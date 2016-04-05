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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3849385038513852
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 00:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

airmax78 написав:
  freeze написав:Прошу прощения что меня так много сегодня, но сижу на командном пункте и сна нет, в принципе тишина.
Хотя сегодня у нас всё таки один 200 есть.Погиб парень 28 лет, и Пля погиб в свой день рождения (((((
Скинули с дрона ВОГ, пацан не среагировал.

А как можно среагировать? Что вообще делать в такой ситуации? Откуда у этих пдрсов мавики?


Мы тоже не пальцем деланные, любой вылет дрона с той стороны фиксируется нашими подразделениями аэроразведки, и подаётся команда Хмара. Значит все сныкались, и если есть возможность, то работаем из подручных вооружений на уничтожение дрона. Но категорически нельзя стрелять из мест постоянной дислокации и проживания, чтобы не спалить место. Это правило было нарушено.
Кроме того орковские дроны работают в основном в светлое время, просто смотри на небо, в основном орки используют для дронов ВОГи, это не супермощные заряды, есть возможность отпрыгнуть, отбежать.
Гораздо опаснее и непредсказуемее артобстрелы, минометные, тут и мощнее прилеты и обычно неожиданно, на ровном месте свист и ага (((

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freeze
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  #<1 ... 3849385038513852
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