Shaman, vitaliian Просто интересно, сколько ещё десятилетий упадок промышленности в Украине будут объяснять "виной совка". Может, стоит поискать другие причины? Между прочим, заметьте, в моих постах, с которых начался разговор, вообще не упоминался Советский Союз. Почему-то эти посты удалены и остались только в цитатах Shaman"а. Там, вообще-то, не было почти ничего, что не писали другие.
всі ці негативні явища - а це дійсно погано - це наслідок, що соціальний експеримент без приватної власності провалився, економічна модель збанкрутувала.
Пусть так. Но заводы-то остались. Кто мешал организовать работу по-новому? Вы хотите "побудувати країну на європейських засадах". Согласен. Но почему нельзя было организовать работу промышленности "на європейських засадах"? Оказалось проще порезать всё на металлолом. Так же, как и флот. Так же, как продать оружие. И вы будете рассказывать о вине "совка"?
Defort привёл хорошие цифры (viewtopic.php?p=5558175#p5558175). В ответ посыпались рассказы о теневой экономике. Не буду спорить. Только одно - из Чехии или Польши в Украину едут заробитчане? Не слышал о таком. А вот из Украины туда едут и очень много. Так может не стоит нести пургу и доказывать, что у нас высокий уровень жизни?
ХТЗ вже здається за допомогою тих же американців будували.
Япония изначально тоже не сама всё придумывала, а закупала патенты и технологии у Запада. А в Китае кто будував заводы? Вполне нормально для отстающей (отсталой) страны купить технологии и даже просто заводы в развитых странах. Зато сегодня Китай уже соревнуется с США. После войны мы, вроде, тоже не рассчитываем на "опору на собственные силы", а надеемся на капвложения с Запада.
Если так искать причины нашего отставания, так мы и ещё через 30 лет будем ругать "совок" и обвинять его в наших бедах. А то, "що високій рівень життя - ці внаслідок пограбування інших країн" - таки правда. И, кстати, из-за этого сегодня Африка-Азия не испытывают большого доверия и любви к Западу.
в 37-39 роках теж намагалися уникнути війни, чим скінчилося - всі знають. може ця аналогія допоможе зрозуміти, що в деяких випадках війни не уникнути, тому до неї просто треба готуватися в межах наявних можливостей. та ж "Армія, Мова, Віра"
Не всегда аналогии работают. И эта аналогия, скорее, не для нас, а для Запада. Так же, как Запад отдал Чехословакию Гитлеру, так же повёл себя Запад и до начала нашей войны. Да и сейчас помогает недостаточно. Предотвратить войну Западу было гораздо легче, чем сейчас закончить её.
А для нас... Наши "наявні можливості" явно уступали российским. В такой ситуации основное решение - искать союзников. К сожалению, в НАТО нас не принимали. Другие союзы мы благополучно прозевали. Вначале на нас многие ориентировались как на наиболее сильную страну бывшего соцлагеря. Мы тогда не озаботились укреплением этих союзов и доведением их до военных. Позже с относительным падением нашей экономики пропал интерес к союзам с нами. И перед 24.02 мы фактически оставались одни. Не берусь анализировать и прогнозировать возможные варианты, не хватает ни информации, ни квалификации, но боюсь, если бы не ошибки проведения и планирования "СВО", результаты в начале войны могли быть значительно хуже. И да, действительно, "в деяких випадках війни не уникнути". Но приложить к этому все силы и возможности стоит. Ну не получится, так тому и быть. Но если до 24.02 мы торговались за "Мински" и речь шла только о Донбассе, то сегодня речь идёт уже о херсонской и запорожской областях. Подчеркну, очень надеюсь на успех нашего наступления, что обеспечит нам гораздо лучшие позиции и в отношении РФ, и гораздо лучшее отношение Запада. Но сколько крови это будет стоить. + к уже пролитой.
ЛАД Дивиться відео на цьому каналі: https://www.youtube.com/@OstanniyCapitalist/videos Там відповіді на ваші питання. До речі більшість советських заводів порізали скрізь, в т.ч. в Польші, Румунії, Східній Німечині, Латвії, Літві, Естонії. Чому? Тому що вони випускали неконкурентноздатне лайно, яке нікому в світі за межами совка було непотрібне.
ЛАД написав:Просто интересно, сколько ещё десятилетий упадок промышленности в Украине будут объяснять "виной совка
у вас слишком прямые взаимосвязи. Сам по себе совок не виноват в этом упадке, виноваты люди, которые не умели и были не готовы работать эффективно. Прежде всего начальство. А откуда эти люди, где формировался их менталитет на Марсе? Или совок рухнул и все люди тут же стали умными, свободными и независимыми.
Совок это больше надпись на паспорте. От того что он рухнул экономическ мало что изменилось, изменения в основном политические - людей не прессуют по идеологическим соображениям, можно заниматься предпринимательством, спекулировать вещами и валютой, открыто критиковать власть, выбирать президента который нравится.
Но для экономического благополучия этого мало. Нужно работать над эффективностью, быть конкурентным на рынке труда. Из таких людей сформируются эффективные предприятия, которые на выходе дадут конкурентный продукт, аналогичный цивилизованным странам.
ЛАД написав:Позже с относительным падением нашей экономики пропал интерес к союзам с нами.
у нас был шанс в 2005 при Ющенко, но политики его просрали, сначала Ющ не мог поделить власть с ЮВТ, потом вообще взял премьером Чивокуню - креатуру путина. Кому нужен такой нестабильный союзник? То он за честные выборы и тут же сам же подает кандидатуру главного идеологического конкурента на премьера. С этого момента запад разочаровался в способности украинцев противостоять коррупции и влиянию РФ. Эти события можно рассматривать как причину войны. Если бы тогда Чивокуню задвинули, и не выбирали пророссийских политиков, возможно все пошло бы иначе, по крайней мере без войны.
Значительная часть украинского общества не хотела перемен, Чивокуня был "олицетворением" стабильности (потом оказалось, что цена этой стабильности регресс в виде коррупции и экономического бандитизма).
Так болезненно из людей выдавливается совок. Не может существовать одновременно свобода и гарантированная тарелка супа. Нужно выбрать что то одно. Если выбираешь свободу, тарелку супа надо ещё заработать. А раба кормит хозяин, как кормил совок миллионы ненужных табельщиков, статистов и партийную номенклатуру.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 26 бер, 2023 04:31, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:..... устроился на 80 руб на какую то работу где можно ничего не делать, табельщиком или ходишь по квартирам проверяешь э.счетчики, и этих денег хватило бы на еду, комуналку. Поскольку 90% жили примерно одинаково, бедность не ощущалась.
Но это рабство, отдаешь свою свободу взамен на гарантированный обед из самых дешёвых продуктов. Нечто подобное сейчас в северной Корее. Я свою свободу оцениваю дороже, ....
Ваше сравнение СССР с 18 веком удивило, а почему не с пещерным? Вся история цивилизации это борьба человека за свои права и свободы. Когда более успешная, когда менее. В этом смысле эпоха СССР была эволюционным регрессом, которое отразилось на экономике в термине "застой". Подавление свобод это всегда регресс. Война, революция тоже как правило регресс. СССР готовился к новой войне но развязал её Путин. Не вдаваясь в причины, он стреляет по Украине советским оружием.
Регресс был идеологической основой СССР, но кто себя хорошо вёл, был без претензий на личную свободу, получал стабильную работу с относительно небольшой зарплатой.
Мы уже далеко ушли от темы ветки. Это плохо кончится. 1. Проверять счётчики - тоже работа. Неквалифицированная. Такая работа есть и сейчас. 2. Стоило бы уточнить, какой свободы Вы были лишены в конце 80-х. Но это уж точно оффтоп. Надо переходить на другую ветку. 3. Простите, но "Свобода, равенство, братство" как раз из того самого 18 века, из Французской революции. Как и многие другие сегодняшние реалии. 4. Не буду разворачивать спор о регрессе. Но уже много раз говорилось - любое государство ограничивает личную свободу человека. Больше или меньше, но любое.
Давайте закончим. Я не собирался начинать разговор о роли и значении СССР. Начал Shaman. Мне это не очень интересно и лень. Пишу сейчас не для того, чтобы "защитить" Союз, а просто потому, что пока мы не перестанем во всех наших сегодняшних проблемах обвинять Союз, толку не будет. Не Союз виноват в том, что при наличии мощнейшего танкового завода мы сегодня выпрашиваем танки у Запада. И при наличии построенного "за допомогою тих же американців" ХТЗ мы его успешно угробили и закупаем трактора за границей.
ЛАД написав:Простите, но "Свобода, равенство, братство" как раз из того самого 18 века, из Французской революции. Как и многие другие сегодняшние реалии
да все верно, Европа прошла эти процессы раньше нас, после 2й мировой в Европе начали формироваться демократические институты и союзы, которые их усиливали, а СССР был регрессом для собственного общества и цивилизации. Поэтому отставание как ментальное так и технологическое.
ЛАД написав:Не Союз виноват в том, что при наличии мощнейшего танкового завода мы сегодня выпрашиваем танки у Запада
вы подменяете понятия. Совок "виноват" в том что люди (значительная их часть) не готовы быть свободными и лично защищать свои свободы.
При совке защищали власть и коммунистическую идеологию. Ради этого работали танковые зА разрушенный танковый заводы. Сейчас надо защищать не идеологию а свое право быть украинцами на своей земле. Нация к этому оказалась не готова. Поэтому просим оружие у Запада.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 26 бер, 2023 04:50, всього редагувалось 3 разів.
airmax78 написав:ЛАД Дивиться відео на цьому каналі: https://www.youtube.com/@OstanniyCapitalist/videos Там відповіді на ваші питання. До речі більшість советських заводів порізали скрізь, в т.ч. в Польші, Румунії, Східній Німечині, Латвії, Літві, Естонії. Чому? Тому що вони випускали неконкурентноздатне лайно, яке нікому в світі за межами совка було непотрібне.
Східна Німеччина совсем другой разговор - они вошли в состав высокоразвитой ФРГ. И то до сих пор процесс не закончен, восточные земли достаточно заметно отличаются от западных. Прибалты достаточно сомнительный пример - с работой там проблемы, массово едут работать на Запад. О Румынии судить не берусь, не знаю, но тоже не высокоразвитая страна. В Польше, может, и порезали, так создали новые. Что расскажете о нашем танковом заводе? Тоже не нужен? И можно не резать заводы, а повышать их конкурентоспособность. К тому же далеко не все заводы были такими. Да, им нужна была поддержка для перестройки. Но, конечно, проще разворовать и использовать их для создания стартового капитала. Или просто для покупки яхт и пр. Когда-то смотрел фильм, не помню, как называется. Там простого американского мужика поставили королём Великобритании. Потом он уступил место более подходящему. Но его наилучшее достижение, за которое его высоко оценили, был огромный контракт на поставку чего-то там в африканскую страну. Был у нас хоть один такой случай? Сегодня от послов требуют обеспечить военные поставки. Вот так же надо было требовать 30 лет искать контракты для промышленности. И возможности модернизации промышленности. У нас была квалифицированная рабочая сила Это большое преимущество. Мы её растеряли. Многие пишущие здесь никогда и никак не были связаны с промышленностью и пишут что-то, основываясь на высказываниях таких же блогеров. У нас была очень неплохая наука. Её не финансировали. В результате молодые учёные уезжали и уезжают на Запад.
P.s. Спасибо за ссылку, но там слишком много видео. Я столько не пересмотрю.
ЛАД написав:Простите, но "Свобода, равенство, братство" как раз из того самого 18 века, из Французской революции. Как и многие другие сегодняшние реалии
да все верно, Европа прошла эти процессы раньше нас, после 2й мировой в Европе начали формироваться демократические институты и союзы, которые их усиливали, а СССР был регрессом для собственного общества и цивилизации. Поэтому отставание как ментальное так и технологическое.
СССР не был регрессом. Россия отставала от Запада и до 1917. Попытались "догнать и перегнать". Не получилось. И не только по тем причинам, о которых Вы пишете. Итоги 2 мировой - СССР в развалинах, США - богатейшая страна. Им война помогла обогатиться и резко вырваться в лидеры. Сегодня в Украине почему-то об этом "не помнят". А в конце Союз надорвался на гонке вооружений. Экономика не выдержала.
ЛАД написав:Не Союз виноват в том, что при наличии мощнейшего танкового завода мы сегодня выпрашиваем танки у Запада
вы подменяете понятия. Совок "виноват" в том что люди (значительная их часть) не готовы быть свободными и лично защищать свои свободы.
При совке защищали власть и коммунистическую идеологию. Ради этого работали танковые зА разрушенный танковый заводы. Сейчас надо защищать не идеологию а свое право быть украинцами на своей земле. Нация к этому оказалась не готова. Поэтому просим оружие у Запада.
Понятия подменяете Вы. Причём тут готовность защищать "свое право быть украинцами на своей земле" к тому, что Малышева сидел без госзаказов? Или Вы считаете, что военные заводы работают на "свободном рынке"? Посмотрел бы я на какой-нибудь Локхид без заказов американской армии. Ну и как показывает нынешняя война, украинцы готовы защищать родину.