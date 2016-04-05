RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3851385238533854>
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 10:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Кстати, не все "активисты" сегодня на фронте. Тут иногда выкладывают "интеллигентного" (в очочках) Стерненко. Тоже из "активистов". И сейчас "блогерствует". Но не на фронте. Мужества хватает только с ножом на улице?

Особисто моя думка - зі Стерненка, як блогера, користі значно більше, ніж з військовослужбовця Стерненка.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1182
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 11:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Подкиньте несколько млрд. у.е и влада с радостью вернёт, как было.

Проблема в тому, що Успіх частково правий.
На жаль, зменшення виплат призведе до втрати частини досвітчених військових, які мали право на демобілізацію(ну там через сімейний стан, чи по стану здоров'я), але гроші тримали їх в армії. Важко оцінити, наскільки цей відсоток високий, але в будь-якому разі мобілізовані їх замінити не скоро зможуть.
Тому моя думка - девальвація з паралельним підвищенням премії тим, хто в більш гарачих точках - була б кращою для армії.
Але влада на це не піде, бо це вдарить по їх рейтингу...
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1182
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 11:08

До всього потрібно підходити з розумом!©

  sashaqbl написав:підвищенням премії тим, хто в більш гарачих точках
Саме так!
Треба було просто підвищити на нулі(в основному це піхоті) до 150К, а з часом і до 200К премію, а всім решта залишити так, як і було раніше.
(раз зразу/з перших місяців не подумали і не поділили на кілька груп для премій - 20К, 50К, 100К...)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4556
З нами з: 18.03.21
Подякував: 178 раз.
Подякували: 782 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 11:16

  Shaman написав:........
я як раз розумію, що ви пишете, й зраду не шукаю. але у вас є декілька хибних уявлень про той же СРСР, які не дають вам спокійно сприймати розвиток України після розпаду совка.

Это общие слова. Давайте конкретнее, какие хибні уявлення не дають мені спокійно сприймати розвиток України після розпаду совка?
И что я неспокійно сприймаю?
Развал промышленности?
Превращение Украины из довольно развитой индустриальной (возможно, индустриально-аграрной) в чисто аграрную страну?
Упадок науки и образования?
А Вы всё это спокійно сприймаєте?
Судя по тому впечатлению, которое создаётся при чтении Ваших постов, очень сомневаюсь. Или я ошибаюсь?

перший абзац був загальною відповіддю не тільки вам, але ви теж не перший раз - 1 світова, лінія фронту застигла... по перше, по багнюці, без "зеленки" набагато важче атакувати - кількість "хороших" руських підтверджує. по друге, очевидно, що резерви нарощують. чи ви чекаєте анонсу - атакуємо там-то та тоді-то? має бути, як в Харківський області 9 вересня - тому віримо в ЗСУ й чекаємо ;) та й у Бахмуті не дуже схоже на затишшя, просто движ йде зараз на відносно невеличкій ділянці фронту

Я не чекаю анонсу. И понимаю всё и про багнюку и "зеленку".
Поэтому и надеюсь, на наступление в ближайшие 1-3 месяца.
И да, в Бахмуте никакого затишья., но я не писал о затишье в боях, а только о стабильной линии фронта. Стабильная линия фронта не противоречит жестоким боям, а просто говорит о том, что ни у одной из сторон сегодня не хватает сил переломить ход войны.

чому Стерненко не в армії? так цікаве питання - а чому більшість форуму не в армії? отож. так що не треба закидати. ще freeze маж право таке спитати, а от з тилу не треба подавати голос. я тут по деяким ознакам бачу, що половина форуму зараз має місце знаходження Львів/Закарпаття.

та ви й самі пишете
То, что он не был в армии - не все должны быть на фронте.

начебто цитата Кеннеді "хтось був убитий на війні, хтось поранений, хтось відсиджувався вдома - в світі немає справедливості"

це складне питання, на яке кожен має відповісти сам, не треба його іншим адресувати.

Справедливості в світі дійсно немає.
Но я писал не о справедливости. А о том, что "засновник та активний учасник «Народної люстрації»[5], колишній член проводу та очільник одеського обласного осередку «Правого сектора» (2014—2017). Учасник Євромайдану та протистояння в Одесі 2 травня 2014 проти проросійських силовиків." (из укр. Вики), активный "блогер" и критик власти почему-то не в армии. Он бил себя в грудь и доказывал свой назовём это патриотизм и сидит в тылу. Он как раз должен был бы пойти добровольцем.

й стояти й падати відносилась до тієї частини повідомлення, яку ви пропустили - що треба було ще більше зусиль докладати, щоб не було війни ;)

А Вы считаете, что такая цель - избежать войны - не заслуживала гораздо бОльших усилий?
Эта война отбросила нас не знаю на сколько лет (десятилетий?) назад, уж не говоря о погибших, раненых, детях, детство которых проходит в условиях войны, закрытых школах. Надеюсь, Вы понимаете, что такое "онлайн образование". :( И, надеюсь, Вы не думаете, что эвакуация людям (миллионам людей!) в радость?
И, повторю, когда я читаю цифры ущерба, нанесённого войной (сотни млрд. долл!), я не испытываю уверенности, что "заграница нам поможет" в достаточной степени. У них вполне достаточно своих проблем. И наши представления, что они "в золоте купаются", достаточно далеки от действительности.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 24212
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4702 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 11:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:А Вы считаете, что такая цель - избежать войны - не заслуживала гораздо бОльших усилий?

На жаль, уникнути війни можна було тільки одним способом: підготовкою до неї. Демонстрацією того, що війна буде затяжна і кривава, а після перемоги ЗСУ - ще десятки років партизанської війни.
Натомість наша влада надсилала протилежні меседжі, що й виглядало проявом слабкості зі сторони Путіна.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1182
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 11:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Купер пишет, что у наших пока нет никаких шансов на качественное контрнаступление по причине того, что в наличии нет достаточного количества тяжелой артиллерии+снарядов и низкая насыщенность фронта ПВО дальнего радиуса действия. Он считает, что анонсированные поставки танков и МиГов никак эту проблему не решат.
Больше всего его бесит то, что выпуск требуемого количества снарядов, стволов и тяжелого пехотного вооружения до сих пор на Западе не налажен.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11822
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1627 раз.
Подякували: 3527 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 11:36

  Успіх написав:(раз зразу/з перших місяців не подумали і не поділили на кілька груп для премій - 20К, 50К, 100К...)

Подумали перший час з моменту повномасштабного вторгнення, коли просто пєрєсталі стрєлять? І шо там в ЗУ було з приводу грошового забезпечення, є якась зарплата, яку виплачують при захисті Батьківщини?
Особисто я нікого не засуджую, але...
Water
 
Повідомлень: 1817
З нами з: 06.03.12
Подякував: 58 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 11:38

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Подкиньте несколько млрд. у.е и влада с радостью вернёт, как было.

Проблема в тому, що Успіх частково правий.
На жаль, зменшення виплат призведе до втрати частини досвітчених військових, які мали право на демобілізацію(ну там через сімейний стан, чи по стану здоров'я), але гроші тримали їх в армії. Важко оцінити, наскільки цей відсоток високий, але в будь-якому разі мобілізовані їх замінити не скоро зможуть.
Тому моя думка - девальвація з паралельним підвищенням премії тим, хто в більш гарачих точках - була б кращою для армії.
Але влада на це не піде, бо це вдарить по їх рейтингу...

С тем, что "Успіх частково правий", я и не спорил.
Вопрос не в его правоте, а в нехватке денег у государства. Думаю, Вы не сомневаетесь, что если бы финансов хватало. то никто бы на сокращение выплат не пошёл. Реакция военных вполне понятна и легко предсказуема.
А насчёт девальвации... Дело даже не в рейтинге. В конце концов, пошли на девальвацию в июле 2022с 29 до 36,57 и ничего. Я вкратце (очень вкратце :) ) написал о проблемах после девальвации viewtopic.php?p=5557181#p5557181. Возможно, Вы пропустили.

И о пользе Стерненко как блогера. Я вообще невысокого мнения о пользе большинства блогеров. Кто он такой? Что он знает? В какой области он "крупный специалист"?
Какой смысл слушать вполне себе средненького человека? Что нового и ценного Вы рассчитываете услышать от таких блогеров?
Не понимаю и удивляюсь. По-моему, пустая трата времени.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 24212
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4702 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 11:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  antey1969 написав:Купер пишет, что у наших пока нет никаких шансов на качественное контрнаступление по причине того, что в наличии нет достаточного количества тяжелой артиллерии+снарядов и низкая насыщенность фронта ПВО дальнего радиуса действия. Он считает, что анонсированные поставки танков и МиГов никак эту проблему не решат.

Ага, і ще відсутність переваги в повітрі. А для завоювання переваги в повітрі і прориву ворожої ППО потрібно як мінімум пару сотень F-16 Block 72 + сотню F-35.
По факту, надані Леопарди(принаймні ті,що офіційно анонсовані) скоріш за все лише покриють втрати ЗСУ за рік війни.
Крім того, попри всі переваги, в них є й недоліки - штатні боєприпаси тільки протитанкові(підкаліберні та кумулятивні). А це сильно обмежує їхні можливості у підтримці піхоти.
Можливо, фугасні та уламково-фугасні надійдуть від США, оскільки в Leo2 та ж сама що й у Abrams гармата.
Тому, якщо орієнтуватися тільки на технічну частину, то наступ справді неможливий.
З іншого боку, є ось така ворожа стаття (відкривається тільки через VPN):
https://kcpn.info/articles/%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/
Суть її зводиться до того, що в російських військ, як і на початку війни, сильні проблеми з керованістю, звязком і управлінням + зниження якості особового складу(хоча в нас ймовірно теж з цим проблеми), що все таки дає можливість повторити якщо не харківський, то хоча б Херсонський наступ.
Є втрати російської армії, є проблеми з відновленням техніки, недарма ж Т-55 знімають з баз зберігання.
+ бажання залучити 400 тис. контрактників натякає, що росіяни витратили значну частину ресурсів, мобілізованих у вересні-жовтні і скоро в них знову почнуться проблеми з особовим складом.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Суб 25 бер, 2023 11:47, всього редагувалось 2 разів.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1182
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 11:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:И о пользе Стерненко как блогера. Я вообще невысокого мнения о пользе большинства блогеров. Кто он такой? Что он знает? В какой области он "крупный специалист"?

Як джерело інформації - згоден, так собі. Але разом з тим, він умудряєтсья збирати чималі суми для ЗСУ, тому, на мою думку, зі Стерненка, як волонтера, користі значно більше, ніж зі Стерненка, як військовослужбовця.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1182
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3851385238533854>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sashaqbl і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1489 114455
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 20:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 484154
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 5056
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.