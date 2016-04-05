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Додано: Суб 25 бер, 2023 12:10
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Щось з"явилося бажання щось свиснути . Але навіть важко сформулювати - що не подобається в цих розмовах . Напевно починає скидатися на обговорення АТО - про що вже дехто почав прямо волати - щоб не перетворили війну в АТО 2.0 . Добре хоч , що є кілька людей , які реально воюють і пишуть - що не дає вже аж так відійти вбік і розглядати майже відсторонено . Найгірше - що і далі намагаються розкручувати питання майбутніх виборів . Ви уявляєте - коли вони будуть ? Я - ні , бо не бачу насправді реальних можливостей в наближеному майбутньому . Пішла війна на виснаження , яка може дуже сильно змінити світ взагалі . Світ тільки-тільки починає задумуватися - а що ж далі ? І то - не може уявити в принципі . Перед другою світовою теж була міжнародна контора - Ліга націй - попередник оон . Сильно вона комусь допомогла ? Навіть ЄС реально не настільки одностайний , як нам хотілося б . А тут дехто починає внутрішні чвари , роздмухуючи зовсім не такі вже важливі питання . Економіки України майже немає - все тримається на зовнішніх грошах . Війна може тягнутися ще від року до трьох - далі просто не витримає ніщо . Ні у нас , ні у руських . Плюс проблеми світової економіки та Китаю ( який вступає в новий етап - коли йому треба щось міняти глобально ) . Передивіться кіно "Не дивіться вгору" - проблеми політики будь-яку владу хвилюють в першу чергу . А у нас все-таки поки не так - питання війни в приоритеті . В цьому плані треба брати приклад зі Свободи - які не беруть участі в політичних іграх під час війни ( хоч і є деякі винятки і у них ) . Дискусія про зміну системи оплати військовим ? Це просто помилка з самого початку . Непродумана система , де почалися зловживання , потім спробували виправити - а будь-яке зниження викликає надзвичайно негативну реакцію . Якщо не будуть роздмухувати - це питання достатньо швидко розрулиться на фоні інших проблем .
Додано: Суб 25 бер, 2023 12:23
У Вас обычно очень информативные и трезвые посты (даже если я с ними не согласен).
Но это, прошу прощения, бред.
На разных ветках форума часто вспоминают о нефтегазовых доходах РФ. У нас были такие (по размеру) доходы? Хотя бы близкие?
Можно сопоставить экономики РФ и Украины?
Сколько млрд. нам уже дали в виде помощи с Запада? И всё равно не достаточно и Вы сами пишете об этом.
Польша вооружена лучше нас, тем не менее, они понимают, что для войны с Россией этого недостаточно и сейчас ещё хотят вооружаться. И это при том, что Польша - член НАТО.
Нет, можно было пойти по пути КНДР - нищее население, все средства на оборону и вооружения (при этом ещё им, скорее всего, помогает Китай и, возможно, РФ). Вас такое устроило бы? Думаю, народ Украины такую идею не поддержал бы.
Продемонстрировать "після перемоги ЗСУ - ще десятки років партизанської війни" невозможно. Как Вы это себе представляете? Такую демонстрацию?
Повторить можно только харьковское наступление. Херсонское наступление всё же больше российский отход. Объясняется разрушением мостов и вследствие этого сложностью снабжения армии на правом берегу Днепра. Соответственно, угроза окружения и уничтожения группировки. Ничего аналогичного сегодня нет.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 25 бер, 2023 12:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 25 бер, 2023 12:31
ЛАД зараз пишу не про Порошенка і Зеленського, але гасло "Армія, мова, віра" - було якраз такою демонстрацією. На жаль, воно програло "какая разница" та "віжу мір в в глазах".
На рахунок іншого: початок війни виглядав як спроба повторити кримський сценарій. Звідки в хуйла склалось враження, що повторити вдасться? Мабуть з наповнення інформаційного простору.
Тому це питання не стільки КІЛЬКОСТІ озброєнь, скільки ГОТОВНОСТІ воювати. Воно мало звучати в інформаційному просторі - хоча це претензія не тільки до Зеленського, це скоріш претензія до країни(хоча мої претензії стосовно кількості лишаються), ми всі не вірили в можливість війни, крім міських божевільних.
На жаль, ми забули стару римську мудрість: si vis pacem, para bellum. І готувались до травневих шашличків.
Додано: Суб 25 бер, 2023 12:35
Простите, то Вы говорили о нём как о блогере, теперь переключились на волонтёра.
Где можно посмотреть, собранные им "чималі суми"?
Только, желательно, не с его слов, а как-то подтверждённые.
Додано: Суб 25 бер, 2023 12:43
ЛАД як правило в кожному відео наприкінці він оголошує збір ти викладає подяки від військовослужбовців. + були спільні збори з Притулою.
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