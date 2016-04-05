Додано: Суб 25 бер, 2023 13:53

ЛАД написав: Развал промышленности?

Превращение Украины из довольно развитой индустриальной (возможно, индустриально-аграрной) в чисто аграрную страну?

Упадок науки и образования Развал промышленности?Превращение Украины из довольно развитой индустриальной (возможно, индустриально-аграрной) в чисто аграрную страну?Упадок науки и образования

Вы подменяется понятие, как будто деградация науки и промышленности это следствие развала совка. Отставание по всем отраслям, низкое качество образования, медицины и пром.производства было уже при Брежневе. Не припомните какие были последние успешные экономические проекты ссср? АвтоВАЗ. Лады шли на экспорт ещё в 90х. Остальной автопром изначально и до самого конца совка хромал на обе ноги.Экономической эффективностью и качеством в политбюро никто не заморачивался, для этого надо было передавать инициативу вниз, чего не позволяла религия коммунизма.в итоге она и привела к банкротству страны в целом, таких отраслей как медицина, образование и большинство бесполезных предприятий, которые без постоянных дотаций не могли существовать.Если бы совок дожил до 2023, было бы ещё хуже, МВФ не давал бы кредитов, крупный бизнес не вложил бы деньги в металлургию, с/х, энергетику. В госсекторе еще что то шевелилось бы, а в остальных отраслях процветало Сомали. В итоге то же самое банкротство, только с отставанием от цивилизации ещё на + 32 года.