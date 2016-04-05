ЛАД написав:За 2015-2021 линия фронта или как тогда называлось сильно изменилась?
Так в этом прошедшем квартале линия фронта тоже никак глобально не поменялась, за исключением потери маленького Соледара и небольшого движа орков в Бахмуте. На активных участках фронта задействовано 10-15 процентов армии, а в остальном в лучшем случае артдуэли и кидалки всякой хренью с дронов Так долго продолжаться не может. Сотни тысяч мужиков с оружием сидят, и некоторые дуреть начинают. Шанс погибнуть я посчитал по своему бату 0,5-,75 % в месяц, то есть близкий к нулю. Проблема зелёного змия есть. Проблема психологической усталости после года в армии большая. Так посидим ещё несколько месяцев и никто из западных партнёров денег не даст.
Ну, моё замечание было по другому поводу. А с Вами согласен. Война становится похожей на 1 мировую. Фронт не движется. Всё на месте. А люди с обеих сторон продолжают гибнуть. И если с той стороны - чёрт с ними, сами припёрлись, то наших жаль. Очень надеюсь на наше наступление в ближайшем будущем - месяц-два. Если такой возможности нет, то как это ни больно и противно надо будет о чём-то договариваться. Хотя не очень себе представляю, как и о чём. Хотя бы о перемирии?
По упрёкам Зеленскому (это не к Вам). Уже писал - у меня к нему основная претензия в том, что недостаточно сил приложил к тому, чтобы избежать войны. Думаю, он проявил слабость из-за 27% (реально намного меньше, далеко не все 27% хотели военного решения вопроса). Боялся наших "активистов", боялся столкновений, очередного Майдана. Кстати, не все "активисты" сегодня на фронте. Тут иногда выкладывают "интеллигентного" (в очочках) Стерненко. Тоже из "активистов". И сейчас "блогерствует". Но не на фронте. Мужества хватает только с ножом на улице?
ще буде движуха весна-літо, що всі так рано розчарувалися. чому не було зимою - так багнюка ж, важкувато наступати. та й зеленка також допомогає.
Лад, ви щось як напишете - хоч стій, хоч падай. щоб запобігти війни, треба було лягти під Путіна - інших варіантів не було...
наїзжаючи на Стерненка ви забуваєте, що на нього нападала тітушня - й щось не по одному. й те, що на третій раз він когось підрізав - треба було ще перших нападників "почікати"...
freeze написав:........ Так в этом прошедшем квартале линия фронта тоже никак глобально не поменялась, за исключением потери маленького Соледара и небольшого движа орков в Бахмуте. На активных участках фронта задействовано 10-15 процентов армии, а в остальном в лучшем случае артдуэли и кидалки всякой хренью с дронов Так долго продолжаться не может. Сотни тысяч мужиков с оружием сидят, и некоторые дуреть начинают. Шанс погибнуть я посчитал по своему бату 0,5-,75 % в месяц, то есть близкий к нулю. Проблема зелёного змия есть. Проблема психологической усталости после года в армии большая. Так посидим ещё несколько месяцев и никто из западных партнёров денег не даст.
Ну, моё замечание было по другому поводу. А с Вами согласен. Война становится похожей на 1 мировую. Фронт не движется. Всё на месте. А люди с обеих сторон продолжают гибнуть. И если с той стороны - чёрт с ними, сами припёрлись, то наших жаль. Очень надеюсь на наше наступление в ближайшем будущем - месяц-два.Если такой возможности нет, то как это ни больно и противно надо будет о чём-то договариваться.Хотя не очень себе представляю, как и о чём. Хотя бы о перемирии?
По упрёкам Зеленскому (это не к Вам). Уже писал - у меня к нему основная претензия в том, что недостаточно сил приложил к тому, чтобы избежать войны. Думаю, он проявил слабость из-за 27% (реально намного меньше, далеко не все 27% хотели военного решения вопроса). Боялся наших "активистов", боялся столкновений, очередного Майдана. Кстати, не все "активисты" сегодня на фронте. Тут иногда выкладывают "интеллигентного" (в очочках) Стерненко. Тоже из "активистов". И сейчас "блогерствует". Но не на фронте. Мужества хватает только с ножом на улице?
ще буде движуха весна-літо, що всі так рано розчарувалися. чому не було зимою - так багнюка ж, важкувато наступати. та й зеленка також допомогає.
Лад, ви щось як напишете - хоч стій, хоч падай. щоб запобігти війни, треба було лягти під Путіна - інших варіантів не було...
наїзжаючи на Стерненка ви забуваєте, що на нього нападала тітушня - й щось не по одному. й те, що на третій раз він когось підрізав - треба було ще перших нападників "почікати"...
Вы меня выборочно читаете? Отдельные фразы? То, что я сейчас выделил, не прочитали? Я написал "месяц-два", хотел написать 1-2-3 месяца, но решил, что это не принципиально.
По Стерненко - спросите у freeze. В своё время он о Стерненко отзывался. Я на него сейчас "наезжаю" не за старые грехи, а за то, что "засновник та активний учасник «Народної люстрації»[5], колишній член проводу та очільник одеського обласного осередку «Правого сектора» (2014—2017). Учасник Євромайдану та протистояння в Одесі 2 травня 2014 проти проросійських силовиків." (из укр. Вики), активный "блогер" и критик власти почему-то не в армии. В отличие от своего земляка freeze, который раза в 2 старше.
Так что не нужно ни стоять, ни падать, а просто внимательно читать и стараться понять, а не искать "зраду".
lapay написав:Захід не буде давати зброю на штурм Донецька чи навіть Криму.
Крим це не Україна ?
Захід допомагає зброєю для відбиття агресії. Її не давали, коли були окуповані Крим і Донбас, пропоную самостійно подумати, чому...
, Время идёт , ситуация меняется . Европа сидела на газовой игле , поэтому тогда пуйло и не трогали , не было беженцев , для Америги не было провала в авганистане , после чего Китай поглядывая на рашку меркует о тайване . Много чего поменялось с 24 февраля , запад меняется тоже .