ЛАД написав:Не знаю, где сейчас Арестович, но он перед войной не бил себя в грудь, не расписывался в суперпатриотизме. В отличие от Стерненко. А, по-вашему, зручно всем отправиться в окопы, а тем, кто больше всех к этому призывал блогерствовать вдали?
P.s. Кстати, откуда, что он в Италии?
І я не знаю, де зараз Арестович, він мені не цікавий, про Італію взнав з поста колеги Продіджі. Те, що патріотів більше в окопах, ніж не патріотів - очевидно. Свобода, ЄС, СН - чим патріотичніше партія, тим більше депутатів в окопах. https://www.google.com/amp/s/glavcom.ua ... 11869.html Я не знаю, чому Стерненко чи Арестович не на фронті, принаймі вони не ухилянти і не сміялись, зі сцени, над своїми повістками. До речі, колега Успіх не має морального права когось посилати в окоп, бо сам пішов не добровольцев, а чекав повістки, як більшість наших громадян. Ну то таке, армія і в мирний час не просте випробування, краще триндіти, ніж бухати.
That kind of things happens when there’s insufficient reconnaissance, and even if there’s artillery around, there’s not enough of it to hit both, the first and the second line of Russian defence, and the Russian artillery — all at the same time…. .........
Там ещё:
Все эти события являются четким показателем того, что я объяснял в своих последних двух или трех отчетах: ЗСУ просто не готова к контрнаступлению. Нельзя вести масштабную операцию на этой войне, если не хватает и боеприпасов и запчастей, и ПВО, а противник де-факто контролирует воздушное пространство.
И сразу после Вашей цитаты:
Ведь речь идет не о войне НАТО против Талибана, а о российском вторжении в Украину. После…. что ж, между 9 годами и 13 месяцами этой драки, возможно, пришло время людям осознать: это «немного другой» тип вооруженного конфликта.
Ой+ написав:Ваш земляк з ЄС дає законопроект як для Успіха:
О, я тільки хотів запитати про цей закон... як тут вже нижче коменти просто вбили(((
freeze написав:Спасибо. Прямо бальзам на душу Долярчику
Ага, наче, важку гирю від моєї шиї відчіпили, якби не подальші ваші і не тільки ваші коменти(((
freeze написав:Понятно, что это законопроект зелёные не примут
(((((((
freeze написав:Но людям действительно надо дать какую-то цель Может установить 18-месячный срок службы для тех, кому больше 55 лет, а для других возрастов установить какую-то шкалу предельных сроков службы, чтобы человек понимал свое будущее. А то действительно иногда уже наблюдаются депрессанты со слезами, я сам подписался,, но руководство ни хера не делает, я не хочу всю жизнь служить, надо купить какую-то справку чтобы меня уволили. А скажи такому, стоп, ты год отслужил и по закону ещё год отслужи и всё, и он прекратит истерику и добросовестно отслужит второй год.
Так я давно кажу, що потрібно визначити ЧІТКІ ТЕРМІНИ/правила гри!!! Навіть ув'язнені у в'язниці і то знають свої терміни - на скільки років їх посадили і коли вони можуть вийти на ВОЛЮ! А військовослужбовці - невже гірші за вищезгаданих???!
vitaliian написав:Этот законопроект не примут
Ну ви хоч могли не рубати останню надію?(((
Камикадзе написав:у него нет шансов быть рассмотренным в ближайшие несколько лет
Та що ж ви таке творите???((((
Це, наче, прийшли до людини в лікарню, яка лягла з простою застудою - а ви такі заходите в палату і кажете, що у неї рак!(((((
lapay написав:До речі, колега Успіх не має морального права когось посилати в окоп, бо сам пішов не добровольцев, а чекав повістки, як більшість наших громадян
А ні!!! Я вже тут пояснював, що мій призов можна прирівнювати до ДОБРОВОЛЬЦЯ! Так як прийшла повістка 25го лютого(бачите, вже не встиг навіть зачекати дуже) - що маю явитись у воєнкомат 25-26го лютого! Але прийшла повістка до батьків(де я прописаний) - а я живу зовсім у іншому місці за нанадцять км від них! Тобто, я ніде не розписувався за отримання повістки! Я міг просто проігнорувати її!!! Але ж ні - я зібрав речі і поїхав 26го у воєнкомат! Там нас потримали до вечора(повідбирали водіїв і ще деяких з певними професіями, які їм були потрібні) а іншим(і мені також) сказали прийти завтра зранку! Тож, я зранку 27го лютого знову приїхав у воєнкомат і нас вже через 2год. повезли у військову частину...
Тож, робіть ПРАВИЛЬНІ висновки, панове!!!
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 25 бер, 2023 10:17, всього редагувалось 3 разів.
По этим данным выделяются из общей массы Свобода и Голос. У остальных цифры довольно близкие. Будете утверждать, что Голос более патриотичная партия?
Я не знаю, чому Стерненко чи Арестович не на фронті, принаймі вони не ухилянти і не сміялись, зі сцени, над своїми повістками. До речі, колега Успіх не має морального права когось посилати в окоп, бо сам пішов не добровольцев, а чекав повістки, як більшість наших громадян. Ну то таке, армія і в мирний час не просте випробування, краще триндіти, ніж бухати.
Да, Успіх пошёл не добровольцем, а по повестке. Но моральное право имеет, т.к. хотя бы не скрывался от военкомата как многие.
ЛАД написав:Ну, моё замечание было по другому поводу. А с Вами согласен. Война становится похожей на 1 мировую. Фронт не движется. Всё на месте. А люди с обеих сторон продолжают гибнуть. И если с той стороны - чёрт с ними, сами припёрлись, то наших жаль. Очень надеюсь на наше наступление в ближайшем будущем - месяц-два.Если такой возможности нет, то как это ни больно и противно надо будет о чём-то договариваться.Хотя не очень себе представляю, как и о чём. Хотя бы о перемирии?
По упрёкам Зеленскому (это не к Вам). Уже писал - у меня к нему основная претензия в том, что недостаточно сил приложил к тому, чтобы избежать войны. Думаю, он проявил слабость из-за 27% (реально намного меньше, далеко не все 27% хотели военного решения вопроса). Боялся наших "активистов", боялся столкновений, очередного Майдана. Кстати, не все "активисты" сегодня на фронте. Тут иногда выкладывают "интеллигентного" (в очочках) Стерненко. Тоже из "активистов". И сейчас "блогерствует". Но не на фронте. Мужества хватает только с ножом на улице?
ще буде движуха весна-літо, що всі так рано розчарувалися. чому не було зимою - так багнюка ж, важкувато наступати. та й зеленка також допомогає.
Лад, ви щось як напишете - хоч стій, хоч падай. щоб запобігти війни, треба було лягти під Путіна - інших варіантів не було...
наїзжаючи на Стерненка ви забуваєте, що на нього нападала тітушня - й щось не по одному. й те, що на третій раз він когось підрізав - треба було ще перших нападників "почікати"...
Вы меня выборочно читаете? Отдельные фразы? То, что я сейчас выделил, не прочитали? Я написал "месяц-два", хотел написать 1-2-3 месяца, но решил, что это не принципиально.
По Стерненко - спросите у freeze. В своё время он о Стерненко отзывался. Я на него сейчас "наезжаю" не за старые грехи, а за то, что "засновник та активний учасник «Народної люстрації»[5], колишній член проводу та очільник одеського обласного осередку «Правого сектора» (2014—2017). Учасник Євромайдану та протистояння в Одесі 2 травня 2014 проти проросійських силовиків." (из укр. Вики), активный "блогер" и критик власти почему-то не в армии. В отличие от своего земляка freeze, который раза в 2 старше.
Так что не нужно ни стоять, ни падать, а просто внимательно читать и стараться понять, а не искать "зраду".
я як раз розумію, що ви пишете, й зраду не шукаю. але у вас є декілька хибних уявлень про той же СРСР, які не дають вам спокійно сприймати розвиток України після розпаду совка.
перший абзац був загальною відповіддю не тільки вам, але ви теж не перший раз - 1 світова, лінія фронту застигла... по перше, по багнюці, без "зеленки" набагато важче атакувати - кількість "хороших" руських підтверджує. по друге, очевидно, що резерви нарощують. чи ви чекаєте анонсу - атакуємо там-то та тоді-то? має бути, як в Харківський області 9 вересня - тому віримо в ЗСУ й чекаємо та й у Бахмуті не дуже схоже на затишшя, просто движ йде зараз на відносно невеличкій ділянці фронту
чому Стерненко не в армії? так цікаве питання - а чому більшість форуму не в армії? отож. так що не треба закидати. ще freeze маж право таке спитати, а от з тилу не треба подавати голос. я тут по деяким ознакам бачу, що половина форуму зараз має місце знаходження Львів/Закарпаття.
та ви й самі пишете
То, что он не был в армии - не все должны быть на фронте.
начебто цитата Кеннеді "хтось був убитий на війні, хтось поранений, хтось відсиджувався вдома - в світі немає справедливості"
це складне питання, на яке кожен має відповісти сам, не треба його іншим адресувати.
й стояти й падати відносилась до тієї частини повідомлення, яку ви пропустили - що треба було ще більше зусиль докладати, щоб не було війни
ЛАД написав:Кстати, не все "активисты" сегодня на фронте. Тут иногда выкладывают "интеллигентного" (в очочках) Стерненко. Тоже из "активистов". И сейчас "блогерствует". Но не на фронте. Мужества хватает только с ножом на улице?
Особисто моя думка - зі Стерненка, як блогера, користі значно більше, ніж з військовослужбовця Стерненка.
ЛАД написав:Подкиньте несколько млрд. у.е и влада с радостью вернёт, как было.
Проблема в тому, що Успіх частково правий. На жаль, зменшення виплат призведе до втрати частини досвітчених військових, які мали право на демобілізацію(ну там через сімейний стан, чи по стану здоров'я), але гроші тримали їх в армії. Важко оцінити, наскільки цей відсоток високий, але в будь-якому разі мобілізовані їх замінити не скоро зможуть. Тому моя думка - девальвація з паралельним підвищенням премії тим, хто в більш гарачих точках - була б кращою для армії. Але влада на це не піде, бо це вдарить по їх рейтингу...
sashaqbl написав:підвищенням премії тим, хто в більш гарачих точках
Саме так! Треба було просто підвищити на нулі(в основному це піхоті) до 150К, а з часом і до 200К премію, а всім решта залишити так, як і було раніше. (раз зразу/з перших місяців не подумали і не поділили на кілька груп для премій - 20К, 50К, 100К...)
Shaman написав:........ я як раз розумію, що ви пишете, й зраду не шукаю. але у вас є декілька хибних уявлень про той же СРСР, які не дають вам спокійно сприймати розвиток України після розпаду совка.
Это общие слова. Давайте конкретнее, какие хибні уявлення не дають мені спокійно сприймати розвиток України після розпаду совка? И что я неспокійно сприймаю? Развал промышленности? Превращение Украины из довольно развитой индустриальной (возможно, индустриально-аграрной) в чисто аграрную страну? Упадок науки и образования? А Вы всё это спокійно сприймаєте? Судя по тому впечатлению, которое создаётся при чтении Ваших постов, очень сомневаюсь. Или я ошибаюсь?
перший абзац був загальною відповіддю не тільки вам, але ви теж не перший раз - 1 світова, лінія фронту застигла... по перше, по багнюці, без "зеленки" набагато важче атакувати - кількість "хороших" руських підтверджує. по друге, очевидно, що резерви нарощують. чи ви чекаєте анонсу - атакуємо там-то та тоді-то? має бути, як в Харківський області 9 вересня - тому віримо в ЗСУ й чекаємо та й у Бахмуті не дуже схоже на затишшя, просто движ йде зараз на відносно невеличкій ділянці фронту
Я не чекаю анонсу. И понимаю всё и про багнюку и "зеленку". Поэтому и надеюсь, на наступление в ближайшие 1-3 месяца. И да, в Бахмуте никакого затишья., но я не писал о затишье в боях, а только о стабильной линии фронта. Стабильная линия фронта не противоречит жестоким боям, а просто говорит о том, что ни у одной из сторон сегодня не хватает сил переломить ход войны.
чому Стерненко не в армії? так цікаве питання - а чому більшість форуму не в армії? отож. так що не треба закидати. ще freeze маж право таке спитати, а от з тилу не треба подавати голос. я тут по деяким ознакам бачу, що половина форуму зараз має місце знаходження Львів/Закарпаття.
та ви й самі пишете
То, что он не был в армии - не все должны быть на фронте.
начебто цитата Кеннеді "хтось був убитий на війні, хтось поранений, хтось відсиджувався вдома - в світі немає справедливості"
це складне питання, на яке кожен має відповісти сам, не треба його іншим адресувати.
Справедливості в світі дійсно немає. Но я писал не о справедливости. А о том, что "засновник та активний учасник «Народної люстрації»[5], колишній член проводу та очільник одеського обласного осередку «Правого сектора» (2014—2017). Учасник Євромайдану та протистояння в Одесі 2 травня 2014 проти проросійських силовиків." (из укр. Вики), активный "блогер" и критик власти почему-то не в армии. Он бил себя в грудь и доказывал свой назовём это патриотизм и сидит в тылу. Он как раз должен был бы пойти добровольцем.
й стояти й падати відносилась до тієї частини повідомлення, яку ви пропустили - що треба було ще більше зусиль докладати, щоб не було війни
А Вы считаете, что такая цель - избежать войны - не заслуживала гораздо бОльших усилий? Эта война отбросила нас не знаю на сколько лет (десятилетий?) назад, уж не говоря о погибших, раненых, детях, детство которых проходит в условиях войны, закрытых школах. Надеюсь, Вы понимаете, что такое "онлайн образование". И, надеюсь, Вы не думаете, что эвакуация людям (миллионам людей!) в радость? И, повторю, когда я читаю цифры ущерба, нанесённого войной (сотни млрд. долл!), я не испытываю уверенности, что "заграница нам поможет" в достаточной степени. У них вполне достаточно своих проблем. И наши представления, что они "в золоте купаются", достаточно далеки от действительности.