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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3850385138523853
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 09:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Не знаю, где сейчас Арестович, но он перед войной не бил себя в грудь, не расписывался в суперпатриотизме. В отличие от Стерненко.
А, по-вашему, зручно всем отправиться в окопы, а тем, кто больше всех к этому призывал блогерствовать вдали?

P.s. Кстати, откуда, что он в Италии?

І я не знаю, де зараз Арестович, він мені не цікавий, про Італію взнав з поста колеги Продіджі.
Те, що патріотів більше в окопах, ніж не патріотів - очевидно. Свобода, ЄС, СН - чим патріотичніше партія, тим більше депутатів в окопах.
https://www.google.com/amp/s/glavcom.ua ... 11869.html
Я не знаю, чому Стерненко чи Арестович не на фронті, принаймі вони не ухилянти і не сміялись, зі сцени, над своїми повістками.
До речі, колега Успіх не має морального права когось посилати в окоп, бо сам пішов не добровольцев, а чекав повістки, як більшість наших громадян. Ну то таке, армія і в мирний час не просте випробування, краще триндіти, ніж бухати.
lapay
 
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