Додано: Суб 25 бер, 2023 16:17

vitaliian написав: ЛАД написав: Развал промышленности?

Превращение Украины из довольно развитой индустриальной (возможно, индустриально-аграрной) в чисто аграрную страну?

Упадок науки и образования Развал промышленности?Превращение Украины из довольно развитой индустриальной (возможно, индустриально-аграрной) в чисто аграрную страну?Упадок науки и образования

Вы подменяется понятие, как будто деградация науки и промышленности это следствие развала совка. ..... Вы подменяется понятие, как будто деградация науки и промышленности это следствие развала совка. .....

В госсекторе еще что то шевелилось бы, а в остальных отраслях процветало Сомали. В итоге то же самое банкротство, только с отставанием от цивилизации ещё на + 32 года.

Я, вообще-то, ни слова не говорил о "совке". И, тем более, об эффективности и качестве в советское время. И не пытался выводить развал и фактическое уничтожение промышленности и превращение Украины в аграрную державу из развала Союза. Хотя, думаю, что при Союзе такого не было бы.Я говорил просто о факте.В каких "остальных отраслях"? При Союзе всё было госсектор.И Вы сами пишете "+ 32 года". И во что вложили МВФ и крупный бизнес?В "в металлургию, с/х, энергетику"?Не берусь говорить об с/х, но расскажите, пожалуйста, какие новые предприятия/объекты появились в этих отраслях?Только не надо о зелёной энергетике. Во-первых, 32 года назад её практически нигде не было, а, во-вторых, какой % энергии даёт она сегодня в Украине?Ненависть к "совку" ослепляет.Непонятно, откуда это у Вас, Вам "совок", вроде, ничего не успел испортить.