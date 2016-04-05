vitaliian написав:Shamanдалеко не тільки економічні - освіта жінок дуже сильно впливає на кількість дітей у сім'ї
значит у нас одна из лучших систем образования в мире. Я правильно понял вашу мысль? А там где нет образования, народы плодятся как кролики.
Порівняно з умовною Африкою так, хоча це тільки один з факторів. А загалом - менталітет, що формується і з доступності освіти,ріаності прав, загальних цінностей (потреба в самореалізації, наприклад) і суб'єктивні оцінцв, що таке прийнятний рівень життя. Всілякі алкаші і в Україні плодяться, не знають про 50к долярів витрат
Вы лишний раз подтвердили мои аргументы, кто умеет считать 20 раз подумает сколько детей заводить и когда. А малообразованные малоимущие слои населения ничего не считают, потом дети растут в клоповниках, в лучшем случае их забирают в патронатные семьи (без усыновления) или семейные детские дома. Родителям воля свобода, бухай и плодись сколько угодно. Я лично с такими детьми знаком.
freeze написав:Проблема в том, что государство не может очень долго держать такую огромную армию для Великого Сидения. Де-факто вырисовывается корейский вариант. Есть надежда, что слова Зеленского о неготовности к наступлению это некий тактический ход с целью дезориентировать врага. Иначе хз.
педерація економічно не витримує такого рівня ескалації. Влітку закінчаться резерви. місяці через 3 після цього почне вдаватися взнаки друк нічим не забезпечених рублів. Після цього в будь-який момент можливий крах банківської системи. Після цього педерація в нинішньому вигляді неможлива. Після цього і війна може бути навіть не із російською армією в її ниніошньому вигляді.
Арестович перелогиньтесь. Всё они выдерживают. Уже говорили что вот вот закончаться люди и ракеты, и трон под пуйлом шатается. По факту даже рубль за время сво не упал.
немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что речь может идти о дронах-камикадзе ZT-180 с боеголовками массой от 35 до 50 килограммов. БПЛА якобы должны оказаться на вооружении российских войск к апрелю. Следующим шагом может стать предоставление компонентов и технологий, благодаря которым РФ сможет сама изготавливать до ста подобных дронов в месяц. Кроме того, китайские производители готовы предоставить детали, необходимые для ремонта самолетов Су-27.
CNN со ссылкой на источники в американской разведке также подтверждает, что переговоры между Москвой и Пекином, по всей видимости, ведутся, и полагает, что, если они достигнут успеха, это может серьезно повлиять как на ход войны в Украине, так и на отношения США и Китая. До сих пор китайские производители ограничивались поставками российской армии снаряжения, бронежилетов и другой защитной амуниции. При этом, как напоминает Der Spiegel, когда выяснилось, что китайский Институт космических технологий, расположенный в городе Чанша, предоставляет российской армии спутниковые снимки украинских позиций, на него были наложены санкции США.
По мнению CNN, возможные китайские поставки могут серьезно изменить ситуацию на фронтах, где Россия страдает от «снарядного голода».
vitaliian написав:Причины экономические. Ребёнок это дорого
Ехххххх... і мало таких, як Успіх в Україні... що заводять дітей просто з любові... і просто їх люблять, що вони є... і просто для них стараються... бо люблять їх більше за життя!
І спочатку просто оприділяються(обговорюють з дружиною), скільки хочуть мати дітей (1-2-3...) - а вже аж ПІСЛЯ/пізніше підганяють свої фінанси, щоб дітям було більш комфортно прожити своє життя!
як там у творах:"якщо так думати, то біднім взагалі не можна одружуватися"
Успіх, а знаєте скільки дітей не обговорюється, а так сталося?
Нє, ну ви ж розумієте, що якщо зразу думати з фінансової точки зору (а ще, якщо б це у школі, чи в універі викладали - що діти - це дорого і дуже дорого) - то в нас би ті сім'ї, які б мали 1 дитину рахувались би багатодітною сім'єю!
vitaliian написав:1. Африканцы 2. Образование не причем, платили бы 50 куе на каждого ребёнка, рожали бы о-го-го. Африку сделали бы на раз. Причины экономические. Ребёнок это дорого.
1. Африканці мають боронити Україну? 2. Економіка далеко не все. Ось, наприклад, Угорщина
Жінкам до 40 років, які виходять заміж уперше, пропонуватимуть кредит у розмірі 10 мільйонів форинтів ($36 тис.). Після народження другої дитини таким жінкам списуватимуть виплату третини позики, а після народження третьої дитини – скасовуватимуть виплату всієї суми кредиту. https://www.eurointegration.com.ua/news ... 1/7092671/
а народжуваність ну зовсім не росте. При інших рівних умовах жінки з вищим рівнем освіти народжують і пізніше і менше. Посилання з графіками та викладками давав вище. І це все би ще і нічого, якщо би така тенденція була абсолютно у всіх - легше планеті. Але якщо це стосується окремого етносу, то йому хана. От 100 років тому кожен десятий землянин був русскім, а тепер приблизно кожен 100. Утримають вони завойовані в тому числі і внаслідок дем. вибуху території? Теж стосується і Європи в цілому. Якщо Ортега-і-Гасет 100 років тому писав про "справжнє диво це плодючість Європи" ще за попередні століття, то зараз дива закінчились і ні рівень життя, ні освіченості не допоможуть, а швидше нашкодять здійсненню цієї простої і складної функції.