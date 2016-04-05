airmax78 написав:
А как можно среагировать? Что вообще делать в такой ситуации? Откуда у этих пдрсов мавики?
Мы тоже не пальцем деланные, любой вылет дрона с той стороны фиксируется нашими подразделениями аэроразведки, и подаётся команда Хмара. Значит все сныкались, и если есть возможность, то работаем из подручных вооружений на уничтожение дрона. Но категорически нельзя стрелять из мест постоянной дислокации и проживания, чтобы не спалить место. Это правило было нарушено.
Кроме того орковские дроны работают в основном в светлое время, просто смотри на небо, в основном орки используют для дронов ВОГи, это не супермощные заряды, есть возможность отпрыгнуть, отбежать.
Гораздо опаснее и непредсказуемее артобстрелы, минометные, тут и мощнее прилеты и обычно неожиданно, на ровном месте свист и ага (((
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