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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 25 бер, 2023 16:12
sashaqbl
Гарна ініціатива, дай Бог щоби поскоріше закрили потребу й інші області. Бачив дописи фонду, що потреби двох областей допомагав закривати якийсь багатий чоловік, родом звідти, за Сумську вписався Ющенко і закликав долучатися. А загалом з миру по нитці. Це для Тро дуже в дуже потрібна річ.
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Додано: Суб 25 бер, 2023 16:14
vitaliian написав: ЛАД написав:
Развал промышленности?
Превращение Украины из довольно развитой индустриальной (возможно, индустриально-аграрной) в чисто аграрную страну?
Упадок науки и образования
Вы подменяется понятие, как будто деградация науки и промышленности это следствие развала совка. Отставание по всем отраслям, низкое качество образования, медицины и пром.производства было уже при Брежневе. Не припомните какие были последние успешные экономические проекты ссср? АвтоВАЗ. Лады шли на экспорт ещё в 90х. Остальной автопром изначально и до самого конца совка хромал на обе ноги.
Экономической эффективностью и качеством в политбюро никто не заморачивался, для этого надо было передавать инициативу вниз, чего не позволяла религия коммунизма.
в итоге она и привела к банкротству страны в целом, таких отраслей как медицина, образование и большинство бесполезных предприятий, которые без постоянных дотаций не могли существовать.
Если бы совок дожил до 2023, было бы ещё хуже, МВФ не давал бы кредитов, крупный бизнес не вложил бы деньги в металлургию, с/х, энергетику. В госсекторе еще что то шевелилось бы, а в остальных отраслях процветало Сомали. В итоге то же самое банкротство, только с отставанием от цивилизации ещё на + 32 года.
Не стоит передергивать, у всех есть интернет. По индексу развития человеческого потенциала в 1992 году Украина занимала 54-е место в мире, а 2020 году – 74 место. За это же время Польша поднялась с 51-го до 35-го место, а Чехия – с 38-го до 27-го места.
В 1991 году Украина занимала 52-е место в мире по ВВП на душу населения, что было намного выше уровня стран Центральной Европы. Сегодня-91е.
Если говорить о цифрах, то по ВВП на душу населения Украина уступила не только Польше, но и Белоруссии которая имела худшие предпосылки и ресурсы для развития.
Сегодня Украина по ВВП на душу населения входит в одну группу с Молдовой, Узбекистаном и Таджикистаном. Беларусь, которая в девяностые годы значительно отставала от Украины, в последние годы значительно опередила её. Так шо отак.
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Додано: Суб 25 бер, 2023 16:17
vitaliian написав: ЛАД написав:
Развал промышленности?
Превращение Украины из довольно развитой индустриальной (возможно, индустриально-аграрной) в чисто аграрную страну?
Упадок науки и образования
Вы подменяется понятие, как будто деградация науки и промышленности это следствие развала совка. .....
Я, вообще-то, ни слова не говорил о "совке". И, тем более, об эффективности и качестве в советское время. И не пытался выводить развал и фактическое уничтожение промышленности и превращение Украины в аграрную державу из развала Союза. Хотя, думаю, что при Союзе такого не было бы.
Я говорил просто о факте.
В госсекторе еще что то шевелилось бы, а в остальных отраслях процветало Сомали. В итоге то же самое банкротство, только с отставанием от цивилизации ещё на + 32 года.
В каких "остальных отраслях"? При Союзе всё было госсектор.
И Вы сами пишете "+ 32 года". И во что вложили МВФ и крупный бизнес?
В "в металлургию, с/х, энергетику"?
Не берусь говорить об с/х, но расскажите, пожалуйста, какие новые предприятия/объекты появились в этих отраслях?
Только не надо о зелёной энергетике. Во-первых, 32 года назад её практически нигде не было, а, во-вторых, какой % энергии даёт она сегодня в Украине?
Ненависть к "совку" ослепляет.
Непонятно, откуда это у Вас, Вам "совок", вроде, ничего не успел испортить.
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Додано: Суб 25 бер, 2023 16:25
vitaliian
ЛАД написав: Shaman написав:
........
я як раз розумію, що ви пишете, й зраду не шукаю. але у вас є декілька хибних уявлень про той же СРСР, які не дають вам спокійно сприймати розвиток України після розпаду совка.
Это общие слова. Давайте конкретнее, какие хибні уявлення не дають мені спокійно сприймати розвиток України після розпаду совка?
И что я неспокійно сприймаю?
Развал промышленности?
Превращение Украины из довольно развитой индустриальной (возможно, индустриально-аграрной) в чисто аграрную страну?
Упадок науки и образования?
А Вы всё это спокійно сприймаєте?
Судя по тому впечатлению, которое создаётся при чтении Ваших постов, очень сомневаюсь. Или я ошибаюсь?
вже вище вам відповів, що всі ці негативні явища - а це дійсно погано - це наслідок, що соціальний експеримент без приватної власності провалився, економічна модель збанкрутувала.
якщо вам спитати, а як треба було зберегти промисловий потенціал - ви не дасте відповіді, бо її немає - промисловість була неякісна та неефективна. як там мертве померти не може?
тому зараз намагаємось побудувати країну на європейських засадах, бо іншого шляху розвитку немає - й ви не запропонуєте якогось іншого варіанту розвитку.
а хибні уявлення - це в першу чергу, це те, ще на зважаючи на деякі позитивні моменти в СРСР, загалом система від початку була неефективною, що й довів розпад СРСР. точніше, як неефективної - побудувати Беломорканал чи БАМ - легко, ХТЗ вже здається за допомогою тих же американців будували.
а от створювати умови для підвищення рівня життя населення - тільки в рамках встановлених партією (тобто дуже невеличких - бо більш-меньш пристойні умови життя в СРСР можна було забезпечити або по блату, або щось вкравши), бо інакше за який кошт будувати всі ці заводи.
а друге - такий собі антиамериканізм - що США - це погано - це теж наслідок СРСР
оце все - "що високій рівень життя - ці внаслідок пограбування інших країн". в першу чергу рівень життя - наслідок організація держави й суспільства, що дозволяє розвиватися й науці, й промисловості, й багато іншого
а "навіть Сталін піклувався про народ" - це як фермер піклується про худобу - рівно до моменту, коли треба вести на бойню
ЛАД написав:
...
й стояти й падати відносилась до тієї частини повідомлення, яку ви пропустили - що треба було ще більше зусиль докладати, щоб не було війни
А Вы считаете, что такая цель - избежать войны - не заслуживала гораздо бОльших усилий?
Эта война отбросила нас не знаю на сколько лет (десятилетий?) назад, уж не говоря о погибших, раненых, детях, детство которых проходит в условиях войны, закрытых школах. Надеюсь, Вы понимаете, что такое "онлайн образование".
И, надеюсь, Вы не думаете, что эвакуация людям (миллионам людей!) в радость?
И, повторю, когда я читаю цифры ущерба, нанесённого войной (сотни млрд. долл!), я не испытываю уверенности, что "заграница нам поможет" в достаточной степени. У них вполне достаточно своих проблем. И наши представления, что они "в золоте купаются", достаточно далеки от действительности.
в 37-39 роках теж намагалися уникнути війни, чим скінчилося - всі знають. може ця аналогія допоможе зрозуміти, що в деяких випадках війни не уникнути, тому до неї просто треба готуватися в межах наявних можливостей. та ж "Армія, Мова, Віра"
й так вже писали - очікували тут легкої прогулянки. а чому? бо адин народ, руський язик, руська культура й таке інше, в тому числі туга за СРСР. а треба було
але це зараз зрозуміло. з чим погоджусь, що більшість не очікувала, й я теж, що наші сусіди дозріли вже до 39 року, все бажаємо побачити розум, де його вже немає взагалі
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Додано: Суб 25 бер, 2023 16:59
ЛАД написав:
Непонятно, откуда это у Вас, Вам "совок", вроде, ничего не успел испортить
мне болит за невинно посаженных и сгнивших в лагерях- тюрьмах. А так же всех так или иначе пострадавших за свои права и свободы. Вам не болит? Ну и прекрасно.
ЛАД написав:
Я, вообще-то, ни слова не говорил о "совке". И, тем более, об эффективности и качестве в советское время. И не пытался выводить развал и фактическое уничтожение промышленности и превращение Украины в аграрную державу из развала Союза. Хотя, думаю, что при Союзе такого не было бы.
Я говорил просто о факте
сколько предприятий закрылось факт неприятный и конечно отрицательный. Но они не могли работать без совка, совок был для них как аппарат искусственная почка. Сломался аппарат - умерло все что от него зависело. А совок рухнул потому что не смог каждому человеку, фабрике или заводу написать эффективную программу развития, а самому решать ничего не разрешалось.
Ранее я давал вам ссылки на предприятия основанные в 60х которые до сих пор работают. Им повезло производить то, что нужно и востребовано внутри Украины или за пределами бывшего СССР.
Про остальных, свято место пусто не бывает, вместо украинских харьковских велосипедов приехали китайские. Что мешало развивать украинские?, не космические технологии, опыт, оборудования, площади все было. А опыта деятельности в условиях рынка не было.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 25 бер, 2023 17:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 25 бер, 2023 17:06
ЛАД написав:Ненависть к "совку" ослепляет.
Непонятно, откуда это у Вас, Вам "совок", вроде, ничего не успел испортить.
Хоч питання було до Віталіана, але відповідь, насправді, не залежить від того, зачепив когось совок, чи ні - достатньо просто знати історію. Ця ненависть цілком виправдана і обґрунтована
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Додано: Суб 25 бер, 2023 17:10
Defort написав:
Не стоит передергивать, у всех есть интернет. По индексу развития человеческого потенциала в 1992 году Украина занимала 54-е место в мире, а 2020 году – 74 место. За это же время Польша поднялась с 51-го до 35-го место, а Чехия – с 38-го до 27-го места.
В 1991 году Украина занимала 52-е место в мире по ВВП на душу населения, что было намного выше уровня стран Центральной Европы. Сегодня-91е.
Если говорить о цифрах, то по ВВП на душу населения Украина уступила не только Польше, но и Белоруссии которая имела худшие предпосылки и ресурсы для развития
Тільки в даних по ВВП нема тіньового сектору, той, що в Україні іноді прикритий ФОПами. В Україні таксисти, будівельники з ремонту, сфера краси, торгівля на ринках та дрібних магазинах, перевезення маршрутками, багато хто в сфері сільського господарства, автомобільні вантажні перевезення та мабуть забув ще про когось не сплачують або і кілька разів мінімізують податки.
В результаті по факту економічна діяльність є, але не сильно вона потрапляє у статистику. Тобто по факту Ви не сильно помітите різницю між економічною активністю в Україні і Польщі, а статистично все відрізнятиметься дуже сильно.
Білорусі останні 20, а може й більше років наливалася велика кількість нафти по пільговим цінам, власне як і газ. Проти України з 2006 року йшла гібридна війна.
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Додано: Суб 25 бер, 2023 17:12
Defort написав: vitaliian написав: ЛАД написав:
Развал промышленности?
Превращение Украины из довольно развитой индустриальной (возможно, индустриально-аграрной) в чисто аграрную страну?
Упадок науки и образования
Вы подменяется понятие, как будто деградация науки и промышленности это следствие развала совка. Отставание по всем отраслям, низкое качество образования, медицины и пром.производства было уже при Брежневе. Не припомните какие были последние успешные экономические проекты ссср? АвтоВАЗ. Лады шли на экспорт ещё в 90х. Остальной автопром изначально и до самого конца совка хромал на обе ноги.
Экономической эффективностью и качеством в политбюро никто не заморачивался, для этого надо было передавать инициативу вниз, чего не позволяла религия коммунизма.
в итоге она и привела к банкротству страны в целом, таких отраслей как медицина, образование и большинство бесполезных предприятий, которые без постоянных дотаций не могли существовать.
Если бы совок дожил до 2023, было бы ещё хуже, МВФ не давал бы кредитов, крупный бизнес не вложил бы деньги в металлургию, с/х, энергетику. В госсекторе еще что то шевелилось бы, а в остальных отраслях процветало Сомали. В итоге то же самое банкротство, только с отставанием от цивилизации ещё на + 32 года.
Не стоит передергивать, у всех есть интернет. По индексу развития человеческого потенциала в 1992 году Украина занимала 54-е место в мире, а 2020 году – 74 место. За это же время Польша поднялась с 51-го до 35-го место, а Чехия – с 38-го до 27-го места.
В 1991 году Украина занимала 52-е место в мире по ВВП на душу населения, что было намного выше уровня стран Центральной Европы. Сегодня-91е.
Если говорить о цифрах, то по ВВП на душу населения Украина уступила не только Польше, но и Белоруссии которая имела худшие предпосылки и ресурсы для развития.
Сегодня Украина по ВВП на душу населения входит в одну группу с Молдовой, Узбекистаном и Таджикистаном. Беларусь, которая в девяностые годы значительно отставала от Украины, в последние годы значительно опередила её. Так шо отак.
тобто Польща та Чехія провели реформи й піднялися в рейтингу. а ми ці роки в тому числі гралися в популізм.
може показники якісь а й гірші за 90 роки, але розвал був неминучий - не пощастило стати учасником соціалістичного експерименту на 70 років - це один з результатів. й рівень життя все одно вищий за 90 роки, просто інші країни розвивалися швидше
коли порівнюєте з іншими країнами - не забувайте про рівень тіньової економіки - офіційні показники треба множити на 1,5, а то й на 2.
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Додано: Суб 25 бер, 2023 17:15
Denik написав:Тільки в даних по ВВП нема тіньового сектору, той, що в Україні іноді прикритий ФОПами. В Україні таксисти, будівельники з ремонту, сфера краси, торгівля на ринках та дрібних магазинах, перевезення маршрутками, багато хто в сфері сільського господарства, автомобільні вантажні перевезення та мабуть забув ще про когось не сплачують або і кілька разів мінімізують податки.
Та там можна втомитися перераховувати - фактично вся сфера оренди житлової нерухомості, мабуть, весь шоубіз (тотально все за кеш), всі ці блохєри/інстаграмери/тіктокєри - вони взагалі "поза системою", ото тільки ПДВ з них надходить
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Додано: Суб 25 бер, 2023 17:18
Shaman написав:
може показники якісь а й гірші за 90 роки
при совке не было безработицы и каждая нищая семья могла себе позволить вырастить ребёнка. Подруга моей мамы растила двух детей в одиночку без мужа, работала на какие то копейки, конфеты шоколад не ели, но были одеты и накормлены "как все", не голодали. Потому что образование, питание и товары для детей были на дотациях. Когда я впервые увидел в Польше сколько стоят детские вещи и игрушки офигел, в совке они стоили в 5- 10 раз дешевле. По текущим ценам одинокая мама на минималке даже половину ребенка не вырастит. Это просчет властей всех периодов независимой Украины, который мы видим в виде кривой демографии.
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