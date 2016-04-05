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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3853385438553856>
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 13:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:Уже и Арестович стал "українофобом і любителем совка". :)
Ну-ну.
Так він і був
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 13:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:У нас харьковские ТГ-каналы тоже часто объявляют сборы (и собирают!) очень приличные суммы. Без всякого громкого пиара.
А "оголошувати" и "викладати подяки" мы с Вами тоже можем.

Як правило, коли люди викладають відео від імені підрозділів, то це доволі швидко вспливає.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 13:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Ваши упрёки скорее можно (и нужно) адресовать Западу. Если бы они решительнее выступили против росс. агрессии, если бы хотя бы не дали, а объявили о готовности дать нам летальное оружие в больших количествах, это могло бы предотвратить войну.

При всій повазі, захід, як і хуйло, вважав,що Україна не буде чинити сильного опору. Чому? Та тому, тому що хтось "увідєл мір в глазах" і більшість за це проголосували(можливо голосували проти порошенка, але зі сторони це виглядало саме так).
Так, хуйло опирався на доклади. Але моніторили не тільки стан армії, а й суспільні настрої. А настрої були на майські шашлички. Я не стверджую, що конкретна заява щось міняє, знову ж таки, проблема не конкретно в Зеленському чи комусь іншому, проблема в суспільстві, яке це вибрало.
Все виглядало так, що Україна оборонятися не буде. Саме тому хуйло почав агресію. І саме тому Захід не був достатньо готовий нас підтримувати. Боялися афганського сценарію...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 13:53

  ЛАД написав:Развал промышленности?
Превращение Украины из довольно развитой индустриальной (возможно, индустриально-аграрной) в чисто аграрную страну?
Упадок науки и образования

Вы подменяется понятие, как будто деградация науки и промышленности это следствие развала совка. Отставание по всем отраслям, низкое качество образования, медицины и пром.производства было уже при Брежневе. Не припомните какие были последние успешные экономические проекты ссср? АвтоВАЗ. Лады шли на экспорт ещё в 90х. Остальной автопром изначально и до самого конца совка хромал на обе ноги.

Экономической эффективностью и качеством в политбюро никто не заморачивался, для этого надо было передавать инициативу вниз, чего не позволяла религия коммунизма.

в итоге она и привела к банкротству страны в целом, таких отраслей как медицина, образование и большинство бесполезных предприятий, которые без постоянных дотаций не могли существовать.

Если бы совок дожил до 2023, было бы ещё хуже, МВФ не давал бы кредитов, крупный бизнес не вложил бы деньги в металлургию, с/х, энергетику. В госсекторе еще что то шевелилось бы, а в остальных отраслях процветало Сомали. В итоге то же самое банкротство, только с отставанием от цивилизации ещё на + 32 года.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 14:37

Цікаве питання.
Є проект від "Повернися живим", "Довгі руки ТРО" по закупівлі 120 мінометів для бригад ТРО.
https://savelife.in.ua/tro-333/
Можна підтримати бригаду своєї області.
Було цілком очікувано,що першими закриють збір Київська, Харківська, Львівська області.
А от що стало для мене зовсім неочікуваним, так це останнє(наразі) місце в Одеської області.

Є думки, чому так?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 14:51

  sashaqbl написав:Цікаве питання.
Є проект від "Повернися живим", "Довгі руки ТРО" по закупівлі 120 мінометів для бригад ТРО.
https://savelife.in.ua/tro-333/
Можна підтримати бригаду своєї області.
Було цілком очікувано,що першими закриють збір Київська, Харківська, Львівська області.
А от що стало для мене зовсім неочікуваним, так це останнє(наразі) місце в Одеської області.

Є думки, чому так?

Тому що Одеса самостійно закриває питання допомоги фронту. Одеські бізнесмени разом з волонтерами доставляли гумдопомогу Мико та Херсону, так само вони беруть участь у постачанні військовим на передову всякого добра.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 15:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:проблема в суспільстві

І що ти пропонуєш?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 15:39

  ЛАД написав:freeze
Что касается Арестовича.
До войны я к нему относился достаточно скептически. И высказывался по этому поводу на форуме.
Во время войны отношение изменил. Как пропагандист он сыграл весьма заметную роль. Сейчас над ним смеются: "через 1-2 недели", но тогда это было нужно, для очень многих он срабатывал как хорошее успокоительное. Позже, когда ситуация поменялась, изменились и его комментарии. И, в общем, если убрать пропагандистскую составляющую, у него достаточно трезвые и объективные комментарии.
По отзывам армейцев в самом начале войны он проявил себя и как военный, офицер. Писали о том, что он хорошо проявил себя при организации обороны где-то на севере, сейчас уже не упомню - под Черниговом что ли.

Под Черниговом - это вряд ли
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 16:03

  Striker написав:sashaqbl, пропоную вам не вступати в дискусію з ЛАД, тому що видно, що це людина-"совок", яка за рік повномасштабної війни до сих пір задає тупі питання і Стерненко йому також не такий. Я колись на минулій роботі вже дискутував з одним таким, відчайдушним прихильником ОПЗЖ і росії, ще й дуже віруючим (УПЦ МП, ага). Сенсу в цьому жодного немає, тільки витратите свій час. Сергію Стерненко велика повага і подяка за його роботу і допомогу армії, а прихильникам українофоба і любителя совка Арестовича можу побажати тільки одне - йдіть вслід за російським кораблем. Почитав трохи останніх сторінок цієї теми - як в лайно вступив. Жах.

Для того , что бы развешивать ярлыки создайте собственный форум имени Вашего Персонального Неоспоримого и Единственноправильного мнения и там общайтесь сам с собою. Здесь форум на конкретную тему и каждый имеет право высказать его, естественно не нарушая правила учредителей форума. Хотя мне лично жаль, что мы скатились с темы нападения на нашу страну в тему финансовых выплат в теробороновцев на третьей линии и обсуждений второстепенных персонажей типа Арестовича и прочих мелких блогеров…
Defort
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 16:04

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Ваши упрёки скорее можно (и нужно) адресовать Западу. Если бы они решительнее выступили против росс. агрессии, если бы хотя бы не дали, а объявили о готовности дать нам летальное оружие в больших количествах, это могло бы предотвратить войну.

При всій повазі, захід, як і хуйло, вважав,що Україна не буде чинити сильного опору. Чому? Та тому, тому що хтось "увідєл мір в глазах" і більшість за це проголосували(можливо голосували проти порошенка, але зі сторони це виглядало саме так).
Так, хуйло опирався на доклади. Але моніторили не тільки стан армії, а й суспільні настрої. А настрої були на майські шашлички. Я не стверджую, що конкретна заява щось міняє, знову ж таки, проблема не конкретно в Зеленському чи комусь іншому, проблема в суспільстві, яке це вибрало.
Все виглядало так, що Україна оборонятися не буде. Саме тому хуйло почав агресію. І саме тому Захід не був достатньо готовий нас підтримувати. Боялися афганського сценарію...

Простите, не надо путать совершенно разные вещи.
Одно дело - желание мира, совершенно другой вопрос - желание и готовность сопротивляться нападению.
ЛАД
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