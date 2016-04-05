Часть IДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПЛОХИЕ НОВОСТИВсё те же, всё там жеСначала были “Джавелины”. Которые сначала “им, конечно же, не дадут”, потом “дадут, но старые”, потом “дадут, но они ничего не изменят”. Итог: Именно оснащённой современными противотанковыми средствами украинской мобильной лёгкой пехоте мы обязаны “деэскалацией” ВС РФ из-под Киева, Чернигова, Сум и Харькова, поданной как “жест доброй воли”.Потом были “Байрактары”, потом “Стингеры”, благодаря которым основной формой боевой работы ВС РФ на линии фронта стали атаки НУРСами вражеских укрепрайонов с кабрирования, вызывающие здоровый смех у зрителей на земле с обеих сторон фронта по причине смешной эффективности авиационных НАР С-8 против бетонированных укреплений ВСУ.Сейчас по такой же схеме общественностью активно обсуждаются поставки в ВСУ американских и немецких танков. Сначала “им, конечно же, не дадут“, потом “дадут, но старые”, потом “дадут, но они ничего не изменят”… И проблема тут не в том, что интернет-общественность сравнивает “Абрамсы” и “Леопарды” с Т-72Б3 или Т-90 последних моделей, хотя на фронт сейчас в качестве основного пополнения с хранения “поднимаются” Т-72 и Т-80 первых выпусков, даже без динамической защиты и массово готовятся воевать ещё более “древние” Т-62.Проблема в том, что интернет-общественность иной раз с точностью до запятой повторяет дискурс о советских и немецких танках в 1941-м году и о причинах поражений РККА в начале войны. Дискурс, породивший в конце 90-х – начале 2000-х бум всевозможных псевдоисторических теорий относительно того, как прекрасные новейшие Т-34 и КВ могли проиграть сражения лета 1941-го панцерваффе, в которых на первых позициях по численности были немецкий Pz-III и чешский 38(t).Создаётся впечатление, что нынешний дискурс ведут абсолютно те же самые люди, но при этом такие фундаментальные для понимания данной проблематики книги как “Антисуворов” А.В. Исаева и “Порядок в танковых войсках?” А.А. Уланова и Д.В. Шеина, изданные как раз по итогам тех давних споров, вроде бы достаточно крупными тиражами и уже давно свободно доступные в Сети, целиком и полностью прошли мимо них. И люди в очередной раз обсуждают миллиметры пушечных калибров и прочие “километры-в-час-по-шоссе”, хотя, казалось бы, 2022-й год дал множество поводов задуматься над тем, что, возможно, дело не в списочном составе армий и прочих “табличных значениях”.Выяснять, что это — двадцать лет полного интеллектуального застоя или смена поколений, не наша задача. Наша задача – постараться объяснить общественности, где же, на самом деле, притаились действительно плохие для нас новости.Невыученные уроки.Два главных урока этой войны, не выученных, похоже, ни российской “интересующейся публикой”, ни российскими же военными, были преподаны нам в ходе весенней “деэскалации” и в ходе Изюмского наступления противника.“Деэскалация” показала, что даже огромные массы относительно современной бронетехники, не будучи управляемыми в реальном времени, не ведя постоянную разведку во всех направлениях и не имея вокруг себя достаточного мобильного и хорошо управляемого “пехотного наполнения”, не могут успешно решать задачи маневренной войны. Причём для полного провала им вовсе не обязательно иметь против себя аналогичные механизированные бригады, дивизии или, на худой конец, БТГры противника. Достаточно управляемой, ориентирующейся на местности и ведущей постоянную разведку с БПЛА мобильной пехоты противника, оснащённой современными противотанковыми средствами.Часть IIКогда “Танковые клинья”, вырвавшиеся вперёд, обнаружат, что у них нет коммуникаций и что даже присутствие в конвое снабжения танка или двух не гарантирует его успешной проводки, а связь с командованием эпизодична и фрагментарна, на сцене появляются мобильные миномёты и артиллерия противника, опять же со своими БПЛА, уничтожающие всю лёгкую технику, кроме танков, после чего танкистам остаётся только подорвать неисправные машины и отступить, пока есть топливо хотя бы для этого.Причины этой ситуации, повлекшей за собой “деэскалацию”, были достаточно очевидны любому человеку, интересовавшемуся “танковой войной” хотя бы в рамках Второй Мировой. Но это не помешало, разумеется, многим “экспертам” заявить, что, мол, “время танковых клиньев прошло”, и лицо войны вновь — изрытые воронками поля и посадки по образцу Первой Мировой. И никак иначе. Теперь, мол, нельзя незаметно ничего сосредоточить, нельзя быстро прорвать фронт на значимую глубину, нельзя, нельзя, нельзя… А потом наступило время второго урока — 6 сентября.Перегруппировка украинских войск на Изюмское направление была вскрыта. И к началу сентября только самый ленивый военкор не успел написать, что “что-то там готовится”. По перебрасываемым частям ВСУ наносились ракетные удары, реальную эффективность которых, правда, так и не удавалось проверить. ВСУ тем временем успешно нащупали на фронте “окна” в виде “мобилизационных” подразделений, не имеющих тяжёлого вооружения, через которые и нанесли удары, схлопнувшие фронт. Нормальное управление войсками с нашей стороны было потеряно в первый же день, украинские боевые группы, управляемые и маневренные, действуя в полном соответствии с доктриной маневренной войны, ринулись вперёд, обходя выявляющиеся очаги упорного сопротивления и захватывая сходу населённые пункты и перекрёстки дорог там, где они такового сопротивления не встречали. Наши обойдённые части, даже способные сопротивляться, вынуждены были отступать под угрозой окружения и полного уничтожения. Вне застройки серьёзное сопротивление противнику смогли оказать только БТГры мотострелковых дивизий, за спиной у которых находились части 1-й гвардейской танковой армии. Части эти организованно в бой не вступили, и в итоге Изюмская группировка ВС РФ подарила противнику, помимо складов и множества разбросанной по полям и дорогам спецтехники, от комплексов БПЛА “Орлан” в полном комплекте до ЗРК, ещё и свои танковые СПАМы под Изюмом.К моменту сдачи Красного Лимана российская армия, только-только общими усилиями 1 и 2 АК НМ Республик и приданных частей ВС РФ медленно вывернувшая Лисичанский “карман”, как-то внезапно и резко обнаружила себя не только побитой тем самым способом, каким не смогла в феврале-марте побить противника, но и воюющей на пределе человеческих ресурсов, с мизером исправной бронетехники, среди которой уже встречаются антикварные Т-62, и в ситуации надвигающегося “снарядного голода”, вызванного не только и не столько методичным уничтожением складов “Хаймарсами”, сколько огромным непродуктивным расходом боеприпасов весной и летом.Был без боя оставлен Херсонский плацдарм, упорно оборонявшийся перед этим несколько месяцев. Началась, с большим опозданием, “частичная мобилизация”, вторично породившая “стрелковые полки” без тяжёлого вооружения, хотя опыт использования таких мобилизационных частей, сформированных в ЛНР и ДНР, должен был навести на мысли о том, что толпы необученных и практически неуправляемых людей со стрелковым оружием – просто мишени для вражеской артиллерии и миномётов.От рефлексий на тему произошедшего и будущих неприятностей общественность решили оградить перманентной трансляцией штурма Артёмовска подразделениями ЧВК “Вагнер”. Неприятной темы “маневренной войны” в XXI-м веке и того, куда же она у нас делась, решено не касаться. А зря. Кто не хочет учиться – тот будет бит снова и снова противником, у которого есть не только источники современной техники, но и требовательные учителя.Ссылка на продолжение (всего 8 частей)