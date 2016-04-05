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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3855385638573858>
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 17:28

  vitaliian написав:
  Shaman написав:може показники якісь а й гірші за 90 роки
при совке не было безработицы и каждая нищая семья могла себе позволить вырастить ребёнка. Подруга моей мамы растила двух детей в одиночку без мужа, работала на какие то копейки, конфеты шоколад не ели, но были одеты и накормлены "как все", не голодали.

Вот что меня всегда "удивляет" в любителях совка, так эта фраза "не голодали" и "не было безработицы"

Есть условную брюкву - это нищета. Зато не голодали
Детство без конфет и шоколада - это ущербное детство

Конечно, не было безработицы, при статье за тунеядство.
Зато было куча рабочих мест, где никто ничего не делал, но получали деньги
Это так и называлось - аванс и получка

Не зарплата, а получка
Потому, совок и загнулся. Стимулов не было, производство переводило металл в стружку, в торговле сплошное воровство и взяточниство

Я не понимаю всех тех, кто хвалит совок
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 17:34

  pesikot написав:
  vitaliian написав:
  Shaman написав:може показники якісь а й гірші за 90 роки
при совке не было безработицы и каждая нищая семья могла себе позволить вырастить ребёнка. Подруга моей мамы растила двух детей в одиночку без мужа, работала на какие то копейки, конфеты шоколад не ели, но были одеты и накормлены "как все", не голодали.

Вот что меня всегда "удивляет" в любителях совка, так эта фраза "не голодали" и "не было безработицы"

Есть условную брюкву - это нищета. Зато не голодали
Детство без конфет и шоколада - это ущербное детство

Конечно, не было безработицы, при статье за тунеядство.
Зато было куча рабочих мест, где никто ничего не делал, но получали деньги
Это так и называлось - аванс и получка

Не зарплата, а получка
Потому, совок и загнулся. Стимулов не было, производство переводило металл в стружку, в торговле сплошное воровство и взяточниство

Я не понимаю всех тех, кто хвалит совок

але саме тоді дещо стояло у всіх, які зараз тужать за СРСР :lol:
психологія, нічого особистого :)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 17:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Нагадаю, "присадибні ділянки", на яких, окрім основної роботи, вся сім'я пахала і стояла рачки по вихідних, святах і на відпустки, з'явилися не в момент розвалу совка, а набагато раніше. Тому що це був елемент виживання переважної більшості населення. По суті - жебраків." Не голодували" - просто супер аргумент, типу не північна корея, то й добре, а по суті - раціон харчування бідняків, картопля/макарони/хліб (зокрема, тому й споживання хліба було дуже високим), нормальне взуття купити - суттєва подія, свято раз на кілька років.
А щодо дітей - взагалі не аргумент, в умовній Африці, де плодяться як таргани, взагалі не паряться за "вартість вирощення дитини". Питання тут геть не у вартості іграшок.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 17:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Я не понимаю всех тех, кто хвалит совок

Найбіднішим при совку жилось однозначно краще ніж тепер: тоді можна було нічого не робити і отримувати еквівалент ~10 тис. грн.
І для найбідніших ще також +, що сусіди не шикували.

От із реальних + - це фіксовані ціни і тверда валюта.
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 17:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:И Вы сами пишете "+ 32 года". И во что вложили МВФ и крупный бизнес?
В "в металлургию, с/х, энергетику"?
Не берусь говорить об с/х, но расскажите, пожалуйста, какие новые предприятия/объекты появились в этих отраслях?

По енергетиці - була перебудована електромережа 750 кВ (по якій власне орки і стріляли, а протрималися на мережі з сотні підстанцій 330 кВ, яка +- була з часів СРСР), збудована Дністровська ГАЕС.
Металургія України у 1991 році була сумним гімном на технологічному рівні (доменні печі з використанням природного газу замість вугільного пилу, мартенівське виробництво замість кислородних конверторів, лиття в видиіниці замість МНЛЗ та інше).
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 18:18

  Faceless написав:щодо дітей - взагалі не аргумент, в умовній Африці, де плодяться як таргани, взагалі не паряться за "вартість вирощення дитини". Питання тут геть не у вартості іграшок.
как раз там где хорошо плодятся недорогая жизнь , семье под силу прокормить несколько детей. Когда то я читал что в Украине вырастить ребенка до 18 лет стоит 50куе, ну какая семья сможет вырастить 2-3 чтобы они не питались подножным кормом и были +/- прилично одеты. Причины падения рождаемости исключительно экономические. Сейчас родители может и не гнутся на огородах, но тоже много и тяжело работают, кому повезло найти работу.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 25 бер, 2023 18:24, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 18:22

  Faceless написав:
ЛАД написав:Ненависть к "совку" ослепляет.
Непонятно, откуда это у Вас, Вам "совок", вроде, ничего не успел испортить.


Хоч питання було до Віталіана, але відповідь, насправді, не залежить від того, зачепив когось совок, чи ні - достатньо просто знати історію. Ця ненависть цілком виправдана і обґрунтована


тем кто рассказывает как было офигенно в совке я отвечаю просто - вы такие умные потому что мертвые не говорят, иначе они бы вам рассказали как совок был хорош.
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 18:22

Давайте про щось позитивне!!!

Ото ви тему підняли!))))

Давайте краще виправляйте ранішні дописи і пишіть, що все буде добре 👍 що той закон приймуть!)))
Дайте хоч трохи бальзаму на змучену річним фронтом душу!)))
  Успіх написав:
  Ой+ написав:Ваш земляк з ЄС дає законопроект як для Успіха:
О, я тільки хотів запитати про цей закон... як тут вже нижче коменти просто вбили(((
  freeze написав:Спасибо. Прямо бальзам на душу Долярчику
Ага, наче, важку гирю від моєї шиї відчіпили, якби не подальші ваші і не тільки ваші коменти(((
  freeze написав:Понятно, что это законопроект зелёные не примут
(((((((
  freeze написав:Но людям действительно надо дать какую-то цель Может установить 18-месячный срок службы для тех, кому больше 55 лет, а для других возрастов установить какую-то шкалу предельных сроков службы, чтобы человек понимал свое будущее.
А то действительно иногда уже наблюдаются депрессанты со слезами, я сам подписался,, но руководство ни хера не делает, я не хочу всю жизнь служить, надо купить какую-то справку чтобы меня уволили. А скажи такому, стоп, ты год отслужил и по закону ещё год отслужи и всё, и он прекратит истерику и добросовестно отслужит второй год.
Так я давно кажу, що потрібно визначити ЧІТКІ ТЕРМІНИ/правила гри!!!
Навіть ув'язнені у в'язниці і то знають свої терміни - на скільки років їх посадили і коли вони можуть вийти на ВОЛЮ! :)
А військовослужбовці - невже гірші за вищезгаданих???!
  vitaliian написав:Этот законопроект не примут
Ну ви хоч могли не рубати останню надію?(((
  Камикадзе написав:у него нет шансов быть рассмотренным в ближайшие несколько лет
Та що ж ви таке творите???((((

Це, наче, прийшли до людини в лікарню, яка лягла з простою застудою - а ви такі заходите в палату і кажете, що у неї рак!(((((
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 18:25

  vitaliian написав:
  Faceless написав:щодо дітей - взагалі не аргумент, в умовній Африці, де плодяться як таргани, взагалі не паряться за "вартість вирощення дитини". Питання тут геть не у вартості іграшок.
как раз ьам где хорошо плодятся недорогая жизнь , семье под силу прокормить несколько детей. Когда то я читал что в Украине вырастить ребенка до 18 лет стоит 50куе, ну какая семья сможет вырастить 2-3 чтобы они не питались подножным кормом и были +/- прилично одеты. Причины падения рождаемости исключительно экономические. Сейчас родители может и не гнутся на огородах, но тоже много и тяжело работают, кому повезло найти работу.

Питання зовсім не в вартості життя, а в менталітеті.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 18:30

  vitaliian написав:
  Faceless написав:щодо дітей - взагалі не аргумент, в умовній Африці, де плодяться як таргани, взагалі не паряться за "вартість вирощення дитини". Питання тут геть не у вартості іграшок.
как раз там где хорошо плодятся недорогая жизнь , семье под силу прокормить несколько детей. Когда то я читал что в Украине вырастить ребенка до 18 лет стоит 50куе, ну какая семья сможет вырастить 2-3 чтобы они не питались подножным кормом и были +/- прилично одеты. Причины падения рождаемости исключительно экономические. Сейчас родители может и не гнутся на огородах, но тоже много и тяжело работают, кому повезло найти работу.

далеко не тільки економічні - освіта жінок дуже сильно впливає на кількість дітей у сім'ї
Shaman
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