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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 25 бер, 2023 18:32
Итак прошел ещё один день, на тысячекилометровом фронте по большому счёту затишье, даже в Бахмуте снизился накал.
Уже после вчерашнего интервью Зеленского интернет заполонило - мы не готовы, потому что снарядов мало и ещё десять причин.
Проблема в том, что государство не может очень долго держать такую огромную армию для Великого Сидения. Де-факто вырисовывается корейский вариант.
Есть надежда, что слова Зеленского о неготовности к наступлению это некий тактический ход с целью дезориентировать врага. Иначе хз.
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freeze
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Додано: Суб 25 бер, 2023 18:43
Shaman написав:
далеко не тільки економічні - освіта жінок дуже сильно впливає на кількість дітей у сім'ї
значит у нас одна из лучших систем образования в мире. Я правильно понял вашу мысль? А там где нет образования, народы плодятся как кролики.
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vitaliian
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Додано: Суб 25 бер, 2023 18:47
Shaman написав:
освіта жінок дуже сильно впливає на кількість дітей у сім'ї
Причому вкрай негативно. Ось хоча би
Зростання добробуту також. А зараз фактично нема і державних програм підтримки. І співставити рівень життя сім'ї де 2 працюючих і одна дитина, та сім'ї де відповідно працює один батько та мама доглядає декількох дітей, то велика різниця.
Ну а тепер на перспективу чи на її відсутність, якщо всі стануть зараз такими "освіченими", то хто в майбутньому буде край боронити?
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Додано: Суб 25 бер, 2023 18:51
vitaliian написав: Shaman написав:
далеко не тільки економічні - освіта жінок дуже сильно впливає на кількість дітей у сім'ї
значит у нас одна из лучших систем образования в мире. Я правильно понял вашу мысль? А там где нет образования, народы плодятся как кролики.
трохи перекрутили.
але так, у нас дійсно може й не сама якісна освіта, але кількість жінок з вищою освітою висока.
й де жінки навчилися читати-писати, й достатньо, в 12 років заміж - там з кількістю дітей все ок
а в розвинених країнах все навпаки. навіть в Китаї дозволили другу дитину, але вже не всі поспішають народжувати. якось так
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Shaman
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Додано: Суб 25 бер, 2023 18:54
Faceless написав:
Питання зовсім не в вартості життя, а в менталітеті.
В правах жінок. В мусульманських країнах права жінок мінімальні, тому там багато дітей і в бедуїнів і в саудитів. Навіть в радянські часи плати калим десь п'ять тисяч, як за машину, і роби з жінкою що хочеш. В совку була погана контрацепція, але багато абортів, народжуваність по тупово знижувалась.
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Додано: Суб 25 бер, 2023 18:59
freeze написав:
Проблема в том, что государство не может очень долго держать такую огромную армию для Великого Сидения. Де-факто вырисовывается корейский вариант.
Можна не сидіти, можна повільно повзти, лишаючи кишки на кам'яністій землі, як це робить раша на Донбасі.
Питання не в тому, хто що хоче, а в тому хто що може. З цим проблеми.
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Додано: Суб 25 бер, 2023 19:09
vitaliian написав: Shaman написав:
далеко не тільки економічні - освіта жінок дуже сильно впливає на кількість дітей у сім'ї
значит у нас одна из лучших систем образования в мире. Я правильно понял вашу мысль? А там где нет образования, народы плодятся как кролики.
Порівняно з умовною Африкою так, хоча це тільки один з факторів. А загалом - менталітет, що формується і з доступності освіти,ріаності прав, загальних цінностей (потреба в самореалізації, наприклад) і суб'єктивні оцінцв, що таке прийнятний рівень життя. Всілякі алкаші і в Україні плодяться, не знають про 50к долярів витрат
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Додано: Суб 25 бер, 2023 19:29
freeze написав:
Проблема в том, что государство не может очень долго держать такую огромную армию для Великого Сидения. Де-факто вырисовывается корейский вариант.
Есть надежда, что слова Зеленского о неготовности к наступлению это некий тактический ход с целью дезориентировать врага. Иначе хз.
педерація економічно не витримує такого рівня ескалації. Влітку закінчаться резерви. місяці через 3 після цього почне вдаватися взнаки друк нічим не забезпечених рублів. Після цього в будь-який момент можливий крах банківської системи. Після цього педерація в нинішньому вигляді неможлива.
Після цього і війна може бути навіть не із російською армією в її ниніошньому вигляді.
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Додано: Суб 25 бер, 2023 19:34
Shaman написав: vitaliian написав: Shaman написав:
далеко не тільки економічні - освіта жінок дуже сильно впливає на кількість дітей у сім'ї
значит у нас одна из лучших систем образования в мире. Я правильно понял вашу мысль? А там где нет образования, народы плодятся как кролики.
трохи перекрутили.
але так, у нас дійсно може й не сама якісна освіта, але кількість жінок з вищою освітою висока.
й де жінки навчилися читати-писати, й достатньо, в 12 років заміж - там з кількістю дітей все ок
а в розвинених країнах все навпаки. навіть в Китаї дозволили другу дитину, але вже не всі поспішають народжувати. якось так
В СССР тоже с рождаемостью было ок. И в 12 не рожали)
Чем более высокоразвито общество, тем дороже в нём жизнь, тем дороже растить детей. Соответственно у работодателей выше требования к образованию, с дипломом Уманского пединститута вас никуда не возьмут, даже воспитателем в киевский дет сад, поэтому все хотят учиться в престижном вузе, лучше в двух, чтоб получить хоть какую то работу не на помойке.
С двумя вышками все равно устраиваются на 8-10 тыс (если без блата и без постелей), тут не то что двоих детей, себя бы как то прокормить, особенно если жильё арендованное. С годами опыт и зарплата растет, в итоге первый капитал накапливается к 30-35 а в этом возрасте много детей уже не наплодишь.
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Додано: Суб 25 бер, 2023 19:45
Faceless написав: vitaliian написав: Shaman написав:
далеко не тільки економічні - освіта жінок дуже сильно впливає на кількість дітей у сім'ї
значит у нас одна из лучших систем образования в мире. Я правильно понял вашу мысль? А там где нет образования, народы плодятся как кролики.
Порівняно з умовною Африкою так, хоча це тільки один з факторів. А загалом - менталітет, що формується і з доступності освіти,ріаності прав, загальних цінностей (потреба в самореалізації, наприклад) і суб'єктивні оцінцв, що таке прийнятний рівень життя. Всілякі алкаші і в Україні плодяться, не знають про 50к долярів витрат
Вы лишний раз подтвердили мои аргументы, кто умеет считать 20 раз подумает сколько детей заводить и когда. А малообразованные малоимущие слои населения ничего не считают, потом дети растут в клоповниках, в лучшем случае их забирают в патронатные семьи (без усыновления) или семейные детские дома. Родителям воля свобода, бухай и плодись сколько угодно. Я лично с такими детьми знаком.
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