально не поменялась, за исключением потери маленького Соледара и небольшого движа орков в Бахмуте. На активных участках фронта задействовано 10-15 процентов армии, а в остальном в лучшем случае артдуэли и кидалки всякой хренью с дронов Так долго продолжаться не может. Сотни тысяч мужиков с оружием сидят, и некоторые дуреть начинают. Шанс погибнуть я посчитал по своему бату 0,5-,75 % в месяц, то есть близкий к нулю. Проблема зелёного змия есть. Проблема психологической усталости после года в армии большая. Так посидим ещё несколько месяцев и никто из западных партнёров денег не даст.
Ну так на протязі місяця буде наш контрнаступ, орки якраз видохнуться, вистріляють все по максимуму, попалимо іх бронєтехніку і підемо ми, є такі думки, що ми повинні приблизно вийти на лінії 24.02.22, а далі будемо просити знову зброю, зализувати рани і готувати новий контрнаступ, або нас усадять за стіл переговорів з компромісами. Так що копіть лють, вона Вам скоро знадобиться, а далі вже буде видно.
Откуда этот "гной"? Орки, там сейчас прямой наводкой работают по миллионной агломерации Славянск Краматорск Дружковка Константиновка И прлежащим городам и селениям. Посмотрите ежедневные сводки! Или просто к Вам не прилетает?
freeze написав:Если затянется, а к этому идёт, то усиленная мобилизация тех кто ещё не мобилизован. Не получиться брать мотивированным (в том числе денежным) личным составом, придется брать количеством мобилизованных с небольшим совсем денежным довольствием.
От і я про це.
Вадим Скібіцький (заступник начальника ГУР Міноборони): Росія може вести війну ще 2023-й, максимум 2024-й рік https://www.rbc.ua/rus/news/vadim-skibi ... 93967.html Воєнна розвідка Литви каже, що запас Росії – це два роки. Ми також говоримо, що вони можуть вести війну ще 2023 – максимум 2024 рік – все. Це – якщо ми говоримо про конвенційну війну. А якщо посилити санкції, то цей запас буде ще меншим.
Виникає питання щодо наших ресурсів і людських і фінансових і всіляких інших. А з виплатами може бути трохи так, як було для 3-ої і далі дитини - то розігнали до 15 тис. $, а тоді рубанули в 10 раз. А не скажеш, що дітей було чи є занадто багато. Демографічне питання одне з найболючіших.
МолодыЯ люди. Прекращайте на форуме гнать ... - никто из Вас не имеет и 0,5% понимания и знаний, как молчащие по этому поводу старшие.(поверьте цинично, но на бабки кинут обязательно - страшно и по беспределу - за столько лет на форуме, я не позволил себе и слова сказать по этому поводу, единственно хочу сказать, что по этому поводу есть Прецедентное Решение ЕСПЧ... против Уркаины...) Ибо после 11го года мы, в Украине Законодательно - НИКТО - баласт и голодные побирушки. Официально подлежащие физической ликвидации, самым циничным образом. ............................................ Идёт Война. Лучше в этом плане рассмотреть: Ситуацию в зазеркалье
https://donpress.com/news/23-03-2023-pa ... uschikh-na "Солдаты рф возмущены тем, что те, кто находятся в тылу или даже в местах дислокации на территории рф (Белгород, Ростовская обл), получают точно такие же выплаты, как и те, кто воюет на передовой. Их непосредственные командиры с целью сокрытия реальных потерь не ведут учёт погибших и раненных, что делает невозможным получение денежных выплат их родственниками. Зачастую массовые потери командиры списывают задним числом по 1-2 чел в течение нескольких месяцев".
Или у нас, в том же Киеве:
У Києві поліція вилучила 5-місячного сина у жінки, яка виховувала його у закинутій недобудові https://life.pravda.com.ua/society/2023/03/23/253489/обязательно посмотрите фотки жилья В Печерському районі Києва в закинутій недобудові правоохоронці вилучили 5-місячне немовля в його матері.
Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Києва.
До правоохоронців надійшов анонімний дзвінок про те, що на вулиці Бойчука в Києві дитину виховують в умовах антисанітарії.
Прибувши на місце виклику, поліцейські виявили закинуту недобудову з непридатними для проживання умовами.
- Почему не дать Человеку давшего Жизнь ребёнку - Гражданину Украины - не помочь покинуть этот гадюшник, в страну где решены гуманитарные вопросы Лояльные к Украинцам? Ибо она по определению .... (5 месяцев ребёнку!!!)
somilitark написав:Так що копіть лють, вона Вам скоро знадобиться, а далі вже буде видно.
Всякий пришедший на нашу землю скот должен быть уничтожен. Единственное оправдание взять скота в плен живым, это обменять его потом на нашего хлопца. Я, если честно плакал навзрыд, глядя как расстреляли нашего хлопца, после того как он сказал Слава Украине. Герой.