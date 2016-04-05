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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3849385038513852
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 00:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

airmax78 написав:
  freeze написав:Прошу прощения что меня так много сегодня, но сижу на командном пункте и сна нет, в принципе тишина.
Хотя сегодня у нас всё таки один 200 есть.Погиб парень 28 лет, и Пля погиб в свой день рождения (((((
Скинули с дрона ВОГ, пацан не среагировал.

А как можно среагировать? Что вообще делать в такой ситуации? Откуда у этих пдрсов мавики?


Мы тоже не пальцем деланные, любой вылет дрона с той стороны фиксируется нашими подразделениями аэроразведки, и подаётся команда Хмара. Значит все сныкались, и если есть возможность, то работаем из подручных вооружений на уничтожение дрона. Но категорически нельзя стрелять из мест постоянной дислокации и проживания, чтобы не спалить место. Это правило было нарушено.
Кроме того орковские дроны работают в основном в светлое время, просто смотри на небо, в основном орки используют для дронов ВОГи, это не супермощные заряды, есть возможность отпрыгнуть, отбежать.
Гораздо опаснее и непредсказуемее артобстрелы, минометные, тут и мощнее прилеты и обычно неожиданно, на ровном месте свист и ага (((

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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 00:51

  freeze написав:
vitaliian написав:
  freeze написав:Так посидим ещё несколько месяцев и никто из западных партнёров денег не даст
я об этом писал ранее


Я к тому, что пора атаковать, я лично хотел перейти в более горячее подразделение, но комбат сказал, что порвет мой рапорт, и чтобы я жаловался на него куда угодно, и так офицеров не хватает

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Удачи Вам.
И не дёргайтесь. Вы не в тылу и на ваш век войны хватит. Не вечно у вас будет затишье.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 00:58

  Letusrock написав:
  Успіх написав:Тож, має бути чітко прописана "зона підвищеного ризику" - наприклад, 20км(чи 10-15км) від лінії фронту/лінії розмежування, чи приблизно так - де за межами отих 20км(чи 10-15км) вже значно менше і рідше бувають "приходи"!

А то хлопці ризикують своїм життям - осколки приходів/снарядів стрибають зверху по блідажах... - а потім на вам 30К премії за ваш ризик, як ще до недавна стільки ж давали в глибокому тилу, наприклад, на Львівщині


Сподіваюсь що або влада зрозуміє помилку і поверне все як було, або війна швидко закінчиться))

Подкиньте несколько млрд. у.е и влада с радостью вернёт, как было. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 01:14

БРЮССЕЛЬ, 24 марта (Рейтер) — Партнерство Китая с Россией имеет ограничения, несмотря на заявления об обратном, и Европа должна приветствовать любые попытки Пекина дистанцироваться от войны Москвы в Украине, заявил в пятницу глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель.
.......
«Китай не перешел для нас никаких красных линий».

Боррелл также сказал, что вскоре посетит Китай, хотя дата поездки еще не определена. Визит делает его одним из ряда лидеров Европейского союза, направляющихся в Китай.

Премьер-министр Испании Педро Санчес планирует посетить страну на следующей неделе, а президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, глава исполнительной власти ЕС, отправятся туда вместе на следующей неделе.

Боррелл сказал, что предложения Пекина о прекращении войны показывают, что он не хочет полностью присоединяться к России, и ЕС должен приветствовать это, даже если западные официальные лица ясно дали понять, что не рассматривают инициативу Пекина как полноценный мирный план.

https://www.reuters.com/world/eus-borrell-russia-china-partnership-has-limits-2023-03-24/
ЛАД
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