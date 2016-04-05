RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3859386038613862
Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 05:15

  ЛАД написав:Причём тут готовность защищать "свое право быть украинцами на своей земле" к тому, что Малышева сидел без госзаказов? Или Вы считаете, что военные заводы работают на "свободном рынке"?
налоги на производство танков собираются со свободного рынка. У нас нет таких месторождений нефти и газа чтобы их продавать и на эти деньги жить.
  ЛАД написав:СССР не был регрессом. ...
А в конце Союз надорвался на гонке вооружений. Экономика не выдержала.


В этих фразах противоречие. Если жить не по средствам это не регресс? А что тогда регресс.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 26 бер, 2023 05:20, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17311
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2121 раз.
Подякували: 3016 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 05:16

  vitaliian написав:
  Дюрі-бачі написав:vitaliian все може бути. Просто потрібно знайти спонсора, який буде фінансувати тарілку

Это уже подвид рабства. Спонсор от здорового лба захочет чего то взамен. Иногда такого, что дешевле эту тарелку супа купить.

А Вы рассчитываете, что после войны Украина сможет подняться самостоятельно?
Может, и войну мы можем выиграть без спонсоров?
Вы уж совсем от реальности не отрывайтесь.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 24224
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4702 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 05:18

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Причём тут готовность защищать "свое право быть украинцами на своей земле" к тому, что Малышева сидел без госзаказов? Или Вы считаете, что военные заводы работают на "свободном рынке"?
налоги на производство танков собираются со свободного рынка. У нас нет таких месторождений нефти и газа чтобы их продавать и на эти деньги жить.

Так при чём тут "готовность защищать свое право быть украинцами на своей земле"?
По-моему, Вы совсем запутались.
Всё, заканчиваем.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 24224
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4702 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 05:22

  ЛАД написав:По-моему, Вы совсем запутались
я не запутался, вы не хотите понимать оппонента, это ваше право. Заканчиваем так заканчиваем.
  ЛАД написав:Так при чём тут "готовность защищать свое право быть украинцами на своей земле
а за что мы воюем? Может быть для вас "право быть украинцем на своей земле" пустой звук, ну это ваш выбор. Тут я бы мог рассказать свою версию причин войны, но вы попросили заканчивать.

Извините, Форум для вас не обмен мнений, а навязывание своего мнения форумчанам, поэтому когда диалог идёт не по плану, начинается "заканчиваем".
  ЛАД написав:
  vitaliian написав:
  Дюрі-бачі написав:vitaliian все може бути. Просто потрібно знайти спонсора, який буде фінансувати тарілку

Это уже подвид рабства. Спонсор от здорового лба захочет чего то взамен. Иногда такого, что дешевле эту тарелку супа купить.

А Вы рассчитываете, что после войны Украина сможет подняться самостоятельно?
Может, и войну мы можем выиграть без спонсоров?
Вы уж совсем от реальности не отрывайтесь.

Украина не может выйдя из советского гавна, вдруг стать сильной и самостоятельной. Чем вы ее кстати постоянно пинает "неработающими заводами". Это как пинать 18ти летнего юношу за то что он недостаточно самостоятельный и независимый. Да это факт но чем пинать, с какой целью, унизить или вернуть его в родительскую семью..?
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17311
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2121 раз.
Подякували: 3016 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3859386038613862
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1489 114469
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 20:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 484204
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 5059
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (2423)
26.03.2023 01:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.