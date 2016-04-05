Знаменитый профессор Ду Ганцзянь сделал очередное грандиозное открытие. На днях он выпустил статью под названием «Голос Ду Ганцзяня: Основа российско-украинского примирения заключается в том, что предки и русских, и украинцев происходят из региона Великого Сянси». По мнению профессора Ду Ганцзяня, предки русских происходят из этнических групп чалин яньди и шаохао в древнем регионе Хунани. Древнее царство Лу на территории современной провинции Хунань в уезде Чалин округа Чжучжоу унаследовало культуру династий Яньди и Хуанди, и ранние русские происходили в основном из царства Лу.
Аналогичным образом, основной этнической группой ранней Украинской Руси были готы, пришедшие с острова Готланд. Готы были тохарами, которые мигрировали из Китая на западный остров Готланд. Предки тохаров происходили из региона Великого Сянси в Китае.
Профессор Ду Ганцзянь считает, что его замечательное открытие будет способствовать установлению мира между Россией и Украиной. Эх, жаль, что это крупное научное достижение не было опубликовано более года назад, тогда, может, и военного конфликта бы не случилось...
Список регалий Ду Ганцзяня впечатляет – он бывший декан юридического факультета Хунаньского университета и научный руководитель докторантов. Он занимает должности исполнительного председателя Национальной ассоциации по изучению истории западной правовой мысли, старшего научного сотрудника Кайюаньского центра по изучению китайского права и принципов при Университете Цинхуа, почетного декана Института культуры и туризма "Пояс и путь" при Университете IFT на Мадагаскаре, почетного декана Колледжа шести поколений предков в Канаде, декана Школы конфуцианства при Сингапурской академии искусств и наук, исполнительного вице-президента Хунаньской ассоциации по изучению юридического образования, научного руководителя Хунаньской ассоциации по изучению культуры Цзюнь-цзы («благородного мужа»)… Ну и так далее.
Самое известное из его прошлых «научных открытий» состоит в том, что англичане происходят из хубэйского уезда Иншань, также в районе Большого Сянси. Все догадки профессора зиждутся на звуковых созвучиях. Так государство Лу по-китайски звучит частично похоже на «Россию», а Иншань на «Англию» (Ингланд). В результате профессор обнаружил, что английское слово "yellow" по-китайски звучит как “ye luo” (叶落) и означает "листопад", а опавшие листья – как раз желтые. Ага, – тут же пришел к выводу хитроумный профессор, – значит, английский язык происходит от китайского!
Среди других открытий Ду Ганцзяня: фамилия Александра Македонского была Ду, а его предки происходили из Великого Сянси; Царь Давид –это царь У из Чжоу, израильтяне происходят из района Сычуань-Шу Великого Сянси; описанная в Библии Святая Земля – не что иное как древний Китай, и пр.
Китайские блогеры уже ерничают, что его главное научное откровение поможет не только российско-украинским мирным переговорам, но и миру во всем мире – поскольку все вышли из Великого Сянси, самое главное, что нужно сделать, это отправиться в Великий Сянси, чтобы найти свои корни и помолиться предкам, а не воевать и убивать.
Есть и другая практическая польза от находок профессора. Например, он обнаружил, что весь английский алфавит – это древние китайские иероглифы. Открытие профессора Ду Ганцзяня – сильнейший удар по тем, кто считает, что изучение английского языка – это раболепство перед иностранцами.
В последние годы некоторые эксперты призывают к отмене изучения английского языка, или переводе его из основного в разряд второстепенных или факультативных предметов. Но важное открытие профессора Ду Ганцзяня положило конец подобным инсинуациям. Поскольку английский язык произошел от древнекитайского, а все английские буквы – это древние китайские иероглифы, то изучение английского языка – это дань уважения древнему китайскому языку, китайской традиционной культуре и мудрости предков.
В сеть слили разговор российского миллиардера Фархада Ахмедова и продюсера Иосифа Пригожина о ситуации в верхушке России и последствиях войны с Украиной.
Вскоре после выхода первого видео Пригожин записал оправдательное видео, заявив, что его разговор был создан якобы при помощи нейросетей. https://t.me/evpatoriyachat2/206368?single Рекомендую послухати ту розмову, дуже вражає.
Shaman написав:може показники якісь а й гірші за 90 роки
при совке не было безработицы и каждая нищая семья могла себе позволить вырастить ребёнка. Подруга моей мамы растила двух детей в одиночку без мужа, работала на какие то копейки, конфеты шоколад не ели, но были одеты и накормлены "как все", не голодали. Потому что образование, питание и товары для детей были на дотациях. Когда я впервые увидел в Польше сколько стоят детские вещи и игрушки офигел, в совке они стоили в 5- 10 раз дешевле. По текущим ценам одинокая мама на минималке даже половину ребенка не вырастит. Это просчет властей всех периодов независимой Украины, который мы видим в виде кривой демографии. В этом плане у меня аргументов нет, действительно стало хуже.
Слава богу, Вы хоть это признали. В сегодняшней Украине лучше стало 5, может, 10% населения. Остальным осталось, как было, или хуже. Я не из богатой семьи. Отец умер почти на мой день рождения в 10 лет и мама (рядовой инженер) растила меня одна без какой-либо поддержки. Так что я знаю, о чём говорю. Только не надо рассказывать о мобильных телефонах и пр. Тогда их не было нигде в мире.
ви або забули, як жили в дитинстві, або щось маніпулюєте. казати, що 90% зараз живуть як тоді чи гірше - це нонсенс. вже писали - вам нагадати, що всі мали городи та присадибні ділянки, де працювали кожні вихідні??? я інколи проходжу, де були городи - там зараз суцільні поля. чи може по кількості машин порівняємо? чи по комп'ютерах? - вони вже були на початок 90х. не кажіть дурні.
ЛАД написав:
мне болит за невинно посаженных и сгнивших в лагерях- тюрьмах. А так же всех так или иначе пострадавших за свои права и свободы. Вам не болит? Ну и прекрасно.
У меня тоже болит. Но что Вы хотите, революция жестокая штука. ... Это, конечно, не оправдывает сталинский террор. Но показывает, что это не прерогатива России и не "лишняя хромосома". И после Сталина террора не было. Да была психиатрия, были политзаключённые. Так они были во всех странах. О маккартизме не слышали? Да и позже бывало.
не болить у вас нічого, ви все виправдовуєте необхідністю - "лес рубят, щепки летят".
Претензії до Раші дві: перша - якщо щось було типу сталінського терору чи опричніни Грозного - то треба це називати - терор й "ніколи знову". без цього країна не може далі розвиватися нормально.
але оскільки цього немає - то Раша - імперія за суттю, й вона буде гнобити й сусідів, й своїх співгромадян. й доки її або не перевиховують, як Німеччину чи Японію зовні. або розвалиться сама - й як там кажуть - "ров з крокодилами".
наразі Раша сама не зміниться, немає третього варіанту - оце й є зайва хромосома, що чомусь Раша не може самостійно розвинутися в нормальну країну.
й остання фраза знову про старе - всюди так - ні, не так - й це важливий нюанс. В СРСР це була система. а маккартизм - щось ви забули, що були й противники маккартизму, й врешті-решт вони перемогли. не ставте знаки рівняння- це зовсім інші явища. такий вдалий демагогічний прийом
В сеть слили разговор российского миллиардера Фархада Ахмедова и продюсера Иосифа Пригожина о ситуации в верхушке России и последствиях войны с Украиной.
Вскоре после выхода первого видео Пригожин записал оправдательное видео, заявив, что его разговор был создан якобы при помощи нейросетей. https://t.me/evpatoriyachat2/206368?single Рекомендую послухати ту розмову, дуже вражає.
послухав вчора -так воно мало то того йти, процес йде трохи повільніше ніж бажалось, але розумні вже зрозуміли...Іосіф ще має якийсь сподівання на те, що його це не торкнеться (квартиру у Лондоні шкода, нажито непосильною працею, печінка не витримує ) Ахмедов до речі не дуже публічний у рф (останні роки віддає належне своє батьківщині Азербайджану), але судові справи у Лондоні майже 12 років-зробили його "відомим у деяких колах Лондона", тому і вляпався у санкції
ЛАД написав:Shaman, vitaliian Просто интересно, сколько ещё десятилетий упадок промышленности в Украине будут объяснять "виной совка". Может, стоит поискать другие причины? Между прочим, заметьте, в моих постах, с которых начался разговор, вообще не упоминался Советский Союз. Почему-то эти посты удалены и остались только в цитатах Shaman"а. Там, вообще-то, не было почти ничего, что не писали другие.
всі ці негативні явища - а це дійсно погано - це наслідок, що соціальний експеримент без приватної власності провалився, економічна модель збанкрутувала.
Пусть так. Но заводы-то остались. Кто мешал организовать работу по-новому? Вы хотите "побудувати країну на європейських засадах". Согласен. Но почему нельзя было организовать работу промышленности "на європейських засадах"? Оказалось проще порезать всё на металлолом. Так же, как и флот. Так же, как продать оружие. И вы будете рассказывать о вине "совка"? ...
загальні фрази - як по-новому??? скажете, що не спец. тоді послухайте спеца - такі монстри, як ХТЗ заплановані, щоб випускати по 50 тис тракторів на рік. стандартних однакових. переналаштувати ці автоматичні лінії - це така собі ненаукова фантастика.
треба всі їх на брухт й ставити сучасні станки - чим ХТЗ займався останні роки. але робітники, які на цьому заводі вже по 40, а деякі й 50 років, - навіщо ми тут десятками років працювали по-старому, й далі будемо - а щось нове це не до нас.
ЛАД написав:... Я не собирался начинать разговор о роли и значении СССР. Начал Shaman. Мне это не очень интересно и лень. Пишу сейчас не для того, чтобы "защитить" Союз, а просто потому, что пока мы не перестанем во всех наших сегодняшних проблемах обвинять Союз, толку не будет. Не Союз виноват в том, что при наличии мощнейшего танкового завода мы сегодня выпрашиваем танки у Запада. И при наличии построенного "за допомогою тих же американців" ХТЗ мы его успешно угробили и закупаем трактора за границей.
хто його угробив - наші селяни, які всі як один називають місце, на якому вони бачили/вертіли трактор ХТЗ, та купують нові або вживані John Deer або New Holland???
немає попиту на трактор ХТЗ - його навіть 500 шт на рік не хочуть купувати по всій країни.
ви плутаєте первопричину та наслідки - ХТЗ загнувся, тому що не був потрібен споживачам. а перебудувати його - це неможливо, треба будувати новий завод.