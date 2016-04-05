|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 25 бер, 2023 21:00
Ой+ написав:
а народжуваність ну зовсім не росте
36 куе на три ребенка? Это развод! 50куе на одного. по ценам Украины. Это не считая жилья которым ребенка желательно обеспечить, чтобы он не шатался по арендам.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 17305
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2121 раз.
- Подякували: 3016 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 25 бер, 2023 21:03
Дюрі-бачі написав: vitaliian написав:
2. Образование не причем, платили бы 50 куе на каждого ребёнка, рожали бы о-го-го.
Кілька років, а потім ціни б зросли і повернулись би до вихідної точки.
Они и так растут, без всяких выплат на детей, лук уже па 50. Чтобы цены не сильно росли можно выдавать детские как ковидную тысячу со строгим перечнем на что их можно потратить и лимитом на 1 месяц. Ну и чтобы их не пропивали не проигрывали в казино, не ездили по курортам, кроме детских оздоровительных. Перечень организаций выбирать по тендерам, если окажется цена выше рыночных исключать из программы.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 17305
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2121 раз.
- Подякували: 3016 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 25 бер, 2023 21:18
Любі друзі))
Нажаль, фантастика поверхом вище)))
Я ж колись тут теж казав, щоб хоч іпотеку давали гривневу на придбання нерухомості для молодої сім'ї (вже не кажучи про 50куїв на 1 дитину
)
Щоб таким чином теж стимулювали народжуваність...
1 дитина - іпотека під 7%
- народилась друга - зниження під 3%
- народилась третя і більше - під 1%
Це ж всього лише мізер відносно 50куїв на 1 дитину - але, навіть, і його нема!!!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 4568
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 180 раз.
- Подякували: 782 раз.
-
- Профіль
-
3
7
1
Додано: Суб 25 бер, 2023 22:13
Успіх написав:
Любі друзі))
Нажаль, фантастика поверхом вище)))
Я ж колись тут теж казав, щоб хоч іпотеку давали гривневу на придбання нерухомості для молодої сім'ї (вже не кажучи про 50куїв на 1 дитину
)
Щоб таким чином теж стимулювали народжуваність...
1 дитина - іпотека під 7%
- народилась друга - зниження під 3%
- народилась третя і більше - під 1%
Це ж всього лише мізер відносно 50куїв на 1 дитину - але, навіть, і його нема!!!
Навіщо такі витрати?
є купа працездатних індусів та інших азіатів які з радістю приїдуть до України.
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 11233
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 48 раз.
- Подякували: 770 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Суб 25 бер, 2023 22:13
vitaliian написав:
2. Образование не причем, платили бы 50 куе на каждого ребёнка, рожали бы о-го-го. Африку сделали бы на раз. Причины экономические. Ребёнок это дорого.
я бы сказал по другому - решает не образованность а успешность в обществе и желание встроиться в это общество вместо сидения дома. образование просто в этом помогает но не обязательно может быть решающим.
успешная не согласится за 50куе выполнять роль няни-воспитательницы.
да и так сейчас уже уходит на второй план роль хранительницы домашнего очага - сейчас все хотят встроиться в общество а не дома сидеть. а чем больше детей - тем больше ты вокруг них чем в обществе.
ЗЫ
кстати если бы все решали только деньги то по вашей теории у миллиардеров должно быть по 100 детей. но нет - там тоже немного детей так как заняты собой и социумом.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 8011
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 228 раз.
- Подякували: 851 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 25 бер, 2023 22:14
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 11233
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 48 раз.
- Подякували: 770 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Суб 25 бер, 2023 23:00
Shaman написав: vitaliian написав: Faceless написав:
щодо дітей - взагалі не аргумент, в умовній Африці, де плодяться як таргани, взагалі не паряться за "вартість вирощення дитини". Питання тут геть не у вартості іграшок.
как раз там где хорошо плодятся недорогая жизнь , семье под силу прокормить несколько детей. Когда то я читал что в Украине вырастить ребенка до 18 лет стоит 50куе, ну какая семья сможет вырастить 2-3 чтобы они не питались подножным кормом и были +/- прилично одеты. Причины падения рождаемости исключительно экономические
. Сейчас родители может и не гнутся на огородах, но тоже много и тяжело работают, кому повезло найти работу.
далеко не тільки економічні - освіта жінок дуже сильно впливає на кількість дітей у сім'ї
Кількість дітей в родині залежить не тільки/ стільки від достатку, а ще й від планів, які родина ставить перед собою/ своїми дітьми. Приклад: в родині двоє дітей: один вчиться на юриста в Англії, інший чемпіон Європи/ миру по бальним танцям. Тобто, якщо б родина ставила собі за мету просто вивчити цих дітей в університеті Шевченко, то вони могли б виростити чотирьох дітей. А так- тільки двоє. Бо цілі високі( і дорогі).
-
Wisznia2021
-
-
- Повідомлень: 308
- З нами з: 24.01.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 26 бер, 2023 00:23
Wisznia2021 написав:
Кількість дітей в родині залежить не тільки/ стільки від достатку, а ще й від планів, які родина ставить перед собою/ своїми дітьми.
А якщо в родині індуса шестеро дітей і ніхто нігде не вчиться ?
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 11233
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 48 раз.
- Подякували: 770 раз.
-
- Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|114462
|
|
|6076
|484183
|
|
|1
|5057
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|