Додано: Суб 25 бер, 2023 22:13

vitaliian написав: 2. Образование не причем, платили бы 50 куе на каждого ребёнка, рожали бы о-го-го. Африку сделали бы на раз. Причины экономические. Ребёнок это дорого. 2. Образование не причем, платили бы 50 куе на каждого ребёнка, рожали бы о-го-го. Африку сделали бы на раз. Причины экономические. Ребёнок это дорого.

я бы сказал по другому - решает не образованность а успешность в обществе и желание встроиться в это общество вместо сидения дома. образование просто в этом помогает но не обязательно может быть решающим.успешная не согласится за 50куе выполнять роль няни-воспитательницы.да и так сейчас уже уходит на второй план роль хранительницы домашнего очага - сейчас все хотят встроиться в общество а не дома сидеть. а чем больше детей - тем больше ты вокруг них чем в обществе.ЗЫкстати если бы все решали только деньги то по вашей теории у миллиардеров должно быть по 100 детей. но нет - там тоже немного детей так как заняты собой и социумом.