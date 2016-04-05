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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3858385938603861>
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 21:00

  Ой+ написав:а народжуваність ну зовсім не росте
36 куе на три ребенка? Это развод! 50куе на одного. по ценам Украины. Это не считая жилья которым ребенка желательно обеспечить, чтобы он не шатался по арендам.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 21:03

  Дюрі-бачі написав:
  vitaliian написав:2. Образование не причем, платили бы 50 куе на каждого ребёнка, рожали бы о-го-го.
Кілька років, а потім ціни б зросли і повернулись би до вихідної точки.

Они и так растут, без всяких выплат на детей, лук уже па 50. Чтобы цены не сильно росли можно выдавать детские как ковидную тысячу со строгим перечнем на что их можно потратить и лимитом на 1 месяц. Ну и чтобы их не пропивали не проигрывали в казино, не ездили по курортам, кроме детских оздоровительных. Перечень организаций выбирать по тендерам, если окажется цена выше рыночных исключать из программы.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 21:18

Якби ви знали паничі...!©

Любі друзі))
Нажаль, фантастика поверхом вище)))

Я ж колись тут теж казав, щоб хоч іпотеку давали гривневу на придбання нерухомості для молодої сім'ї (вже не кажучи про 50куїв на 1 дитину :) )
Щоб таким чином теж стимулювали народжуваність...
1 дитина - іпотека під 7%
- народилась друга - зниження під 3%
- народилась третя і більше - під 1%

Це ж всього лише мізер відносно 50куїв на 1 дитину - але, навіть, і його нема!!!
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 22:13

  Успіх написав:Любі друзі))
Нажаль, фантастика поверхом вище)))

Я ж колись тут теж казав, щоб хоч іпотеку давали гривневу на придбання нерухомості для молодої сім'ї (вже не кажучи про 50куїв на 1 дитину :) )
Щоб таким чином теж стимулювали народжуваність...
1 дитина - іпотека під 7%
- народилась друга - зниження під 3%
- народилась третя і більше - під 1%

Це ж всього лише мізер відносно 50куїв на 1 дитину - але, навіть, і його нема!!!

Навіщо такі витрати?

є купа працездатних індусів та інших азіатів які з радістю приїдуть до України.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 22:13

  vitaliian написав:2. Образование не причем, платили бы 50 куе на каждого ребёнка, рожали бы о-го-го. Африку сделали бы на раз. Причины экономические. Ребёнок это дорого.


я бы сказал по другому - решает не образованность а успешность в обществе и желание встроиться в это общество вместо сидения дома. образование просто в этом помогает но не обязательно может быть решающим.
успешная не согласится за 50куе выполнять роль няни-воспитательницы.
да и так сейчас уже уходит на второй план роль хранительницы домашнего очага - сейчас все хотят встроиться в общество а не дома сидеть. а чем больше детей - тем больше ты вокруг них чем в обществе.

ЗЫ
кстати если бы все решали только деньги то по вашей теории у миллиардеров должно быть по 100 детей. но нет - там тоже немного детей так как заняты собой и социумом.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 22:14

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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 23:00

  Shaman написав:
  vitaliian написав:
  Faceless написав:щодо дітей - взагалі не аргумент, в умовній Африці, де плодяться як таргани, взагалі не паряться за "вартість вирощення дитини". Питання тут геть не у вартості іграшок.
как раз там где хорошо плодятся недорогая жизнь , семье под силу прокормить несколько детей. Когда то я читал что в Украине вырастить ребенка до 18 лет стоит 50куе, ну какая семья сможет вырастить 2-3 чтобы они не питались подножным кормом и были +/- прилично одеты. Причины падения рождаемости исключительно экономические. Сейчас родители может и не гнутся на огородах, но тоже много и тяжело работают, кому повезло найти работу.

далеко не тільки економічні - освіта жінок дуже сильно впливає на кількість дітей у сім'ї

Кількість дітей в родині залежить не тільки/ стільки від достатку, а ще й від планів, які родина ставить перед собою/ своїми дітьми. Приклад: в родині двоє дітей: один вчиться на юриста в Англії, інший чемпіон Європи/ миру по бальним танцям. Тобто, якщо б родина ставила собі за мету просто вивчити цих дітей в університеті Шевченко, то вони могли б виростити чотирьох дітей. А так- тільки двоє. Бо цілі високі( і дорогі).
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 00:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wisznia2021 написав:Кількість дітей в родині залежить не тільки/ стільки від достатку, а ще й від планів, які родина ставить перед собою/ своїми дітьми.

А якщо в родині індуса шестеро дітей і ніхто нігде не вчиться ?
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 02:42

  vitaliian написав:
  Shaman написав:може показники якісь а й гірші за 90 роки
при совке не было безработицы и каждая нищая семья могла себе позволить вырастить ребёнка. Подруга моей мамы растила двух детей в одиночку без мужа, работала на какие то копейки, конфеты шоколад не ели, но были одеты и накормлены "как все", не голодали. Потому что образование, питание и товары для детей были на дотациях. Когда я впервые увидел в Польше сколько стоят детские вещи и игрушки офигел, в совке они стоили в 5- 10 раз дешевле. По текущим ценам одинокая мама на минималке даже половину ребенка не вырастит. Это просчет властей всех периодов независимой Украины, который мы видим в виде кривой демографии. В этом плане у меня аргументов нет, действительно стало хуже.

Слава богу, Вы хоть это признали. :)
В сегодняшней Украине лучше стало 5, может, 10% населения. Остальным осталось, как было, или хуже.
Я не из богатой семьи. Отец умер почти на мой день рождения в 10 лет и мама (рядовой инженер) растила меня одна без какой-либо поддержки. Так что я знаю, о чём говорю.
Только не надо рассказывать о мобильных телефонах и пр. Тогда их не было нигде в мире.
мне болит за невинно посаженных и сгнивших в лагерях- тюрьмах. А так же всех так или иначе пострадавших за свои права и свободы. Вам не болит? Ну и прекрасно.

У меня тоже болит.
Но что Вы хотите, революция жестокая штука. Почитайте статью Вики "Период террора" https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0. Там, конечно, жертв намного меньше, ну так и время террора несопоставимо меньше.
А ещё лучше посмотрите https://fr.wikipedia.org/wiki/Terreur_(R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise).
Он был отмечен периодами большого насилия, особенно во время Террора , как часть попытки контрреволюции Вандейской войны , в ходе которой было убито несколько сотен тысяч человек , во время федералистских восстаний или в контексте борьбы между соперничающими революционными группировками. , что привело к последовательным смертям главных революционных деятелей.

Вандейское восстание, начавшееся в Шоле 3 марта 1793 г., было самым серьезным внутренним проявлением, с которым столкнулась революция. Число жертв колеблется, по данным историков, от 117 000 до более чем 250 000 человек.

В период с декабря 1793 г. по февраль 1794 г. представитель миссии Жан-Батист Каррье с крайним варварством приказал казнить несколько тысяч человек в Нанте , где утопления и массовые расстрелы оставались зловеще известными 202 . В Анже было казнено около 2000 женщин; репрессии также обрушиваютсяСомюр 203 . 17 января 1794 г. были организованы адские колонны под командованием генерала Луи-Мари Тюрро ; в вандейском бокаже они сжигают деревни и убивают население, не делая различия между патриотами и бунтовщиками и практикуя, помимо убийств, изнасилование и детоубийство 204 .

Цитаты в гуглопереводе в Хроме.
Там ещё много интересного.
Это, конечно, не оправдывает сталинский террор. Но показывает, что это не прерогатива России и не "лишняя хромосома".
И после Сталина террора не было. Да была психиатрия, были политзаключённые. Так они были во всех странах. О маккартизме не слышали? Да и позже бывало.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 03:54

  ЛАД написав:Слава богу, Вы хоть это признали
я это никогда не оспаривал, в СССР бедным жить было проще, устроился на 80 руб на какую то работу где можно ничего не делать, табельщиком или ходишь по квартирам проверяешь э.счетчики, и этих денег хватило бы на еду, комуналку. Поскольку 90% жили примерно одинаково, бедность не ощущалась.

Но это рабство, отдаешь свою свободу взамен на гарантированный обед из самых дешёвых продуктов. Нечто подобное сейчас в северной Корее. Я свою свободу оцениваю дороже, поэтому скорее всего в совке у меня были бы идеологические разногласия с начальством (они и были в школе на 23 февраля и 9 мая). До тюрьмы наверное бы не дошло, но ничего хорошего мне бы не светило.
vitaliian
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