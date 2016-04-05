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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 26 бер, 2023 05:15
ЛАД написав:
Причём тут готовность защищать "свое право быть украинцами на своей земле" к тому, что Малышева сидел без госзаказов? Или Вы считаете, что военные заводы работают на "свободном рынке"?
налоги на производство танков собираются со свободного рынка. У нас нет таких месторождений нефти и газа чтобы их продавать и на эти деньги жить.
ЛАД написав:
СССР не был регрессом. ...
А в конце Союз надорвался на гонке вооружений. Экономика не выдержала.
В этих фразах противоречие. Если жить не по средствам это не регресс? А что тогда регресс.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 26 бер, 2023 05:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 26 бер, 2023 05:16
vitaliian написав: Дюрі-бачі написав:vitaliian
все може бути. Просто потрібно знайти спонсора, який буде фінансувати тарілку
Это уже подвид рабства. Спонсор от здорового лба захочет чего то взамен. Иногда такого, что дешевле эту тарелку супа купить.
А Вы рассчитываете, что после войны Украина сможет подняться самостоятельно?
Может, и войну мы можем выиграть без спонсоров?
Вы уж совсем от реальности не отрывайтесь.
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Додано: Нед 26 бер, 2023 05:18
vitaliian написав: ЛАД написав:
Причём тут готовность защищать "свое право быть украинцами на своей земле" к тому, что Малышева сидел без госзаказов? Или Вы считаете, что военные заводы работают на "свободном рынке"?
налоги на производство танков собираются со свободного рынка. У нас нет таких месторождений нефти и газа чтобы их продавать и на эти деньги жить.
Так при чём тут "готовность защищать свое право быть украинцами на своей земле"?
По-моему, Вы совсем запутались.
Всё, заканчиваем.
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Додано: Нед 26 бер, 2023 05:22
ЛАД написав:
По-моему, Вы совсем запутались
я не запутался, вы не хотите понимать оппонента, это ваше право. Заканчиваем так заканчиваем.
ЛАД написав:
Так при чём тут "готовность защищать свое право быть украинцами на своей земле
а за что мы воюем? Может быть для вас "право быть украинцем на своей земле" пустой звук, ну это ваш выбор. Тут я бы мог рассказать свою версию причин войны, но вы попросили заканчивать.
Извините, Форум для вас не обмен мнений, а навязывание своего мнения форумчанам, поэтому когда диалог идёт не по плану, начинается "заканчиваем".
ЛАД написав: vitaliian написав: Дюрі-бачі написав:vitaliian
все може бути. Просто потрібно знайти спонсора, який буде фінансувати тарілку
Это уже подвид рабства. Спонсор от здорового лба захочет чего то взамен. Иногда такого, что дешевле эту тарелку супа купить.
А Вы рассчитываете, что после войны Украина сможет подняться самостоятельно?
Может, и войну мы можем выиграть без спонсоров?
Вы уж совсем от реальности не отрывайтесь.
Украина не может выйдя из советского гавна, вдруг стать сильной и самостоятельной. Чем вы ее кстати постоянно пинает "неработающими заводами". Это как пинать 18ти летнего юношу за то что он недостаточно самостоятельный и независимый. Да это факт но чем пинать, с какой целью, унизить или вернуть его в родительскую семью..?
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