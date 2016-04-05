Знаменитый профессор Ду Ганцзянь сделал очередное грандиозное открытие. На днях он выпустил статью под названием «Голос Ду Ганцзяня: Основа российско-украинского примирения заключается в том, что предки и русских, и украинцев происходят из региона Великого Сянси». По мнению профессора Ду Ганцзяня, предки русских происходят из этнических групп чалин яньди и шаохао в древнем регионе Хунани. Древнее царство Лу на территории современной провинции Хунань в уезде Чалин округа Чжучжоу унаследовало культуру династий Яньди и Хуанди, и ранние русские происходили в основном из царства Лу.
Аналогичным образом, основной этнической группой ранней Украинской Руси были готы, пришедшие с острова Готланд. Готы были тохарами, которые мигрировали из Китая на западный остров Готланд. Предки тохаров происходили из региона Великого Сянси в Китае.
Профессор Ду Ганцзянь считает, что его замечательное открытие будет способствовать установлению мира между Россией и Украиной. Эх, жаль, что это крупное научное достижение не было опубликовано более года назад, тогда, может, и военного конфликта бы не случилось...
Список регалий Ду Ганцзяня впечатляет – он бывший декан юридического факультета Хунаньского университета и научный руководитель докторантов. Он занимает должности исполнительного председателя Национальной ассоциации по изучению истории западной правовой мысли, старшего научного сотрудника Кайюаньского центра по изучению китайского права и принципов при Университете Цинхуа, почетного декана Института культуры и туризма "Пояс и путь" при Университете IFT на Мадагаскаре, почетного декана Колледжа шести поколений предков в Канаде, декана Школы конфуцианства при Сингапурской академии искусств и наук, исполнительного вице-президента Хунаньской ассоциации по изучению юридического образования, научного руководителя Хунаньской ассоциации по изучению культуры Цзюнь-цзы («благородного мужа»)… Ну и так далее.
Самое известное из его прошлых «научных открытий» состоит в том, что англичане происходят из хубэйского уезда Иншань, также в районе Большого Сянси. Все догадки профессора зиждутся на звуковых созвучиях. Так государство Лу по-китайски звучит частично похоже на «Россию», а Иншань на «Англию» (Ингланд). В результате профессор обнаружил, что английское слово "yellow" по-китайски звучит как “ye luo” (叶落) и означает "листопад", а опавшие листья – как раз желтые. Ага, – тут же пришел к выводу хитроумный профессор, – значит, английский язык происходит от китайского!
Среди других открытий Ду Ганцзяня: фамилия Александра Македонского была Ду, а его предки происходили из Великого Сянси; Царь Давид –это царь У из Чжоу, израильтяне происходят из района Сычуань-Шу Великого Сянси; описанная в Библии Святая Земля – не что иное как древний Китай, и пр.
Китайские блогеры уже ерничают, что его главное научное откровение поможет не только российско-украинским мирным переговорам, но и миру во всем мире – поскольку все вышли из Великого Сянси, самое главное, что нужно сделать, это отправиться в Великий Сянси, чтобы найти свои корни и помолиться предкам, а не воевать и убивать.
Есть и другая практическая польза от находок профессора. Например, он обнаружил, что весь английский алфавит – это древние китайские иероглифы. Открытие профессора Ду Ганцзяня – сильнейший удар по тем, кто считает, что изучение английского языка – это раболепство перед иностранцами.
В последние годы некоторые эксперты призывают к отмене изучения английского языка, или переводе его из основного в разряд второстепенных или факультативных предметов. Но важное открытие профессора Ду Ганцзяня положило конец подобным инсинуациям. Поскольку английский язык произошел от древнекитайского, а все английские буквы – это древние китайские иероглифы, то изучение английского языка – это дань уважения древнему китайскому языку, китайской традиционной культуре и мудрости предков.
В сеть слили разговор российского миллиардера Фархада Ахмедова и продюсера Иосифа Пригожина о ситуации в верхушке России и последствиях войны с Украиной.
Вскоре после выхода первого видео Пригожин записал оправдательное видео, заявив, что его разговор был создан якобы при помощи нейросетей. https://t.me/evpatoriyachat2/206368?single Рекомендую послухати ту розмову, дуже вражає.
Shaman написав:може показники якісь а й гірші за 90 роки
при совке не было безработицы и каждая нищая семья могла себе позволить вырастить ребёнка. Подруга моей мамы растила двух детей в одиночку без мужа, работала на какие то копейки, конфеты шоколад не ели, но были одеты и накормлены "как все", не голодали. Потому что образование, питание и товары для детей были на дотациях. Когда я впервые увидел в Польше сколько стоят детские вещи и игрушки офигел, в совке они стоили в 5- 10 раз дешевле. По текущим ценам одинокая мама на минималке даже половину ребенка не вырастит. Это просчет властей всех периодов независимой Украины, который мы видим в виде кривой демографии. В этом плане у меня аргументов нет, действительно стало хуже.
Слава богу, Вы хоть это признали. В сегодняшней Украине лучше стало 5, может, 10% населения. Остальным осталось, как было, или хуже. Я не из богатой семьи. Отец умер почти на мой день рождения в 10 лет и мама (рядовой инженер) растила меня одна без какой-либо поддержки. Так что я знаю, о чём говорю. Только не надо рассказывать о мобильных телефонах и пр. Тогда их не было нигде в мире.
ви або забули, як жили в дитинстві, або щось маніпулюєте. казати, що 90% зараз живуть як тоді чи гірше - це нонсенс. вже писали - вам нагадати, що всі мали городи та присадибні ділянки, де працювали кожні вихідні??? я інколи проходжу, де були городи - там зараз суцільні поля. чи може по кількості машин порівняємо? чи по комп'ютерах? - вони вже були на початок 90х. не кажіть дурні.
ЛАД написав:
мне болит за невинно посаженных и сгнивших в лагерях- тюрьмах. А так же всех так или иначе пострадавших за свои права и свободы. Вам не болит? Ну и прекрасно.
У меня тоже болит. Но что Вы хотите, революция жестокая штука. ... Это, конечно, не оправдывает сталинский террор. Но показывает, что это не прерогатива России и не "лишняя хромосома". И после Сталина террора не было. Да была психиатрия, были политзаключённые. Так они были во всех странах. О маккартизме не слышали? Да и позже бывало.
не болить у вас нічого, ви все виправдовуєте необхідністю - "лес рубят, щепки летят".
Претензії до Раші дві: перша - якщо щось було типу сталінського терору чи опричніни Грозного - то треба це називати - терор й "ніколи знову". без цього країна не може далі розвиватися нормально.
але оскільки цього немає - то Раша - імперія за суттю, й вона буде гнобити й сусідів, й своїх співгромадян. й доки її або не перевиховують, як Німеччину чи Японію зовні. або розвалиться сама - й як там кажуть - "ров з крокодилами".
наразі Раша сама не зміниться, немає третього варіанту - оце й є зайва хромосома, що чомусь Раша не може самостійно розвинутися в нормальну країну.
й остання фраза знову про старе - всюди так - ні, не так - й це важливий нюанс. В СРСР це була система. а маккартизм - щось ви забули, що були й противники маккартизму, й врешті-решт вони перемогли. не ставте знаки рівняння- це зовсім інші явища. такий вдалий демагогічний прийом
В сеть слили разговор российского миллиардера Фархада Ахмедова и продюсера Иосифа Пригожина о ситуации в верхушке России и последствиях войны с Украиной.
Вскоре после выхода первого видео Пригожин записал оправдательное видео, заявив, что его разговор был создан якобы при помощи нейросетей. https://t.me/evpatoriyachat2/206368?single Рекомендую послухати ту розмову, дуже вражає.
послухав вчора -так воно мало то того йти, процес йде трохи повільніше ніж бажалось, але розумні вже зрозуміли...Іосіф ще має якийсь сподівання на те, що його це не торкнеться (квартиру у Лондоні шкода, нажито непосильною працею, печінка не витримує ) Ахмедов до речі не дуже публічний у рф (останні роки віддає належне своє батьківщині Азербайджану), але судові справи у Лондоні майже 12 років-зробили його "відомим у деяких колах Лондона", тому і вляпався у санкції
ЛАД написав:Shaman, vitaliian Просто интересно, сколько ещё десятилетий упадок промышленности в Украине будут объяснять "виной совка". Может, стоит поискать другие причины? Между прочим, заметьте, в моих постах, с которых начался разговор, вообще не упоминался Советский Союз. Почему-то эти посты удалены и остались только в цитатах Shaman"а. Там, вообще-то, не было почти ничего, что не писали другие.
всі ці негативні явища - а це дійсно погано - це наслідок, що соціальний експеримент без приватної власності провалився, економічна модель збанкрутувала.
Пусть так. Но заводы-то остались. Кто мешал организовать работу по-новому? Вы хотите "побудувати країну на європейських засадах". Согласен. Но почему нельзя было организовать работу промышленности "на європейських засадах"? Оказалось проще порезать всё на металлолом. Так же, как и флот. Так же, как продать оружие. И вы будете рассказывать о вине "совка"? ...
загальні фрази - як по-новому??? скажете, що не спец. тоді послухайте спеца - такі монстри, як ХТЗ заплановані, щоб випускати по 50 тис тракторів на рік. стандартних однакових. переналаштувати ці автоматичні лінії - це така собі ненаукова фантастика.
треба всі їх на брухт й ставити сучасні станки - чим ХТЗ займався останні роки. але робітники, які на цьому заводі вже по 40, а деякі й 50 років, - навіщо ми тут десятками років працювали по-старому, й далі будемо - а щось нове це не до нас.
ЛАД написав:... Я не собирался начинать разговор о роли и значении СССР. Начал Shaman. Мне это не очень интересно и лень. Пишу сейчас не для того, чтобы "защитить" Союз, а просто потому, что пока мы не перестанем во всех наших сегодняшних проблемах обвинять Союз, толку не будет. Не Союз виноват в том, что при наличии мощнейшего танкового завода мы сегодня выпрашиваем танки у Запада. И при наличии построенного "за допомогою тих же американців" ХТЗ мы его успешно угробили и закупаем трактора за границей.
хто його угробив - наші селяни, які всі як один називають місце, на якому вони бачили/вертіли трактор ХТЗ, та купують нові або вживані John Deer або New Holland???
немає попиту на трактор ХТЗ - його навіть 500 шт на рік не хочуть купувати по всій країни.
ви плутаєте первопричину та наслідки - ХТЗ загнувся, тому що не був потрібен споживачам. а перебудувати його - це неможливо, треба будувати новий завод.
ЛАД написав:У меня тоже болит. Но что Вы хотите, революция жестокая штука.
Не революція, а переворот, громадянська війна, геноцид, розв'язання Другої світової війни, і за все своє існування срср знищив мільйони своїх громадян в таборах, підтримуючи свою мілітаризовану економіку їх рабською працею. І загнувся, бо знову ж таки загрався у накопичення зброї. Ціною рівня життя свого населення, нікчемного, за таких ресурсів і об'ємів виробництва. Далі всі ці бла-бла-бла про заводи, які "треба було просто перепрофілювати" - це просто совкова риторика планової економіки. Економіка так не працює. Якщо половина совка працювало на військпром, то зайняти його замовленнями можливо тільки в моделі, як в північній Кореї. А купа фабрик, що робили умовно мільон нікому не потрібних калош, в ринковій економіці нікому не потрібні. При порівнянні ВВП треба враховувати, що при совку, при плановій економіці підрахунок ВВП - це фейк. Це приписки, що інколи призводили до фіктивного завищення виробництва в рази, справа з бавовною то лише окремий випадок, що вийшов на поверхню; виробництво на склад того, на що немає попиту, з обліком за неринковими цінами; неринковий курс, по якому йшов перерахунок в долари. І величезний рівень тіньової економіки зараз, через що офіційний ВВП сильно знижений. Переважна більшість населення останні роки не змушена виживати за рахунок присадибних ділянок, як то було при совку, купівля одягу й взуття вже давно не знаменна подія, як у совку, де місяцями накопичували на якісь чоботи, люди можуть собі дозволити кав'ярні, ресторани, купу розваг, а не єдиний в місті дитячий парк з атракціонами раз на рік.
Shaman написав:.............. загальні фрази - як по-новому??? скажете, що не спец. тоді послухайте спеца - такі монстри, як ХТЗ заплановані, щоб випускати по 50 тис тракторів на рік. стандартних однакових. переналаштувати ці автоматичні лінії - це така собі ненаукова фантастика.
Ну да, ну да. ХТЗ с 31 года выпускал одни и те же трактора СХТЗ 15/30.
треба всі їх на брухт й ставити сучасні станки - чим ХТЗ займався останні роки. але робітники, які на цьому заводі вже по 40, а деякі й 50 років, - навіщо ми тут десятками років працювали по-старому, й далі будемо - а щось нове це не до нас.
Понятно, виноваты "робітники". Видимо, современные луддиты - ломали и уничтожали "сучасні станки". Самому не смешно?
ЛАД написав:... Я не собирался начинать разговор о роли и значении СССР. Начал Shaman. Мне это не очень интересно и лень. Пишу сейчас не для того, чтобы "защитить" Союз, а просто потому, что пока мы не перестанем во всех наших сегодняшних проблемах обвинять Союз, толку не будет. Не Союз виноват в том, что при наличии мощнейшего танкового завода мы сегодня выпрашиваем танки у Запада. И при наличии построенного "за допомогою тих же американців" ХТЗ мы его успешно угробили и закупаем трактора за границей.
хто його угробив - наші селяни, які всі як один називають місце, на якому вони бачили/вертіли трактор ХТЗ, та купують нові або вживані John Deer або New Holland???
немає попиту на трактор ХТЗ - його навіть 500 шт на рік не хочуть купувати по всій країни.
ви плутаєте первопричину та наслідки - ХТЗ загнувся, тому що не був потрібен споживачам. а перебудувати його - це неможливо, треба будувати новий завод.
Так "перебудувати неможливо" или "робітники" отказались работать на современных станках? А Малышева без заказов потому что "наші танкісти, які всі як один називають місце, на якому вони бачили/вертіли" танк Малышева "та купують нові або вживані" леопарды и Абрамсы. Да, переоборудование завода дорогое удовольствие, гораздо проще поспекулировать на перепродаже John Deer и New Holland. Наверное, 50 тыс тракторов в год Украине не нужно, но для большой с/х державы производство собственных тракторов не помешало бы. И, кстати,
К началу 1986 года завод поставлял тракторы в 36 стран мира и подготавливал производство новых моделей тракторов: Т-150КМ и Т-150К-02
И об этом Вы не слышали:
17 июля 2015 года на ХТЗ состоялось выездное заседание СНБО Украины, на котором было объявлено о намерении восстановить на заводе производство военной техники, которую предприятие выпускало до 2009 года.[25][50] В декабре 2015 года Харьковский тракторный завод объявил о возобновлении производства военной техники.
? Объявить объявили, но, насколько знаю, производства так и нет. И МТЗ работать продолжает, как бы мы не смеялись над усатым диктатором. Ну да ладно, бог с ним с ХТЗ. не нужен, так не нужен. ХАЗ тоже. Станкозавод туда же. Да и вообще любую промпродукцию можно купить, в мире всё производится, т.е. машиностроение нам не нужно. Вы это хотите мне доказать? Танки купим у Германии, самолёты у США, системы ПВО там же, патроны в Болгарии и т.д. Вот только за какие деньги? За зерно и семечки? Во-первых, боюсь, денег не хватит. А, во-вторых, при этом мы, вроде, превратимся в сырьевой придаток, правда, не знаю кого. Не, не так?
послухав вчора -так воно мало то того йти, процес йде трохи повільніше ніж бажалось, але розумні вже зрозуміли...
Мені цікаво, як на це відреагує простий зомбований пропагандою нарід. Вони 20 років "обожествляли" свого царя, а тут кажуть, що він "пустишка закомплексований" не кажучи про те, куди завів країну та яке майбутнє вимальовується. Також цікавий момент про те, що "верхи" перегризуть одне одного і процес вже пішов. І як висновок - безвихідь. Як не крути - скрізь поразка. Шкода, що кінець розмови обрізаний, є думка, що там були пропозиції "що слід робити".