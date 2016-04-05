ЛАД написав:

freeze написав: ........

Так в этом прошедшем квартале линия фронта тоже никак глобально не поменялась, за исключением потери маленького Соледара и небольшого движа орков в Бахмуте.

На активных участках фронта задействовано 10-15 процентов армии, а в остальном в лучшем случае артдуэли и кидалки всякой хренью с дронов

Так долго продолжаться не может. Сотни тысяч мужиков с оружием

сидят, и некоторые дуреть начинают.

Шанс погибнуть я посчитал по своему бату 0,5-,75 % в месяц, то есть близкий к нулю. Проблема зелёного змия есть. Проблема психологической усталости после года в армии большая.

Так посидим ещё несколько месяцев и никто из западных партнёров денег не даст. ........Так в этом прошедшем квартале линия фронта тоже никак глобально не поменялась, за исключением потери маленького Соледара и небольшого движа орков в Бахмуте.На активных участках фронта задействовано 10-15 процентов армии, а в остальном в лучшем случае артдуэли и кидалки всякой хренью с дроновТак долго продолжаться не может. Сотни тысяч мужиков с оружиемсидят, и некоторые дуреть начинают.Шанс погибнуть я посчитал по своему бату 0,5-,75 % в месяц, то есть близкий к нулю. Проблема зелёного змия есть. Проблема психологической усталости после года в армии большая.Так посидим ещё несколько месяцев и никто из западных партнёров денег не даст.

Очень надеюсь на наше наступление в ближайшем будущем - месяц-два.

Если такой возможности нет, то как это ни больно и противно надо будет о чём-то договариваться.

Хотя не очень себе представляю, как и о чём.

Ну, моё замечание было по другому поводу.А с Вами согласен.Война становится похожей на 1 мировую.Фронт не движется. Всё на месте. А люди с обеих сторон продолжают гибнуть.И если с той стороны - чёрт с ними, сами припёрлись, то наших жаль.Хотя бы о перемирии?По упрёкам Зеленскому (это не к Вам).Уже писал - у меня к немув том, что недостаточно сил приложил к тому, чтобы избежать войны.Думаю, он проявил слабость из-за 27% (реально намного меньше, далеко не все 27% хотели военного решения вопроса). Боялся наших "активистов", боялся столкновений, очередного Майдана.Кстати, не все "активисты" сегодня на фронте. Тут иногда выкладывают "интеллигентного" (в очочках) Стерненко. Тоже из "активистов". И сейчас "блогерствует". Но не на фронте. Мужества хватает только с