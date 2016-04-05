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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3860386138623863
Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 08:53

  Успіх написав:В Україні офіційно обмежили термін служби в лавах ЗСУ
Ну і?
Звичайний/пересічний, якого ВИСМИКНУЛИ з цивільного життя, забрали від сім'ї - КОЛИ САМЕ ЗМОЖЕ ПІТИ ДОДОМУ?
НА ЯКИЙ ТЕРМІН ЙОГО ВИСМИКНУЛИ?

КОНЧЕНІ ЗЕКИ У В'ЯЗНИЦІ І ТО ЗНАЮТЬ СВОЇ ТЕРМІНИ! ЗРАЗУ Ж!!!!
А МИ? :twisted:


Надо ждать. Сейчас наши проходят обучение во всех странах цивилизованного мира. Они должны придти на смену, а не свежемобилизованные с улицы. Все будет хорошо.
Defort
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 08:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Так скоро лето, пляжный сезон, можно с голым торсом ходить не скрывая живот или бицепсы
...в Криму)) :D
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 09:03

Немного китайского юмора


Знаменитый профессор Ду Ганцзянь сделал очередное грандиозное открытие. На днях он выпустил статью под названием «Голос Ду Ганцзяня: Основа российско-украинского примирения заключается в том, что предки и русских, и украинцев происходят из региона Великого Сянси». По мнению профессора Ду Ганцзяня, предки русских происходят из этнических групп чалин яньди и шаохао в древнем регионе Хунани. Древнее царство Лу на территории современной провинции Хунань в уезде Чалин округа Чжучжоу унаследовало культуру династий Яньди и Хуанди, и ранние русские происходили в основном из царства Лу.

Аналогичным образом, основной этнической группой ранней Украинской Руси были готы, пришедшие с острова Готланд. Готы были тохарами, которые мигрировали из Китая на западный остров Готланд. Предки тохаров происходили из региона Великого Сянси в Китае.

Профессор Ду Ганцзянь считает, что его замечательное открытие будет способствовать установлению мира между Россией и Украиной. Эх, жаль, что это крупное научное достижение не было опубликовано более года назад, тогда, может, и военного конфликта бы не случилось...

Список регалий Ду Ганцзяня впечатляет – он бывший декан юридического факультета Хунаньского университета и научный руководитель докторантов. Он занимает должности исполнительного председателя Национальной ассоциации по изучению истории западной правовой мысли, старшего научного сотрудника Кайюаньского центра по изучению китайского права и принципов при Университете Цинхуа, почетного декана Института культуры и туризма "Пояс и путь" при Университете IFT на Мадагаскаре, почетного декана Колледжа шести поколений предков в Канаде, декана Школы конфуцианства при Сингапурской академии искусств и наук, исполнительного вице-президента Хунаньской ассоциации по изучению юридического образования, научного руководителя Хунаньской ассоциации по изучению культуры Цзюнь-цзы («благородного мужа»)… Ну и так далее.

Самое известное из его прошлых «научных открытий» состоит в том, что англичане происходят из хубэйского уезда Иншань, также в районе Большого Сянси. Все догадки профессора зиждутся на звуковых созвучиях. Так государство Лу по-китайски звучит частично похоже на «Россию», а Иншань на «Англию» (Ингланд). В результате профессор обнаружил, что английское слово "yellow" по-китайски звучит как “ye luo” (叶落) и означает "листопад", а опавшие листья – как раз желтые. Ага, – тут же пришел к выводу хитроумный профессор, – значит, английский язык происходит от китайского!

Среди других открытий Ду Ганцзяня: фамилия Александра Македонского была Ду, а его предки происходили из Великого Сянси; Царь Давид –это царь У из Чжоу, израильтяне происходят из района Сычуань-Шу Великого Сянси; описанная в Библии Святая Земля – не что иное как древний Китай, и пр.

Китайские блогеры уже ерничают, что его главное научное откровение поможет не только российско-украинским мирным переговорам, но и миру во всем мире – поскольку все вышли из Великого Сянси, самое главное, что нужно сделать, это отправиться в Великий Сянси, чтобы найти свои корни и помолиться предкам, а не воевать и убивать.

Есть и другая практическая польза от находок профессора. Например, он обнаружил, что весь английский алфавит – это древние китайские иероглифы. Открытие профессора Ду Ганцзяня – сильнейший удар по тем, кто считает, что изучение английского языка – это раболепство перед иностранцами.

В последние годы некоторые эксперты призывают к отмене изучения английского языка, или переводе его из основного в разряд второстепенных или факультативных предметов. Но важное открытие профессора Ду Ганцзяня положило конец подобным инсинуациям. Поскольку английский язык произошел от древнекитайского, а все английские буквы – это древние китайские иероглифы, то изучение английского языка – это дань уважения древнему китайскому языку, китайской традиционной культуре и мудрости предков.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 09:45

  Defort написав:
  Успіх написав:В Україні офіційно обмежили термін служби в лавах ЗСУ
Ну і?
Звичайний/пересічний, якого ВИСМИКНУЛИ з цивільного життя, забрали від сім'ї - КОЛИ САМЕ ЗМОЖЕ ПІТИ ДОДОМУ?
НА ЯКИЙ ТЕРМІН ЙОГО ВИСМИКНУЛИ?

КОНЧЕНІ ЗЕКИ У В'ЯЗНИЦІ І ТО ЗНАЮТЬ СВОЇ ТЕРМІНИ! ЗРАЗУ Ж!!!!
А МИ? :twisted:


Надо ждать. Сейчас наши проходят обучение во всех странах цивилизованного мира. Они должны придти на смену, а не свежемобилизованные с улицы. Все будет хорошо.


Звичайно. Але не у всіх. І чим довше чекати, тим у більшої кількості буде не гаразд.
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  #<1 ... 3860386138623863
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