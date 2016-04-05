Особисто моя думка - зі Стерненка, як блогера, користі значно більше, ніж з військовослужбовця Стерненка.
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Додано: Суб 25 бер, 2023 10:44
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Особисто моя думка - зі Стерненка, як блогера, користі значно більше, ніж з військовослужбовця Стерненка.
Додано: Суб 25 бер, 2023 11:02
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Проблема в тому, що Успіх частково правий.
На жаль, зменшення виплат призведе до втрати частини досвітчених військових, які мали право на демобілізацію(ну там через сімейний стан, чи по стану здоров'я), але гроші тримали їх в армії. Важко оцінити, наскільки цей відсоток високий, але в будь-якому разі мобілізовані їх замінити не скоро зможуть.
Тому моя думка - девальвація з паралельним підвищенням премії тим, хто в більш гарачих точках - була б кращою для армії.
Але влада на це не піде, бо це вдарить по їх рейтингу...
Додано: Суб 25 бер, 2023 11:08
До всього потрібно підходити з розумом!©
Саме так!
Треба було просто підвищити на нулі(в основному це піхоті) до 150К, а з часом і до 200К премію, а всім решта залишити так, як і було раніше.
(раз зразу/з перших місяців не подумали і не поділили на кілька груп для премій - 20К, 50К, 100К...)
Додано: Суб 25 бер, 2023 11:16
Это общие слова. Давайте конкретнее, какие хибні уявлення не дають мені спокійно сприймати розвиток України після розпаду совка?
И что я неспокійно сприймаю?
Развал промышленности?
Превращение Украины из довольно развитой индустриальной (возможно, индустриально-аграрной) в чисто аграрную страну?
Упадок науки и образования?
А Вы всё это спокійно сприймаєте?
Судя по тому впечатлению, которое создаётся при чтении Ваших постов, очень сомневаюсь. Или я ошибаюсь?
Я не чекаю анонсу. И понимаю всё и про багнюку и "зеленку".
Поэтому и надеюсь, на наступление в ближайшие 1-3 месяца.
И да, в Бахмуте никакого затишья., но я не писал о затишье в боях, а только о стабильной линии фронта. Стабильная линия фронта не противоречит жестоким боям, а просто говорит о том, что ни у одной из сторон сегодня не хватает сил переломить ход войны.
Справедливості в світі дійсно немає.
Но я писал не о справедливости. А о том, что "засновник та активний учасник «Народної люстрації»[5], колишній член проводу та очільник одеського обласного осередку «Правого сектора» (2014—2017). Учасник Євромайдану та протистояння в Одесі 2 травня 2014 проти проросійських силовиків." (из укр. Вики), активный "блогер" и критик власти почему-то не в армии. Он бил себя в грудь и доказывал свой назовём это патриотизм и сидит в тылу. Он как раз должен был бы пойти добровольцем.
А Вы считаете, что такая цель - избежать войны - не заслуживала гораздо бОльших усилий?
Эта война отбросила нас не знаю на сколько лет (десятилетий?) назад, уж не говоря о погибших, раненых, детях, детство которых проходит в условиях войны, закрытых школах. Надеюсь, Вы понимаете, что такое "онлайн образование". И, надеюсь, Вы не думаете, что эвакуация людям (миллионам людей!) в радость?
И, повторю, когда я читаю цифры ущерба, нанесённого войной (сотни млрд. долл!), я не испытываю уверенности, что "заграница нам поможет" в достаточной степени. У них вполне достаточно своих проблем. И наши представления, что они "в золоте купаются", достаточно далеки от действительности.
Додано: Суб 25 бер, 2023 11:25
Re: Напад росії і білорусі на Україну
На жаль, уникнути війни можна було тільки одним способом: підготовкою до неї. Демонстрацією того, що війна буде затяжна і кривава, а після перемоги ЗСУ - ще десятки років партизанської війни.
Натомість наша влада надсилала протилежні меседжі, що й виглядало проявом слабкості зі сторони Путіна.
Додано: Суб 25 бер, 2023 11:25
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Купер пишет, что у наших пока нет никаких шансов на качественное контрнаступление по причине того, что в наличии нет достаточного количества тяжелой артиллерии+снарядов и низкая насыщенность фронта ПВО дальнего радиуса действия. Он считает, что анонсированные поставки танков и МиГов никак эту проблему не решат.
Больше всего его бесит то, что выпуск требуемого количества снарядов, стволов и тяжелого пехотного вооружения до сих пор на Западе не налажен.
Додано: Суб 25 бер, 2023 11:36
Подумали перший час з моменту повномасштабного вторгнення, коли просто пєрєсталі стрєлять? І шо там в ЗУ було з приводу грошового забезпечення, є якась зарплата, яку виплачують при захисті Батьківщини?
Особисто я нікого не засуджую, але...
Додано: Суб 25 бер, 2023 11:38
С тем, что "Успіх частково правий", я и не спорил.
Вопрос не в его правоте, а в нехватке денег у государства. Думаю, Вы не сомневаетесь, что если бы финансов хватало. то никто бы на сокращение выплат не пошёл. Реакция военных вполне понятна и легко предсказуема.
А насчёт девальвации... Дело даже не в рейтинге. В конце концов, пошли на девальвацию в июле 2022с 29 до 36,57 и ничего. Я вкратце (очень вкратце ) написал о проблемах после девальвации viewtopic.php?p=5557181#p5557181. Возможно, Вы пропустили.
И о пользе Стерненко как блогера. Я вообще невысокого мнения о пользе большинства блогеров. Кто он такой? Что он знает? В какой области он "крупный специалист"?
Какой смысл слушать вполне себе средненького человека? Что нового и ценного Вы рассчитываете услышать от таких блогеров?
Не понимаю и удивляюсь. По-моему, пустая трата времени.
Додано: Суб 25 бер, 2023 11:38
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ага, і ще відсутність переваги в повітрі. А для завоювання переваги в повітрі і прориву ворожої ППО потрібно як мінімум пару сотень F-16 Block 72 + сотню F-35.
По факту, надані Леопарди(принаймні ті,що офіційно анонсовані) скоріш за все лише покриють втрати ЗСУ за рік війни.
Крім того, попри всі переваги, в них є й недоліки - штатні боєприпаси тільки протитанкові(підкаліберні та кумулятивні). А це сильно обмежує їхні можливості у підтримці піхоти.
Можливо, фугасні та уламково-фугасні надійдуть від США, оскільки в Leo2 та ж сама що й у Abrams гармата.
Тому, якщо орієнтуватися тільки на технічну частину, то наступ справді неможливий.
З іншого боку, є ось така ворожа стаття (відкривається тільки через VPN):
Суть її зводиться до того, що в російських військ, як і на початку війни, сильні проблеми з керованістю, звязком і управлінням + зниження якості особового складу(хоча в нас ймовірно теж з цим проблеми), що все таки дає можливість повторити якщо не харківський, то хоча б Херсонський наступ.
Є втрати російської армії, є проблеми з відновленням техніки, недарма ж Т-55 знімають з баз зберігання.
+ бажання залучити 400 тис. контрактників натякає, що росіяни витратили значну частину ресурсів, мобілізованих у вересні-жовтні і скоро в них знову почнуться проблеми з особовим складом.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Суб 25 бер, 2023 11:47, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 25 бер, 2023 11:41
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Як джерело інформації - згоден, так собі. Але разом з тим, він умудряєтсья збирати чималі суми для ЗСУ, тому, на мою думку, зі Стерненка, як волонтера, користі значно більше, ніж зі Стерненка, як військовослужбовця.
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