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Додано: Суб 25 бер, 2023 12:10
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Щось з"явилося бажання щось свиснути . Але навіть важко сформулювати - що не подобається в цих розмовах . Напевно починає скидатися на обговорення АТО - про що вже дехто почав прямо волати - щоб не перетворили війну в АТО 2.0 . Добре хоч , що є кілька людей , які реально воюють і пишуть - що не дає вже аж так відійти вбік і розглядати майже відсторонено . Найгірше - що і далі намагаються розкручувати питання майбутніх виборів . Ви уявляєте - коли вони будуть ? Я - ні , бо не бачу насправді реальних можливостей в наближеному майбутньому . Пішла війна на виснаження , яка може дуже сильно змінити світ взагалі . Світ тільки-тільки починає задумуватися - а що ж далі ? І то - не може уявити в принципі . Перед другою світовою теж була міжнародна контора - Ліга націй - попередник оон . Сильно вона комусь допомогла ? Навіть ЄС реально не настільки одностайний , як нам хотілося б . А тут дехто починає внутрішні чвари , роздмухуючи зовсім не такі вже важливі питання . Економіки України майже немає - все тримається на зовнішніх грошах . Війна може тягнутися ще від року до трьох - далі просто не витримає ніщо . Ні у нас , ні у руських . Плюс проблеми світової економіки та Китаю ( який вступає в новий етап - коли йому треба щось міняти глобально ) . Передивіться кіно "Не дивіться вгору" - проблеми політики будь-яку владу хвилюють в першу чергу . А у нас все-таки поки не так - питання війни в приоритеті . В цьому плані треба брати приклад зі Свободи - які не беруть участі в політичних іграх під час війни ( хоч і є деякі винятки і у них ) . Дискусія про зміну системи оплати військовим ? Це просто помилка з самого початку . Непродумана система , де почалися зловживання , потім спробували виправити - а будь-яке зниження викликає надзвичайно негативну реакцію . Якщо не будуть роздмухувати - це питання достатньо швидко розрулиться на фоні інших проблем .
Додано: Суб 25 бер, 2023 12:23
У Вас обычно очень информативные и трезвые посты (даже если я с ними не согласен).
Но это, прошу прощения, бред.
На разных ветках форума часто вспоминают о нефтегазовых доходах РФ. У нас были такие (по размеру) доходы? Хотя бы близкие?
Можно сопоставить экономики РФ и Украины?
Сколько млрд. нам уже дали в виде помощи с Запада? И всё равно не достаточно и Вы сами пишете об этом.
Польша вооружена лучше нас, тем не менее, они понимают, что для войны с Россией этого недостаточно и сейчас ещё хотят вооружаться. И это при том, что Польша - член НАТО.
Нет, можно было пойти по пути КНДР - нищее население, все средства на оборону и вооружения (при этом ещё им, скорее всего, помогает Китай и, возможно, РФ). Вас такое устроило бы? Думаю, народ Украины такую идею не поддержал бы.
Продемонстрировать "після перемоги ЗСУ - ще десятки років партизанської війни" невозможно. Как Вы это себе представляете? Такую демонстрацию?
Повторить можно только харьковское наступление. Херсонское наступление всё же больше российский отход. Объясняется разрушением мостов и вследствие этого сложностью снабжения армии на правом берегу Днепра. Соответственно, угроза окружения и уничтожения группировки. Ничего аналогичного сегодня нет.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 25 бер, 2023 12:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 25 бер, 2023 12:31
ЛАД зараз пишу не про Порошенка і Зеленського, але гасло "Армія, мова, віра" - було якраз такою демонстрацією. На жаль, воно програло "какая разница" та "віжу мір в в глазах".
На рахунок іншого: початок війни виглядав як спроба повторити кримський сценарій. Звідки в хуйла склалось враження, що повторити вдасться? Мабуть з наповнення інформаційного простору.
Тому це питання не стільки КІЛЬКОСТІ озброєнь, скільки ГОТОВНОСТІ воювати. Воно мало звучати в інформаційному просторі - хоча це претензія не тільки до Зеленського, це скоріш претензія до країни(хоча мої претензії стосовно кількості лишаються), ми всі не вірили в можливість війни, крім міських божевільних.
На жаль, ми забули стару римську мудрість: si vis pacem, para bellum. І готувались до травневих шашличків.
Додано: Суб 25 бер, 2023 12:35
Простите, то Вы говорили о нём как о блогере, теперь переключились на волонтёра.
Где можно посмотреть, собранные им "чималі суми"?
Только, желательно, не с его слов, а как-то подтверждённые.
Додано: Суб 25 бер, 2023 12:43
ЛАД як правило в кожному відео наприкінці він оголошує збір ти викладає подяки від військовослужбовців. + були спільні збори з Притулою.
Додано: Суб 25 бер, 2023 12:59
sashaqbl, пропоную вам не вступати в дискусію з ЛАД, тому що видно, що це людина-"совок", яка за рік повномасштабної війни до сих пір задає тупі питання і Стерненко йому також не такий. Я колись на минулій роботі вже дискутував з одним таким, відчайдушним прихильником ОПЗЖ і росії, ще й дуже віруючим (УПЦ МП, ага). Сенсу в цьому жодного немає, тільки витратите свій час. Сергію Стерненко велика повага і подяка за його роботу і допомогу армії, а прихильникам українофоба і любителя совка Арестовича можу побажати тільки одне - йдіть вслід за російським кораблем. Почитав трохи останніх сторінок цієї теми - як в лайно вступив. Жах.
Додано: Суб 25 бер, 2023 12:59
Ху*ло розпочало війну з сподіваннями закінчити її "за три дня", адже вони бачили відповідні сигнали, всю цю гру в піддавки, шатли, відведення, скорочення... До речі на Півдні у андрофагів майже все получилось.
А знали б вороги, що буде жорсткий опір усюди, що вже на перешийку їх чекає неприступна Авдіївка, а не десь аж під Миколаєвом, то і не починали б.
Отже для попередження великої війни владі потрібно було весь час готуватись, навіть демонстративно готуватись.
100%
Додано: Суб 25 бер, 2023 13:05
Честно говоря, надоело обсуждать этот вопрос.
Подготовка к войне занимает не один месяц и не один год. И даже не пятилетку.
И "це питання саме КІЛЬКОСТІ озброєнь". И их качества. "ГОТОВНІСТЬ воювати", как оказалось, у нашей армии как раз была.
И РФ готовилась к войне лет 15, а фактически даже больше.
Согласен, у Путина были намерения "повторити кримський сценарій". Или хотя бы донецкий. Но тут не помогло бы стократное повторение лозунга "Армія, мова, віра". Во Франции в 1939-начале 1940 тоже было много лозунгов, а в мае 1940 слились за месяц. Путин больше ориентировался не на лозунги, а на доклады агентов - как разведчиков, так и политических агентов.
Ваши упрёки скорее можно (и нужно) адресовать Западу. Если бы они решительнее выступили против росс. агрессии, если бы хотя бы не дали, а объявили о готовности дать нам летальное оружие в больших количествах, это могло бы предотвратить войну.
Слова Зеленского о шашлыках в мае не влияли ни на что. Ему нечего было говорить. Его воинственные речи в январе 2022 не имели бы никакого смысла (в смысле пользы).
А вообще хорошо и верно написал выше Puente.
Не то мы обсуждаем.
Додано: Суб 25 бер, 2023 13:15
У нас харьковские ТГ-каналы тоже часто объявляют сборы (и собирают!) очень приличные суммы. Без всякого громкого пиара.
А "оголошувати" и "викладати подяки" мы с Вами тоже можем.
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