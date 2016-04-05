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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3849385038513852
Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 22:22

  ЛАД написав:
  freeze написав:
ЛАД написав:За 2015-2021 линия фронта или как тогда называлось сильно изменилась?


Так в этом прошедшем квартале линия фронта тоже никак глобально не поменялась, за исключением потери маленького Соледара и небольшого движа орков в Бахмуте.
На активных участках фронта задействовано 10-15 процентов армии, а в остальном в лучшем случае артдуэли и кидалки всякой хренью с дронов
Так долго продолжаться не может. Сотни тысяч мужиков с оружием
сидят, и некоторые дуреть начинают.
Шанс погибнуть я посчитал по своему бату 0,5-,75 % в месяц, то есть близкий к нулю. Проблема зелёного змия есть. Проблема психологической усталости после года в армии большая.
Так посидим ещё несколько месяцев и никто из западных партнёров денег не даст.

Ну, моё замечание было по другому поводу.
А с Вами согласен.
Война становится похожей на 1 мировую.
Фронт не движется. Всё на месте. А люди с обеих сторон продолжают гибнуть.
И если с той стороны - чёрт с ними, сами припёрлись, то наших жаль.
Очень надеюсь на наше наступление в ближайшем будущем - месяц-два. Если такой возможности нет, то как это ни больно и противно надо будет о чём-то договариваться. Хотя не очень себе представляю, как и о чём.
Хотя бы о перемирии?

По упрёкам Зеленскому (это не к Вам).
Уже писал - у меня к нему основная претензия в том, что недостаточно сил приложил к тому, чтобы избежать войны.
Думаю, он проявил слабость из-за 27% (реально намного меньше, далеко не все 27% хотели военного решения вопроса). Боялся наших "активистов", боялся столкновений, очередного Майдана.
Кстати, не все "активисты" сегодня на фронте. Тут иногда выкладывают "интеллигентного" (в очочках) Стерненко. Тоже из "активистов". И сейчас "блогерствует". Но не на фронте. Мужества хватает только с ножом на улице?

ще буде движуха весна-літо, що всі так рано розчарувалися. чому не було зимою - так багнюка ж, важкувато наступати. та й зеленка також допомогає.

Лад, ви щось як напишете - хоч стій, хоч падай. щоб запобігти війни, треба було лягти під Путіна - інших варіантів не було...

наїзжаючи на Стерненка ви забуваєте, що на нього нападала тітушня - й щось не по одному. й те, що на третій раз він когось підрізав - треба було ще перших нападників "почікати"...
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 22:32


Кремль отдал приказ отправить на войну ещё 400 тыс. россиян.

Правительство запустило вербовку людей по программе «контрактников», вместо новой волны мобилизации, чтобы избежать снижения рейтингов Путина.

Также сообщается, что Кремль отказался от планов наступления в Украине из-за нехватки живой силы.

Ссылаются на блумберг https://www.bloomberg.com/news/articles ... supporters
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 22:47

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  freeze написав:........
Так в этом прошедшем квартале линия фронта тоже никак глобально не поменялась, за исключением потери маленького Соледара и небольшого движа орков в Бахмуте.
На активных участках фронта задействовано 10-15 процентов армии, а в остальном в лучшем случае артдуэли и кидалки всякой хренью с дронов
Так долго продолжаться не может. Сотни тысяч мужиков с оружием
сидят, и некоторые дуреть начинают.
Шанс погибнуть я посчитал по своему бату 0,5-,75 % в месяц, то есть близкий к нулю. Проблема зелёного змия есть. Проблема психологической усталости после года в армии большая.
Так посидим ещё несколько месяцев и никто из западных партнёров денег не даст.

Ну, моё замечание было по другому поводу.
А с Вами согласен.
Война становится похожей на 1 мировую.
Фронт не движется. Всё на месте. А люди с обеих сторон продолжают гибнуть.
И если с той стороны - чёрт с ними, сами припёрлись, то наших жаль.
Очень надеюсь на наше наступление в ближайшем будущем - месяц-два. Если такой возможности нет, то как это ни больно и противно надо будет о чём-то договариваться. Хотя не очень себе представляю, как и о чём.
Хотя бы о перемирии?

По упрёкам Зеленскому (это не к Вам).
Уже писал - у меня к нему основная претензия в том, что недостаточно сил приложил к тому, чтобы избежать войны.
Думаю, он проявил слабость из-за 27% (реально намного меньше, далеко не все 27% хотели военного решения вопроса). Боялся наших "активистов", боялся столкновений, очередного Майдана.
Кстати, не все "активисты" сегодня на фронте. Тут иногда выкладывают "интеллигентного" (в очочках) Стерненко. Тоже из "активистов". И сейчас "блогерствует". Но не на фронте. Мужества хватает только с ножом на улице?

ще буде движуха весна-літо, що всі так рано розчарувалися. чому не було зимою - так багнюка ж, важкувато наступати. та й зеленка також допомогає.

Лад, ви щось як напишете - хоч стій, хоч падай. щоб запобігти війни, треба було лягти під Путіна - інших варіантів не було...

наїзжаючи на Стерненка ви забуваєте, що на нього нападала тітушня - й щось не по одному. й те, що на третій раз він когось підрізав - треба було ще перших нападників "почікати"...

Вы меня выборочно читаете? Отдельные фразы?
То, что я сейчас выделил, не прочитали?
Я написал "месяц-два", хотел написать 1-2-3 месяца, но решил, что это не принципиально.

По Стерненко - спросите у freeze. В своё время он о Стерненко отзывался. Я на него сейчас "наезжаю" не за старые грехи, а за то, что "засновник та активний учасник «Народної люстрації»[5], колишній член проводу та очільник одеського обласного осередку «Правого сектора» (2014—2017). Учасник Євромайдану та протистояння в Одесі 2 травня 2014 проти проросійських силовиків." (из укр. Вики), активный "блогер" и критик власти почему-то не в армии. В отличие от своего земляка freeze, который раза в 2 старше.

Так что не нужно ни стоять, ни падать, а просто внимательно читать и стараться понять, а не искать "зраду".
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 23:01

  lapay написав:
  Ukrainian написав:
  lapay написав:Захід не буде давати зброю на штурм Донецька чи навіть Криму.

Крим це не Україна ?

Захід допомагає зброєю для відбиття агресії. Її не давали, коли були окуповані Крим і Донбас, пропоную самостійно подумати, чому...
,
Время идёт , ситуация меняется . Европа сидела на газовой игле , поэтому тогда пуйло и не трогали , не было беженцев , для Америги не было провала в авганистане , после чего Китай поглядывая на рашку меркует о тайване . Много чего поменялось с 24 февраля , запад меняется тоже .
Frez
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  #<1 ... 3849385038513852
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