Додано: Нед 26 бер, 2023 04:14

ЛАД написав: Просто интересно, сколько ещё десятилетий упадок промышленности в Украине будут объяснять "виной совка Просто интересно, сколько ещё десятилетий упадок промышленности в Украине будут объяснять "виной совка

ЛАД написав: Позже с относительным падением нашей экономики пропал интерес к союзам с нами. Позже с относительным падением нашей экономики пропал интерес к союзам с нами.

у вас слишком прямые взаимосвязи. Сам по себе совок не виноват в этом упадке, виноваты люди, которые не умели и были не готовы работать эффективно. Прежде всего начальство. А откуда эти люди, где формировался их менталитет на Марсе? Или совок рухнул и все люди тут же стали умными, свободными и независимыми.Совок это больше надпись на паспорте. От того что он рухнул экономическ мало что изменилось, изменения в основном политические - людей не прессуют по идеологическим соображениям, можно заниматься предпринимательством, спекулировать вещами и валютой, открыто критиковать власть, выбирать президента который нравится.Но для экономического благополучия этого мало. Нужно работать над эффективностью, быть конкурентным на рынке труда. Из таких людей сформируются эффективные предприятия, которые на выходе дадут конкурентный продукт, аналогичный цивилизованным странам.у нас был шанс в 2005 при Ющенко, но политики его просрали, сначала Ющ не мог поделить власть с ЮВТ, потом вообще взял премьером Чивокуню - креатуру путина. Кому нужен такой нестабильный союзник? То он за честные выборы и тут же сам же подает кандидатуру главного идеологического конкурента на премьера. С этого момента запад разочаровался в способности украинцев противостоять коррупции и влиянию РФ. Эти события можно рассматривать как причину войны. Если бы тогда Чивокуню задвинули, и не выбирали пророссийских политиков, возможно все пошло бы иначе, по крайней мере без войны.Значительная часть украинского общества не хотела перемен, Чивокуня был "олицетворением" стабильности (потом оказалось, что цена этой стабильности регресс в виде коррупции и экономического бандитизма).Так болезненно из людей выдавливается совок. Не может существовать одновременно свобода и гарантированная тарелка супа. Нужно выбрать что то одно. Если выбираешь свободу, тарелку супа надо ещё заработать. А раба кормит хозяин, как кормил совок миллионы ненужных табельщиков, статистов и партийную номенклатуру.