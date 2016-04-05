Додано: Суб 25 бер, 2023 12:10

Щось з"явилося бажання щось свиснути . Але навіть важко сформулювати - що не подобається в цих розмовах . Напевно починає скидатися на обговорення АТО - про що вже дехто почав прямо волати - щоб не перетворили війну в АТО 2.0 . Добре хоч , що є кілька людей , які реально воюють і пишуть - що не дає вже аж так відійти вбік і розглядати майже відсторонено . Найгірше - що і далі намагаються розкручувати питання майбутніх виборів . Ви уявляєте - коли вони будуть ? Я - ні , бо не бачу насправді реальних можливостей в наближеному майбутньому . Пішла війна на виснаження , яка може дуже сильно змінити світ взагалі . Світ тільки-тільки починає задумуватися - а що ж далі ? І то - не може уявити в принципі . Перед другою світовою теж була міжнародна контора - Ліга націй - попередник оон . Сильно вона комусь допомогла ? Навіть ЄС реально не настільки одностайний , як нам хотілося б . А тут дехто починає внутрішні чвари , роздмухуючи зовсім не такі вже важливі питання . Економіки України майже немає - все тримається на зовнішніх грошах . Війна може тягнутися ще від року до трьох - далі просто не витримає ніщо . Ні у нас , ні у руських . Плюс проблеми світової економіки та Китаю ( який вступає в новий етап - коли йому треба щось міняти глобально ) . Передивіться кіно "Не дивіться вгору" - проблеми політики будь-яку владу хвилюють в першу чергу . А у нас все-таки поки не так - питання війни в приоритеті . В цьому плані треба брати приклад зі Свободи - які не беруть участі в політичних іграх під час війни ( хоч і є деякі винятки і у них ) . Дискусія про зміну системи оплати військовим ? Це просто помилка з самого початку . Непродумана система , де почалися зловживання , потім спробували виправити - а будь-яке зниження викликає надзвичайно негативну реакцію . Якщо не будуть роздмухувати - це питання достатньо швидко розрулиться на фоні інших проблем .