vitaliian написав:2. Образование не причем, платили бы 50 куе на каждого ребёнка, рожали бы о-го-го.
Кілька років, а потім ціни б зросли і повернулись би до вихідної точки.
Они и так растут, без всяких выплат на детей, лук уже па 50. Чтобы цены не сильно росли можно выдавать детские как ковидную тысячу со строгим перечнем на что их можно потратить и лимитом на 1 месяц. Ну и чтобы их не пропивали не проигрывали в казино, не ездили по курортам, кроме детских оздоровительных. Перечень организаций выбирать по тендерам, если окажется цена выше рыночных исключать из программы.
Я ж колись тут теж казав, щоб хоч іпотеку давали гривневу на придбання нерухомості для молодої сім'ї (вже не кажучи про 50куїв на 1 дитину ) Щоб таким чином теж стимулювали народжуваність... 1 дитина - іпотека під 7% - народилась друга - зниження під 3% - народилась третя і більше - під 1%
Це ж всього лише мізер відносно 50куїв на 1 дитину - але, навіть, і його нема!!!
Успіх написав:Любі друзі)) Нажаль, фантастика поверхом вище)))
Я ж колись тут теж казав, щоб хоч іпотеку давали гривневу на придбання нерухомості для молодої сім'ї (вже не кажучи про 50куїв на 1 дитину ) Щоб таким чином теж стимулювали народжуваність... 1 дитина - іпотека під 7% - народилась друга - зниження під 3% - народилась третя і більше - під 1%
Це ж всього лише мізер відносно 50куїв на 1 дитину - але, навіть, і його нема!!!
Навіщо такі витрати?
є купа працездатних індусів та інших азіатів які з радістю приїдуть до України.
vitaliian написав:2. Образование не причем, платили бы 50 куе на каждого ребёнка, рожали бы о-го-го. Африку сделали бы на раз. Причины экономические. Ребёнок это дорого.
я бы сказал по другому - решает не образованность а успешность в обществе и желание встроиться в это общество вместо сидения дома. образование просто в этом помогает но не обязательно может быть решающим. успешная не согласится за 50куе выполнять роль няни-воспитательницы. да и так сейчас уже уходит на второй план роль хранительницы домашнего очага - сейчас все хотят встроиться в общество а не дома сидеть. а чем больше детей - тем больше ты вокруг них чем в обществе.
ЗЫ кстати если бы все решали только деньги то по вашей теории у миллиардеров должно быть по 100 детей. но нет - там тоже немного детей так как заняты собой и социумом.
Faceless написав:щодо дітей - взагалі не аргумент, в умовній Африці, де плодяться як таргани, взагалі не паряться за "вартість вирощення дитини". Питання тут геть не у вартості іграшок.
как раз там где хорошо плодятся недорогая жизнь , семье под силу прокормить несколько детей. Когда то я читал что в Украине вырастить ребенка до 18 лет стоит 50куе, ну какая семья сможет вырастить 2-3 чтобы они не питались подножным кормом и были +/- прилично одеты. Причины падения рождаемости исключительно экономические. Сейчас родители может и не гнутся на огородах, но тоже много и тяжело работают, кому повезло найти работу.
далеко не тільки економічні - освіта жінок дуже сильно впливає на кількість дітей у сім'ї
Кількість дітей в родині залежить не тільки/ стільки від достатку, а ще й від планів, які родина ставить перед собою/ своїми дітьми. Приклад: в родині двоє дітей: один вчиться на юриста в Англії, інший чемпіон Європи/ миру по бальним танцям. Тобто, якщо б родина ставила собі за мету просто вивчити цих дітей в університеті Шевченко, то вони могли б виростити чотирьох дітей. А так- тільки двоє. Бо цілі високі( і дорогі).
Shaman написав:може показники якісь а й гірші за 90 роки
при совке не было безработицы и каждая нищая семья могла себе позволить вырастить ребёнка. Подруга моей мамы растила двух детей в одиночку без мужа, работала на какие то копейки, конфеты шоколад не ели, но были одеты и накормлены "как все", не голодали. Потому что образование, питание и товары для детей были на дотациях. Когда я впервые увидел в Польше сколько стоят детские вещи и игрушки офигел, в совке они стоили в 5- 10 раз дешевле. По текущим ценам одинокая мама на минималке даже половину ребенка не вырастит. Это просчет властей всех периодов независимой Украины, который мы видим в виде кривой демографии. В этом плане у меня аргументов нет, действительно стало хуже.
Слава богу, Вы хоть это признали. В сегодняшней Украине лучше стало 5, может, 10% населения. Остальным осталось, как было, или хуже. Я не из богатой семьи. Отец умер почти на мой день рождения в 10 лет и мама (рядовой инженер) растила меня одна без какой-либо поддержки. Так что я знаю, о чём говорю. Только не надо рассказывать о мобильных телефонах и пр. Тогда их не было нигде в мире.
мне болит за невинно посаженных и сгнивших в лагерях- тюрьмах. А так же всех так или иначе пострадавших за свои права и свободы. Вам не болит? Ну и прекрасно.
Он был отмечен периодами большого насилия, особенно во время Террора , как часть попытки контрреволюции Вандейской войны , в ходе которой было убито несколько сотен тысяч человек , во время федералистских восстаний или в контексте борьбы между соперничающими революционными группировками. , что привело к последовательным смертям главных революционных деятелей.
Вандейское восстание, начавшееся в Шоле 3 марта 1793 г., было самым серьезным внутренним проявлением, с которым столкнулась революция. Число жертв колеблется, по данным историков, от 117 000 до более чем 250 000 человек.
В период с декабря 1793 г. по февраль 1794 г. представитель миссии Жан-Батист Каррье с крайним варварством приказал казнить несколько тысяч человек в Нанте , где утопления и массовые расстрелы оставались зловеще известными 202 . В Анже было казнено около 2000 женщин; репрессии также обрушиваютсяСомюр 203 . 17 января 1794 г. были организованы адские колонны под командованием генерала Луи-Мари Тюрро ; в вандейском бокаже они сжигают деревни и убивают население, не делая различия между патриотами и бунтовщиками и практикуя, помимо убийств, изнасилование и детоубийство 204 .
Цитаты в гуглопереводе в Хроме. Там ещё много интересного. Это, конечно, не оправдывает сталинский террор. Но показывает, что это не прерогатива России и не "лишняя хромосома". И после Сталина террора не было. Да была психиатрия, были политзаключённые. Так они были во всех странах. О маккартизме не слышали? Да и позже бывало.
я это никогда не оспаривал, в СССР бедным жить было проще, устроился на 80 руб на какую то работу где можно ничего не делать, табельщиком или ходишь по квартирам проверяешь э.счетчики, и этих денег хватило бы на еду, комуналку. Поскольку 90% жили примерно одинаково, бедность не ощущалась.
Но это рабство, отдаешь свою свободу взамен на гарантированный обед из самых дешёвых продуктов. Нечто подобное сейчас в северной Корее. Я свою свободу оцениваю дороже, поэтому скорее всего в совке у меня были бы идеологические разногласия с начальством (они и были в школе на 23 февраля и 9 мая). До тюрьмы наверное бы не дошло, но ничего хорошего мне бы не светило.