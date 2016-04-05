freeze написав:Прошу прощения что меня так много сегодня, но сижу на командном пункте и сна нет, в принципе тишина. Хотя сегодня у нас всё таки один 200 есть.Погиб парень 28 лет, и Пля погиб в свой день рождения ((((( Скинули с дрона ВОГ, пацан не среагировал.
А как можно среагировать? Что вообще делать в такой ситуации? Откуда у этих пдрсов мавики?
Мы тоже не пальцем деланные, любой вылет дрона с той стороны фиксируется нашими подразделениями аэроразведки, и подаётся команда Хмара. Значит все сныкались, и если есть возможность, то работаем из подручных вооружений на уничтожение дрона. Но категорически нельзя стрелять из мест постоянной дислокации и проживания, чтобы не спалить место. Это правило было нарушено. Кроме того орковские дроны работают в основном в светлое время, просто смотри на небо, в основном орки используют для дронов ВОГи, это не супермощные заряды, есть возможность отпрыгнуть, отбежать. Гораздо опаснее и непредсказуемее артобстрелы, минометные, тут и мощнее прилеты и обычно неожиданно, на ровном месте свист и ага (((
Успіх написав:Тож, має бути чітко прописана "зона підвищеного ризику" - наприклад, 20км(чи 10-15км) від лінії фронту/лінії розмежування, чи приблизно так - де за межами отих 20км(чи 10-15км) вже значно менше і рідше бувають "приходи"!
А то хлопці ризикують своїм життям - осколки приходів/снарядів стрибають зверху по блідажах... - а потім на вам 30К премії за ваш ризик, як ще до недавна стільки ж давали в глибокому тилу, наприклад, на Львівщині
Сподіваюсь що або влада зрозуміє помилку і поверне все як було, або війна швидко закінчиться))
Подкиньте несколько млрд. у.е и влада с радостью вернёт, как было.
БРЮССЕЛЬ, 24 марта (Рейтер) — Партнерство Китая с Россией имеет ограничения, несмотря на заявления об обратном, и Европа должна приветствовать любые попытки Пекина дистанцироваться от войны Москвы в Украине, заявил в пятницу глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель. ....... «Китай не перешел для нас никаких красных линий».
Боррелл также сказал, что вскоре посетит Китай, хотя дата поездки еще не определена. Визит делает его одним из ряда лидеров Европейского союза, направляющихся в Китай.
Премьер-министр Испании Педро Санчес планирует посетить страну на следующей неделе, а президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, глава исполнительной власти ЕС, отправятся туда вместе на следующей неделе.
Боррелл сказал, что предложения Пекина о прекращении войны показывают, что он не хочет полностью присоединяться к России, и ЕС должен приветствовать это, даже если западные официальные лица ясно дали понять, что не рассматривают инициативу Пекина как полноценный мирный план.
That kind of things happens when there’s insufficient reconnaissance, and even if there’s artillery around, there’s not enough of it to hit both, the first and the second line of Russian defence, and the Russian artillery — all at the same time….
Guess, we need not expecting reports about this ‘super-turbo tank battle’ and ‘Ukrainian success’ by the CNN, Daily Mail, The New York Times, Forbes, or any other, similar, instances…
Ah yes, and a ‘note’ for all those ‘certain’ Leopards 2, M1s, A-10s and F-16s would’ve performed differently: NO, they would not. Because ‘even’, say, 24 F-16s, and 30 A-10s, and 200 M1s and Leopards would still lack the necessary artillery support. F-16s and A-10s because they can’t deliver the same amount of high explosives like artillery can.
freeze написав:Шанс погибнуть я посчитал по своему бату 0,5-,75 % в месяц, то есть близкий к нулю.
За ввесь період війни це вже не так і мало. Ваш земляк з ЄС дає законопроект як для Успіха:
У Верховній Раді зареєстровано законопроект №9142, яким пропонується встановити, що громадяни, які проходять військову службу і були мобілізовані з моменту введення воєнного стану, мають право служити не більше 18 місяців з моменту призову, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. Також пропонується внести зміни до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" в частині надання відстрочки від призову на п’ять років для тих, хто демобілізований та відслужив максимальний термін служби за призовом під час мобілізації. https://www.unn.com.ua/uk/news/2020576- ... konoproekt
Ой+ написав:Ваш земляк з ЄС дає законопроект як для Успіха:
У Верховній Раді зареєстровано законопроект №9142, яким пропонується встановити, що громадяни, які проходять військову службу і були мобілізовані з моменту введення воєнного стану, мають право служити не більше 18 місяців з моменту призову, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. Також пропонується внести зміни до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" в частині надання відстрочки від призову на п’ять років для тих, хто демобілізований та відслужив максимальний термін служби за призовом під час мобілізації. https://www.unn.com.ua/uk/news/2020576- ... konoproekt
Спасибо. Прямо бальзам на душу Долярчику. Понятно, что это законопроект зелёные не примут, да и честно говоря это будет подрыв боеготовности. Но людям действительно надо дать какую-то цель Может установить 18-месячный срок службы для тех, кому больше 55 лет, а для других возрастов установить какую-то шкалу предельных сроков службы, чтобы человек понимал свое будущее. А то действительно иногда уже наблюдаются депрессанты со слезами, я сам подписался,, но руководство ни хера не делает, я не хочу всю жизнь служить, надо купить какую-то справку чтобы меня уволили. А скажи такому, стоп, ты год отслужил и по закону ещё год отслужи и всё, и он прекратит истерику и добросовестно отслужит второй год.
Законопроект Гончаренко не первоочередной, в общей очереди у него нет шансов быть рассмотренным в ближайшие несколько лет. Он это прекрасно понимает. Неприятно, когда болезненные темы политики используют для хайпа.
А тим часом, тут в нас появився новий/молодий літьоха, то каже, що їм там на першому/другому курсі платили оту 30тку!
Платили навіть солдатам строкової служби десь на аеродромі в Старконі. Правильно чи ні -Хз. З початком війни ризики його точно виросли, прилетіти по а/д може будь коли (і шанс кратно вище, ніж по житловій багатоповерхівці, куди теж в принципі може прилетіли) . Тому платити як до війни начебто теж варіант не дуже. Зате зараз чітка градація: готовий ризикувати сильніше - отримуєш більше. Разом з тим зрозуміти обурення від зниження платні мені не важко. Особливо коли у когось взяті кредити , і здавалось, що «наливати» будуть вічно.
Щодо літьохи - може це якось стимулювало 16-17 річного хлопця піти в ВВНЗ під час війни. Бо щоб своїми ніжками добровільно піти туди зараз - треба дійсно сталеві яйця. Усвідомлюючи, що літьоха - це расходнік на війні. Особливо піхотний.