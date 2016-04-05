Додано: Суб 25 бер, 2023 11:38

antey1969 написав: Купер пишет, что у наших пока нет никаких шансов на качественное контрнаступление по причине того, что в наличии нет достаточного количества тяжелой артиллерии+снарядов и низкая насыщенность фронта ПВО дальнего радиуса действия. Он считает, что анонсированные поставки танков и МиГов никак эту проблему не решат. Купер пишет, что у наших пока нет никаких шансов на качественное контрнаступление по причине того, что в наличии нет достаточного количества тяжелой артиллерии+снарядов и низкая насыщенность фронта ПВО дальнего радиуса действия. Он считает, что анонсированные поставки танков и МиГов никак эту проблему не решат.

Ага, і ще відсутність переваги в повітрі. А для завоювання переваги в повітрі і прориву ворожої ППО потрібно як мінімум пару сотень F-16 Block 72 + сотню F-35.По факту, надані Леопарди(принаймні ті,що офіційно анонсовані) скоріш за все лише покриють втрати ЗСУ за рік війни.Крім того, попри всі переваги, в них є й недоліки - штатні боєприпаси тільки протитанкові(підкаліберні та кумулятивні). А це сильно обмежує їхні можливості у підтримці піхоти.Можливо, фугасні та уламково-фугасні надійдуть від США, оскільки в Leo2 та ж сама що й у Abrams гармата.Тому, якщо орієнтуватися тільки на технічну частину, то наступ справді неможливий.З іншого боку, є ось така ворожа стаття (відкривається тільки через VPN):Суть її зводиться до того, що в російських військ, як і на початку війни, сильні проблеми з керованістю, звязком і управлінням + зниження якості особового складу(хоча в нас ймовірно теж з цим проблеми), що все таки дає можливість повторити якщо не харківський, то хоча б Херсонський наступ.Є втрати російської армії, є проблеми з відновленням техніки, недарма ж Т-55 знімають з баз зберігання.+ бажання залучити 400 тис. контрактників натякає, що росіяни витратили значну частину ресурсів, мобілізованих у вересні-жовтні і скоро в них знову почнуться проблеми з особовим складом.