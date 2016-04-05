Додано: Нед 26 бер, 2023 02:42

vitaliian написав: Shaman написав: може показники якісь а й гірші за 90 роки може показники якісь а й гірші за 90 роки при совке не было безработицы и каждая нищая семья могла себе позволить вырастить ребёнка. Подруга моей мамы растила двух детей в одиночку без мужа, работала на какие то копейки, конфеты шоколад не ели, но были одеты и накормлены "как все", не голодали. Потому что образование, питание и товары для детей были на дотациях. Когда я впервые увидел в Польше сколько стоят детские вещи и игрушки офигел, в совке они стоили в 5- 10 раз дешевле. По текущим ценам одинокая мама на минималке даже половину ребенка не вырастит. Это просчет властей всех периодов независимой Украины, который мы видим в виде кривой демографии. В этом плане у меня аргументов нет, действительно стало хуже. при совке не было безработицы и каждая нищая семья могла себе позволить вырастить ребёнка. Подруга моей мамы растила двух детей в одиночку без мужа, работала на какие то копейки, конфеты шоколад не ели, но были одеты и накормлены "как все", не голодали. Потому что образование, питание и товары для детей были на дотациях. Когда я впервые увидел в Польше сколько стоят детские вещи и игрушки офигел, в совке они стоили в 5- 10 раз дешевле. По текущим ценам одинокая мама на минималке даже половину ребенка не вырастит. Это просчет властей всех периодов независимой Украины, который мы видим в виде кривой демографии. В этом плане у меня аргументов нет, действительно стало хуже.

мне болит за невинно посаженных и сгнивших в лагерях- тюрьмах. А так же всех так или иначе пострадавших за свои права и свободы. Вам не болит? Ну и прекрасно.

Он был отмечен периодами большого насилия, особенно во время Террора , как часть попытки контрреволюции Вандейской войны , в ходе которой было убито несколько сотен тысяч человек , во время федералистских восстаний или в контексте борьбы между соперничающими революционными группировками. , что привело к последовательным смертям главных революционных деятелей.

Вандейское восстание, начавшееся в Шоле 3 марта 1793 г., было самым серьезным внутренним проявлением, с которым столкнулась революция. Число жертв колеблется, по данным историков, от 117 000 до более чем 250 000 человек.

В период с декабря 1793 г. по февраль 1794 г. представитель миссии Жан-Батист Каррье с крайним варварством приказал казнить несколько тысяч человек в Нанте , где утопления и массовые расстрелы оставались зловеще известными 202 . В Анже было казнено около 2000 женщин; репрессии также обрушиваютсяСомюр 203 . 17 января 1794 г. были организованы адские колонны под командованием генерала Луи-Мари Тюрро ; в вандейском бокаже они сжигают деревни и убивают население, не делая различия между патриотами и бунтовщиками и практикуя, помимо убийств, изнасилование и детоубийство 204 .

Слава богу, Вы хоть это признали.В сегодняшней Украине лучше стало 5, может, 10% населения. Остальным осталось, как было, или хуже.Я не из богатой семьи. Отец умер почти на мой день рождения в 10 лет и мама (рядовой инженер) растила меня одна без какой-либо поддержки. Так что я знаю, о чём говорю.Только не надо рассказывать о мобильных телефонах и пр. Тогда их не было нигде в мире.У меня тоже болит.Но что Вы хотите, революция жестокая штука. Почитайте статью Вики "Период террора". Там, конечно, жертв намного меньше, ну так и время террора несопоставимо меньше.А ещё лучше посмотритеЦитаты в гуглопереводе в Хроме.Там ещё много интересного.Это, конечно, не оправдывает сталинский террор. Но показывает, что это не прерогатива России и не "лишняя хромосома".И после Сталина террора не было. Да была психиатрия, были политзаключённые. Так они были во всех странах. О маккартизме не слышали? Да и позже бывало.