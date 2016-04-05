36 куе на три ребенка? Это развод! 50куе на одного. по ценам Украины. Это не считая жилья которым ребенка желательно обеспечить, чтобы он не шатался по арендам.
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Додано: Суб 25 бер, 2023 21:00
Додано: Суб 25 бер, 2023 21:03
Они и так растут, без всяких выплат на детей, лук уже па 50. Чтобы цены не сильно росли можно выдавать детские как ковидную тысячу со строгим перечнем на что их можно потратить и лимитом на 1 месяц. Ну и чтобы их не пропивали не проигрывали в казино, не ездили по курортам, кроме детских оздоровительных. Перечень организаций выбирать по тендерам, если окажется цена выше рыночных исключать из программы.
Додано: Суб 25 бер, 2023 21:18
Якби ви знали паничі...!©
Любі друзі))
Нажаль, фантастика поверхом вище)))
Я ж колись тут теж казав, щоб хоч іпотеку давали гривневу на придбання нерухомості для молодої сім'ї (вже не кажучи про 50куїв на 1 дитину )
Щоб таким чином теж стимулювали народжуваність...
1 дитина - іпотека під 7%
- народилась друга - зниження під 3%
- народилась третя і більше - під 1%
Це ж всього лише мізер відносно 50куїв на 1 дитину - але, навіть, і його нема!!!
Додано: Суб 25 бер, 2023 22:13
Навіщо такі витрати?
є купа працездатних індусів та інших азіатів які з радістю приїдуть до України.
Додано: Суб 25 бер, 2023 22:13
я бы сказал по другому - решает не образованность а успешность в обществе и желание встроиться в это общество вместо сидения дома. образование просто в этом помогает но не обязательно может быть решающим.
успешная не согласится за 50куе выполнять роль няни-воспитательницы.
да и так сейчас уже уходит на второй план роль хранительницы домашнего очага - сейчас все хотят встроиться в общество а не дома сидеть. а чем больше детей - тем больше ты вокруг них чем в обществе.
ЗЫ
кстати если бы все решали только деньги то по вашей теории у миллиардеров должно быть по 100 детей. но нет - там тоже немного детей так как заняты собой и социумом.
Додано: Суб 25 бер, 2023 23:00
Кількість дітей в родині залежить не тільки/ стільки від достатку, а ще й від планів, які родина ставить перед собою/ своїми дітьми. Приклад: в родині двоє дітей: один вчиться на юриста в Англії, інший чемпіон Європи/ миру по бальним танцям. Тобто, якщо б родина ставила собі за мету просто вивчити цих дітей в університеті Шевченко, то вони могли б виростити чотирьох дітей. А так- тільки двоє. Бо цілі високі( і дорогі).
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