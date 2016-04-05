Так він і бувЛАД написав:Уже и Арестович стал "українофобом і любителем совка".
Ну-ну.
|
|
|
Додано: Суб 25 бер, 2023 13:19
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Так він і був
Додано: Суб 25 бер, 2023 13:24
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 25 бер, 2023 13:43
Re: Напад росії і білорусі на Україну
При всій повазі, захід, як і хуйло, вважав,що Україна не буде чинити сильного опору. Чому? Та тому, тому що хтось "увідєл мір в глазах" і більшість за це проголосували(можливо голосували проти порошенка, але зі сторони це виглядало саме так).
Так, хуйло опирався на доклади. Але моніторили не тільки стан армії, а й суспільні настрої. А настрої були на майські шашлички. Я не стверджую, що конкретна заява щось міняє, знову ж таки, проблема не конкретно в Зеленському чи комусь іншому, проблема в суспільстві, яке це вибрало.
Все виглядало так, що Україна оборонятися не буде. Саме тому хуйло почав агресію. І саме тому Захід не був достатньо готовий нас підтримувати. Боялися афганського сценарію...
Додано: Суб 25 бер, 2023 13:53
Вы подменяется понятие, как будто деградация науки и промышленности это следствие развала совка. Отставание по всем отраслям, низкое качество образования, медицины и пром.производства было уже при Брежневе. Не припомните какие были последние успешные экономические проекты ссср? АвтоВАЗ. Лады шли на экспорт ещё в 90х. Остальной автопром изначально и до самого конца совка хромал на обе ноги.
Экономической эффективностью и качеством в политбюро никто не заморачивался, для этого надо было передавать инициативу вниз, чего не позволяла религия коммунизма.
в итоге она и привела к банкротству страны в целом, таких отраслей как медицина, образование и большинство бесполезных предприятий, которые без постоянных дотаций не могли существовать.
Если бы совок дожил до 2023, было бы ещё хуже, МВФ не давал бы кредитов, крупный бизнес не вложил бы деньги в металлургию, с/х, энергетику. В госсекторе еще что то шевелилось бы, а в остальных отраслях процветало Сомали. В итоге то же самое банкротство, только с отставанием от цивилизации ещё на + 32 года.
|