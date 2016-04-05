Додано: Суб 25 бер, 2023 10:17

ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав: Ну, моё замечание было по другому поводу.

А с Вами согласен.

Война становится похожей на 1 мировую.

Фронт не движется. Всё на месте. А люди с обеих сторон продолжают гибнуть.

И если с той стороны - чёрт с ними, сами припёрлись, то наших жаль.

Очень надеюсь на наше наступление в ближайшем будущем - месяц-два. Если такой возможности нет, то как это ни больно и противно надо будет о чём-то договариваться. Хотя не очень себе представляю, как и о чём.

Хотя бы о перемирии?



По упрёкам Зеленскому (это не к Вам).

Уже писал - у меня к нему основная претензия в том, что недостаточно сил приложил к тому, чтобы избежать войны.

Думаю, он проявил слабость из-за 27% (реально намного меньше, далеко не все 27% хотели военного решения вопроса). Боялся наших "активистов", боялся столкновений, очередного Майдана.

Кстати, не все "активисты" сегодня на фронте. Тут иногда выкладывают "интеллигентного" (в очочках) Стерненко. Тоже из "активистов". И сейчас "блогерствует". Но не на фронте. Мужества хватает только с ножом на улице? Ну, моё замечание было по другому поводу.А с Вами согласен.Война становится похожей на 1 мировую.Фронт не движется. Всё на месте. А люди с обеих сторон продолжают гибнуть.И если с той стороны - чёрт с ними, сами припёрлись, то наших жаль.Хотя бы о перемирии?По упрёкам Зеленскому (это не к Вам).Уже писал - у меня к немув том, что недостаточно сил приложил к тому, чтобы избежать войны.Думаю, он проявил слабость из-за 27% (реально намного меньше, далеко не все 27% хотели военного решения вопроса). Боялся наших "активистов", боялся столкновений, очередного Майдана.Кстати, не все "активисты" сегодня на фронте. Тут иногда выкладывают "интеллигентного" (в очочках) Стерненко. Тоже из "активистов". И сейчас "блогерствует". Но не на фронте. Мужества хватает только с

ще буде движуха весна-літо, що всі так рано розчарувалися. чому не було зимою - так багнюка ж, важкувато наступати. та й зеленка також допомогає.



Лад, ви щось як напишете - хоч стій, хоч падай. щоб запобігти війни, треба було лягти під Путіна - інших варіантів не було...



наїзжаючи на Стерненка ви забуваєте, що на нього нападала тітушня - й щось не по одному. й те, що на третій раз він когось підрізав - треба було ще перших нападників "почікати"... ще буде движуха весна-літо, що всі так рано розчарувалися. чому не було зимою - так багнюка ж, важкувато наступати. та й зеленка також допомогає.Лад, ви щось як напишете - хоч стій, хоч падай. щоб запобігти війни, треба було лягти під Путіна - інших варіантів не було...наїзжаючи на Стерненка ви забуваєте, що на нього нападала тітушня - й щось не по одному. й те, що на третій раз він когось підрізав - треба було ще перших нападників "почікати"...

Вы меня выборочно читаете? Отдельные фразы?

То, что я сейчас выделил, не прочитали?

Я написал "месяц-два", хотел написать 1-2-3 месяца, но решил, что это не принципиально.



По Стерненко - спросите у freeze. В своё время он о Стерненко отзывался. Я на него сейчас "наезжаю" не за старые грехи, а за то, что "засновник та активний учасник «Народної люстрації»[5], колишній член проводу та очільник одеського обласного осередку «Правого сектора» (2014—2017). Учасник Євромайдану та протистояння в Одесі 2 травня 2014 проти проросійських силовиків." (из укр. Вики), активный "блогер" и критик власти почему-то не в армии. В отличие от своего земляка freeze, который раза в 2 старше.



Так что не нужно ни стоять, ни падать, а просто внимательно читать и стараться понять, а не искать "зраду". Вы меня выборочно читаете? Отдельные фразы?То, что я сейчас выделил, не прочитали?Я написал "месяц-два", хотел написать 1-2-3 месяца, но решил, что это не принципиально.По Стерненко - спросите у. В своё время он о Стерненко отзывался. Я на него сейчас "наезжаю" не за старые грехи, а за то, что "засновник та активний учасник «Народної люстрації»[5], колишній член проводу та очільник одеського обласного осередку «Правого сектора» (2014—2017). Учасник Євромайдану та протистояння в Одесі 2 травня 2014 проти проросійських силовиків." (из укр. Вики), активный "блогер" и критик власти почему-то не в армии. В отличие от своего земляка, который раза в 2 старше.Так что не нужно ни стоять, ни падать, а просто внимательно читать и стараться понять, а не искать "зраду".

То, что он не был в армии - не все должны быть на фронте.

я як раз розумію, що ви пишете, й зраду не шукаю. але у вас є декілька хибних уявлень про той же СРСР, які не дають вам спокійно сприймати розвиток України після розпаду совка.перший абзац був загальною відповіддю не тільки вам, але ви теж не перший раз - 1 світова, лінія фронту застигла... по перше, по багнюці, без "зеленки" набагато важче атакувати - кількість "хороших" руських підтверджує. по друге, очевидно, що резерви нарощують. чи ви чекаєте анонсу - атакуємо там-то та тоді-то? має бути, як в Харківський області 9 вересня - тому віримо в ЗСУ й чекаємота й у Бахмуті не дуже схоже на затишшя, просто движ йде зараз на відносно невеличкій ділянці фронтучому Стерненко не в армії? так цікаве питання - а чому більшість форуму не в армії? отож. так що не треба закидати. щемаж право таке спитати, а от з тилу не треба подавати голос. я тут по деяким ознакам бачу, що половина форуму зараз має місце знаходження Львів/Закарпаття.та ви й самі пишетеначебто цитата Кеннеді "хтось був убитий на війні, хтось поранений, хтось відсиджувався вдома - в світі немає справедливості"це складне питання, на яке кожен має відповісти сам, не треба його іншим адресувати.й стояти й падати відносилась до тієї частини повідомлення, яку ви пропустили - що треба було ще більше зусиль докладати, щоб не було війни