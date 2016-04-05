RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3857385838593860
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 21:00

  Ой+ написав:а народжуваність ну зовсім не росте
36 куе на три ребенка? Это развод! 50куе на одного. по ценам Украины. Это не считая жилья которым ребенка желательно обеспечить, чтобы он не шатался по арендам.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17305
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2121 раз.
Подякували: 3016 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 21:03

  Дюрі-бачі написав:
  vitaliian написав:2. Образование не причем, платили бы 50 куе на каждого ребёнка, рожали бы о-го-го.
Кілька років, а потім ціни б зросли і повернулись би до вихідної точки.

Они и так растут, без всяких выплат на детей, лук уже па 50. Чтобы цены не сильно росли можно выдавать детские как ковидную тысячу со строгим перечнем на что их можно потратить и лимитом на 1 месяц. Ну и чтобы их не пропивали не проигрывали в казино, не ездили по курортам, кроме детских оздоровительных. Перечень организаций выбирать по тендерам, если окажется цена выше рыночных исключать из программы.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17305
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2121 раз.
Подякували: 3016 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 21:18

Якби ви знали паничі...!©

Любі друзі))
Нажаль, фантастика поверхом вище)))

Я ж колись тут теж казав, щоб хоч іпотеку давали гривневу на придбання нерухомості для молодої сім'ї (вже не кажучи про 50куїв на 1 дитину :) )
Щоб таким чином теж стимулювали народжуваність...
1 дитина - іпотека під 7%
- народилась друга - зниження під 3%
- народилась третя і більше - під 1%

Це ж всього лише мізер відносно 50куїв на 1 дитину - але, навіть, і його нема!!!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4568
З нами з: 18.03.21
Подякував: 180 раз.
Подякували: 782 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 22:13

  Успіх написав:Любі друзі))
Нажаль, фантастика поверхом вище)))

Я ж колись тут теж казав, щоб хоч іпотеку давали гривневу на придбання нерухомості для молодої сім'ї (вже не кажучи про 50куїв на 1 дитину :) )
Щоб таким чином теж стимулювали народжуваність...
1 дитина - іпотека під 7%
- народилась друга - зниження під 3%
- народилась третя і більше - під 1%

Це ж всього лише мізер відносно 50куїв на 1 дитину - але, навіть, і його нема!!!

Навіщо такі витрати?

є купа працездатних індусів та інших азіатів які з радістю приїдуть до України.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11232
З нами з: 18.06.08
Подякував: 48 раз.
Подякували: 770 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 22:13

  vitaliian написав:2. Образование не причем, платили бы 50 куе на каждого ребёнка, рожали бы о-го-го. Африку сделали бы на раз. Причины экономические. Ребёнок это дорого.


я бы сказал по другому - решает не образованность а успешность в обществе и желание встроиться в это общество вместо сидения дома. образование просто в этом помогает но не обязательно может быть решающим.
успешная не согласится за 50куе выполнять роль няни-воспитательницы.
да и так сейчас уже уходит на второй план роль хранительницы домашнего очага - сейчас все хотят встроиться в общество а не дома сидеть. а чем больше детей - тем больше ты вокруг них чем в обществе.

ЗЫ
кстати если бы все решали только деньги то по вашей теории у миллиардеров должно быть по 100 детей. но нет - там тоже немного детей так как заняты собой и социумом.
mephala
 
Повідомлень: 8011
З нами з: 07.04.14
Подякував: 228 раз.
Подякували: 851 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 22:14

Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11232
З нами з: 18.06.08
Подякував: 48 раз.
Подякували: 770 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 23:00

  Shaman написав:
  vitaliian написав:
  Faceless написав:щодо дітей - взагалі не аргумент, в умовній Африці, де плодяться як таргани, взагалі не паряться за "вартість вирощення дитини". Питання тут геть не у вартості іграшок.
как раз там где хорошо плодятся недорогая жизнь , семье под силу прокормить несколько детей. Когда то я читал что в Украине вырастить ребенка до 18 лет стоит 50куе, ну какая семья сможет вырастить 2-3 чтобы они не питались подножным кормом и были +/- прилично одеты. Причины падения рождаемости исключительно экономические. Сейчас родители может и не гнутся на огородах, но тоже много и тяжело работают, кому повезло найти работу.

далеко не тільки економічні - освіта жінок дуже сильно впливає на кількість дітей у сім'ї

Кількість дітей в родині залежить не тільки/ стільки від достатку, а ще й від планів, які родина ставить перед собою/ своїми дітьми. Приклад: в родині двоє дітей: один вчиться на юриста в Англії, інший чемпіон Європи/ миру по бальним танцям. Тобто, якщо б родина ставила собі за мету просто вивчити цих дітей в університеті Шевченко, то вони могли б виростити чотирьох дітей. А так- тільки двоє. Бо цілі високі( і дорогі).
Wisznia2021
 
Повідомлень: 308
З нами з: 24.01.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3857385838593860
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1489 114462
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 20:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 484181
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 5057
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (3797)
25.03.2023 22:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.