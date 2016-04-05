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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3855385638573858
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 18:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Итак прошел ещё один день, на тысячекилометровом фронте по большому счёту затишье, даже в Бахмуте снизился накал.
Уже после вчерашнего интервью Зеленского интернет заполонило - мы не готовы, потому что снарядов мало и ещё десять причин.
Проблема в том, что государство не может очень долго держать такую огромную армию для Великого Сидения. Де-факто вырисовывается корейский вариант.
Есть надежда, что слова Зеленского о неготовности к наступлению это некий тактический ход с целью дезориентировать врага. Иначе хз.

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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 18:43

  Shaman написав:далеко не тільки економічні - освіта жінок дуже сильно впливає на кількість дітей у сім'ї
значит у нас одна из лучших систем образования в мире. Я правильно понял вашу мысль? А там где нет образования, народы плодятся как кролики.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 18:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:освіта жінок дуже сильно впливає на кількість дітей у сім'ї

Причому вкрай негативно. Ось хоча би
зі зростанням рівня освіти жінок спостерігається зменшення кількості дітей у сім’ях
(рис.1.). Ця тенденція притаманна майже усім країнам світу.https://dse.org.ua/arhcive/11/17.pdf

Зростання добробуту також. А зараз фактично нема і державних програм підтримки. І співставити рівень життя сім'ї де 2 працюючих і одна дитина, та сім'ї де відповідно працює один батько та мама доглядає декількох дітей, то велика різниця.
Ну а тепер на перспективу чи на її відсутність, якщо всі стануть зараз такими "освіченими", то хто в майбутньому буде край боронити?
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 18:51

  vitaliian написав:
  Shaman написав:далеко не тільки економічні - освіта жінок дуже сильно впливає на кількість дітей у сім'ї
значит у нас одна из лучших систем образования в мире. Я правильно понял вашу мысль? А там где нет образования, народы плодятся как кролики.

трохи перекрутили. :D

але так, у нас дійсно може й не сама якісна освіта, але кількість жінок з вищою освітою висока.

й де жінки навчилися читати-писати, й достатньо, в 12 років заміж - там з кількістю дітей все ок ;)
а в розвинених країнах все навпаки. навіть в Китаї дозволили другу дитину, але вже не всі поспішають народжувати. якось так
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 18:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:Питання зовсім не в вартості життя, а в менталітеті.

В правах жінок. В мусульманських країнах права жінок мінімальні, тому там багато дітей і в бедуїнів і в саудитів. Навіть в радянські часи плати калим десь п'ять тисяч, як за машину, і роби з жінкою що хочеш. В совку була погана контрацепція, але багато абортів, народжуваність по тупово знижувалась.
lapay
 
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