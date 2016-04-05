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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 26 бер, 2023 14:19
ЛАД написав: Shaman написав:
..............
загальні фрази - як по-новому??? скажете, що не спец. тоді послухайте спеца - такі монстри, як ХТЗ заплановані, щоб випускати по 50 тис тракторів на рік. стандартних однакових. переналаштувати ці автоматичні лінії - це така собі ненаукова фантастика.
Ну да, ну да. ХТЗ с 31 года выпускал одни и те же трактора СХТЗ 15/30.
треба всі їх на брухт й ставити сучасні станки - чим ХТЗ займався останні роки. але робітники, які на цьому заводі вже по 40, а деякі й 50 років, - навіщо ми тут десятками років працювали по-старому, й далі будемо - а щось нове це не до нас.
Понятно, виноваты "робітники". Видимо, современные луддиты - ломали и уничтожали "сучасні станки". Самому не смешно?
ЛАД написав:
...
Я не собирался начинать разговор о роли и значении СССР. Начал Shaman
. Мне это не очень интересно и лень.
Пишу сейчас не для того, чтобы "защитить" Союз, а просто потому, что пока мы не перестанем во всех наших сегодняшних проблемах обвинять Союз, толку не будет.
Не Союз виноват в том, что при наличии мощнейшего танкового завода мы сегодня выпрашиваем танки у Запада. И при наличии построенного "за допомогою тих же американців" ХТЗ мы его успешно угробили и закупаем трактора за границей.
хто його угробив - наші селяни, які всі як один називають місце, на якому вони бачили/вертіли трактор ХТЗ, та купують нові або вживані John Deer або New Holland???
немає попиту на трактор ХТЗ - його навіть 500 шт на рік не хочуть купувати по всій країни.
ви плутаєте первопричину та наслідки - ХТЗ загнувся, тому що не був потрібен споживачам. а перебудувати його - це неможливо, треба будувати новий завод.
Так "перебудувати неможливо" или "робітники" отказались работать на современных станках?
А Малышева без заказов потому что "наші танкісти, які всі як один називають місце, на якому вони бачили/вертіли" танк Малышева "та купують нові або вживані" леопарды и Абрамсы.
Да, переоборудование завода дорогое удовольствие, гораздо проще поспекулировать на перепродаже John Deer и New Holland. Наверное, 50 тыс тракторов в год Украине не нужно, но для большой с/х державы производство собственных тракторов не помешало бы.
И, кстати,
К началу 1986 года завод поставлял тракторы в 36 стран мира и подготавливал производство новых моделей тракторов: Т-150КМ и Т-150К-02
И об этом Вы не слышали:
17 июля 2015 года на ХТЗ состоялось выездное заседание СНБО Украины, на котором было объявлено о намерении восстановить на заводе производство военной техники, которую предприятие выпускало до 2009 года.[25][50] В декабре 2015 года Харьковский тракторный завод объявил о возобновлении производства военной техники.
?
Объявить объявили, но, насколько знаю, производства так и нет.
И МТЗ работать продолжает, как бы мы не смеялись над усатым диктатором.
Ну да ладно, бог с ним с ХТЗ. не нужен, так не нужен. ХАЗ тоже. Станкозавод туда же. Да и вообще любую промпродукцию можно купить, в мире всё производится, т.е. машиностроение нам не нужно.
Вы это хотите мне доказать?
Танки купим у Германии, самолёты у США, системы ПВО там же, патроны в Болгарии и т.д.
Вот только за какие деньги? За зерно и семечки?
Во-первых, боюсь, денег не хватит. А, во-вторых, при этом мы, вроде, превратимся в сырьевой придаток, правда, не знаю кого.
Не, не так?
Когда то давно я прочитал слова посла США, точно не помню, возможно Джона Хербста, о том, что он видит будущее Украины как Великой Сельскохозяйственной Державы! Я не поленился и немного посчитал. Общем что бы жить средне нужно 8-10 млн человек , это я не учитывал сегодняшнюю автоматизацию и робототизацию. Так что сырьевым придатком смогут стать не только лишь все. Мало кто сможет это сделать(с)
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Defort
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Додано: Нед 26 бер, 2023 14:21
Faceless
Извините, на Ваши посты отвечать не буду.
Опровергать утверждения, что в Союзе выживали только " за рахунок присадибних ділянок"... Увольте. Спорить с глупостями не собираюсь.
Французская революция 1793 - тоже переворот?
Но, вообще, беседы с Вами для меня плохо кончаются. Так что ещё раз простите, но без меня.
Не знаю, кто Вас так распрогандировал, раньше Вы были более трезвым.
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Додано: Нед 26 бер, 2023 14:26
Defort написав:
........
Когда то давно я прочитал слова посла США, точно не помню, возможно Джона Хербста, о том, что он видит будущее Украины как Великой Сельскохозяйственной Державы! Я не поленился и немного посчитал. Общем что бы жить средне нужно 8-10 млн человек , это я не учитывал сегодняшнюю автоматизацию и робототизацию. Так что сырьевым придатком смогут стать не только лишь все. Мало кто сможет это сделать(с)
Остальные уедут или исчезнут. Достаточно быстро приближаемся к таким цифрам.
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Додано: Нед 26 бер, 2023 14:27
ЛАД написав:Faceless
Извините, на Ваши посты отвечать не буду.
Опровергать утверждения, что в Союзе выживали только " за рахунок присадибних ділянок"... Увольте. Спорить с глупостями не собираюсь.
Может ты, как парторг и отоваривался по спец.распределителям
Но все остальные, не от хорошей жизни на 3-6 сотках жопами кверху стояли
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Додано: Нед 26 бер, 2023 14:29
Shaman
е было нигде в мире.
ви або забули, як жили в дитинстві, або щось маніпулюєте. казати, що 90% зараз живуть як тоді чи гірше - це нонсенс.
родители копили на авто примерно 10 лет но как купили исчез бензин, очереди были километровые, запчасти стоили дурных денег, в автомагазине ничего не продавалось, помню папа покупал какие-то автомелочи впрок, с них я начал первый бизнес в конце 80х. Ходил предлагал таксистам. Брали охотно даже чугунные шкивы которые вообще не ломаются. Одежда была роскошью. Мечтали о кожанной куртке, импортным кроссовкам, джинсах пирамида, футболке с надписью. Родители мне ничего не могли из этого купить и класса с 8 я уже сам крутился. Мне неприятно вспоминать совок, лад спрашивал что такого совок мне сделал что я его так не люблю. Уважения к людям не было. Уважали больших людей, директоров, партийных работников, блатных.
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Додано: Нед 26 бер, 2023 14:37
Shaman написав:
...........
ви або забули, як жили в дитинстві, або щось маніпулюєте. казати, що 90% зараз живуть як тоді чи гірше - це нонсенс. вже писали - вам нагадати, що всі мали городи та присадибні ділянки, де працювали кожні вихідні??? я інколи проходжу, де були городи - там зараз суцільні поля. чи може по кількості машин порівняємо? чи по комп'ютерах? - вони вже були на початок 90х. не кажіть дурні.
........
Не забыл. И не маніпулюю.
Я просил не писать о "моб. телефонах". Компьютеры были, но только появлялись.
А вообще, с какими годами Вы сравниваете? С 90-ми? Тогда согласен. Но 90-е это не Союз и это был вообще мрак. Тогда, действительно, все занялись огородами.
И насчёт машин и компов. Когда-то очень давно читал какую-то фантастику (западную) и там у нищего бомжа был и комп, и машина. Помню, я тогда удивлялся: " Ничего себе бомж".
Так и Вы сейчас.
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