Додано: Нед 26 бер, 2023 05:22

ЛАД написав: По-моему, Вы совсем запутались По-моему, Вы совсем запутались

ЛАД написав: Так при чём тут "готовность защищать свое право быть украинцами на своей земле Так при чём тут "готовность защищать свое право быть украинцами на своей земле

ЛАД написав: vitaliian написав: Дюрі-бачі написав: vitaliian все може бути. Просто потрібно знайти спонсора, який буде фінансувати тарілку все може бути. Просто потрібно знайти спонсора, який буде фінансувати тарілку

Это уже подвид рабства. Спонсор от здорового лба захочет чего то взамен. Иногда такого, что дешевле эту тарелку супа купить. Это уже подвид рабства. Спонсор от здорового лба захочет чего то взамен. Иногда такого, что дешевле эту тарелку супа купить.

А Вы рассчитываете, что после войны Украина сможет подняться самостоятельно?

Может, и войну мы можем выиграть без спонсоров?

Вы уж совсем от реальности не отрывайтесь. А Вы рассчитываете, что после войны Украина сможет подняться самостоятельно?Может, и войну мы можем выиграть без спонсоров?Вы уж совсем от реальности не отрывайтесь.

я не запутался, вы не хотите понимать оппонента, это ваше право. Заканчиваем так заканчиваем.а за что мы воюем? Может быть для вас "право быть украинцем на своей земле" пустой звук, ну это ваш выбор. Тут я бы мог рассказать свою версию причин войны, но вы попросили заканчивать.Извините, Форум для вас не обмен мнений, а навязывание своего мнения форумчанам, поэтому когда диалог идёт не по плану, начинается "заканчиваем".Украина не может выйдя из советского гавна, вдруг стать сильной и самостоятельной. Чем вы ее кстати постоянно пинает "неработающими заводами". Это как пинать 18ти летнего юношу за то что он недостаточно самостоятельный и независимый. Да это факт но чем пинать, с какой целью, унизить или вернуть его в родительскую семью..?