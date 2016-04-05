Вся оркопропаганда кричить про те, що потрібен Мінськ 3 на сьогоднішніх лініях, не треба нашої спроби контрнаступу, бо рашисти бояться що їхні орда розбіжиться без бронєтехніки і снарядів, ток що роздали усім відповідні методички, формулювати відповідну "думку"((((
freeze написав: Так в этом прошедшем квартале линия фронта тоже никак глобально не поменялась, за исключением потери маленького Соледара и небольшого движа орков в Бахмуте. На активных участках фронта задействовано 10-15 процентов армии, а в остальном в лучшем случае артдуэли и кидалки всякой хренью с дронов Так долго продолжаться не может. Сотни тысяч мужиков с оружием сидят, и некоторые дуреть начинают. Шанс погибнуть я посчитал по своему бату 0,5-,75 % в месяц, то есть близкий к нулю. Проблема зелёного змия есть. Проблема психологической усталости после года в армии большая. Так посидим ещё несколько месяцев и никто из западных партнёров денег не даст.
Ну так на протязі місяця буде наш контрнаступ, орки якраз видохнуться, вистріляють все по максимуму, попалимо іх бронєтехніку і підемо ми, є такі думки, що ми повинні приблизно вийти на лінії 24.02.22, а далі будемо просити знову зброю, зализувати рани і готувати новий контрнаступ, або нас усадять за стіл переговорів з компромісами. Так що копіть лють, вона Вам скоро знадобиться, а далі вже буде видно.
Откуда этот "гной"? Орки, там сейчас прямой наводкой работают по миллионной агломерации Славянск Краматорск Дружковка Константиновка И прлежащим городам и селениям. Посмотрите ежедневные сводки! Или просто к Вам не прилетает?
freeze написав:Если затянется, а к этому идёт, то усиленная мобилизация тех кто ещё не мобилизован. Не получиться брать мотивированным (в том числе денежным) личным составом, придется брать количеством мобилизованных с небольшим совсем денежным довольствием.
От і я про це.
Вадим Скібіцький (заступник начальника ГУР Міноборони): Росія може вести війну ще 2023-й, максимум 2024-й рік https://www.rbc.ua/rus/news/vadim-skibi ... 93967.html Воєнна розвідка Литви каже, що запас Росії – це два роки. Ми також говоримо, що вони можуть вести війну ще 2023 – максимум 2024 рік – все. Це – якщо ми говоримо про конвенційну війну. А якщо посилити санкції, то цей запас буде ще меншим.
Виникає питання щодо наших ресурсів і людських і фінансових і всіляких інших. А з виплатами може бути трохи так, як було для 3-ої і далі дитини - то розігнали до 15 тис. $, а тоді рубанули в 10 раз. А не скажеш, що дітей було чи є занадто багато. Демографічне питання одне з найболючіших.
МолодыЯ люди. Прекращайте на форуме гнать ... - никто из Вас не имеет и 0,5% понимания и знаний, как молчащие по этому поводу старшие.(поверьте цинично, но на бабки кинут обязательно - страшно и по беспределу - за столько лет на форуме, я не позволил себе и слова сказать по этому поводу, единственно хочу сказать, что по этому поводу есть Прецедентное Решение ЕСПЧ... против Уркаины...) Ибо после 11го года мы, в Украине Законодательно - НИКТО - баласт и голодные побирушки. Официально подлежащие физической ликвидации, самым циничным образом. ............................................ Идёт Война. Лучше в этом плане рассмотреть: Ситуацию в зазеркалье
https://donpress.com/news/23-03-2023-pa ... uschikh-na "Солдаты рф возмущены тем, что те, кто находятся в тылу или даже в местах дислокации на территории рф (Белгород, Ростовская обл), получают точно такие же выплаты, как и те, кто воюет на передовой. Их непосредственные командиры с целью сокрытия реальных потерь не ведут учёт погибших и раненных, что делает невозможным получение денежных выплат их родственниками. Зачастую массовые потери командиры списывают задним числом по 1-2 чел в течение нескольких месяцев".
Или у нас, в том же Киеве:
У Києві поліція вилучила 5-місячного сина у жінки, яка виховувала його у закинутій недобудові https://life.pravda.com.ua/society/2023/03/23/253489/обязательно посмотрите фотки жилья В Печерському районі Києва в закинутій недобудові правоохоронці вилучили 5-місячне немовля в його матері.
Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Києва.
До правоохоронців надійшов анонімний дзвінок про те, що на вулиці Бойчука в Києві дитину виховують в умовах антисанітарії.
Прибувши на місце виклику, поліцейські виявили закинуту недобудову з непридатними для проживання умовами.
- Почему не дать Человеку давшего Жизнь ребёнку - Гражданину Украины - не помочь покинуть этот гадюшник, в страну где решены гуманитарные вопросы Лояльные к Украинцам? Ибо она по определению .... (5 месяцев ребёнку!!!)
somilitark написав:Так що копіть лють, вона Вам скоро знадобиться, а далі вже буде видно.
Всякий пришедший на нашу землю скот должен быть уничтожен. Единственное оправдание взять скота в плен живым, это обменять его потом на нашего хлопца. Я, если честно плакал навзрыд, глядя как расстреляли нашего хлопца, после того как он сказал Слава Украине. Герой. Этот простой парень есть главный герой этой войны. Не Зеленский, не летчик сбивший самолёт врага, не меткий артиллерист уничтоживший располагу орков, а этот парень с сигаретой перед смертью.
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 24 бер, 2023 21:37, всього редагувалось 1 раз.
freeze написав:Так долго продолжаться не может. Сотни тысяч мужиков с оружием сидят, и некоторые дуреть начинают.
Так може тривати роками, як вже триває вісім років. Тривалість війни залежить не від Порошенко, Зеленського чи навіть підтримки Заходу, а від того, як довго фюрер буде при владі. До того ж, певен, що Захід не буде давати зброю на штурм Донецька чи навіть Криму. Навіть Азейбарджан не зайшов в Карабах, хоча міг це зробити, без західної допомоги.