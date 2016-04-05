І я не знаю, де зараз Арестович, він мені не цікавий, про Італію взнав з поста колеги Продіджі.
Те, що патріотів більше в окопах, ніж не патріотів - очевидно. Свобода, ЄС, СН - чим патріотичніше партія, тим більше депутатів в окопах.
Я не знаю, чому Стерненко чи Арестович не на фронті, принаймі вони не ухилянти і не сміялись, зі сцени, над своїми повістками.
До речі, колега Успіх не має морального права когось посилати в окоп, бо сам пішов не добровольцев, а чекав повістки, як більшість наших громадян. Ну то таке, армія і в мирний час не просте випробування, краще триндіти, ніж бухати.