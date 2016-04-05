ЛАД написав:

Shaman написав: ..............

загальні фрази - як по-новому??? скажете, що не спец. тоді послухайте спеца - такі монстри, як ХТЗ заплановані, щоб випускати по 50 тис тракторів на рік. стандартних однакових. переналаштувати ці автоматичні лінії - це така собі ненаукова фантастика. ..............загальні фрази - як по-новому??? скажете, що не спец. тоді послухайте спеца - такі монстри, як ХТЗ заплановані, щоб випускати по 50 тис тракторів на рік. стандартних однакових. переналаштувати ці автоматичні лінії - це така собі ненаукова фантастика.

треба всі їх на брухт й ставити сучасні станки - чим ХТЗ займався останні роки. але робітники, які на цьому заводі вже по 40, а деякі й 50 років, - навіщо ми тут десятками років працювали по-старому, й далі будемо - а щось нове це не до нас.

ЛАД написав: ...

Я не собирался начинать разговор о роли и значении СССР. Начал Shaman. Мне это не очень интересно и лень.

Пишу сейчас не для того, чтобы "защитить" Союз, а просто потому, что пока мы не перестанем во всех наших сегодняшних проблемах обвинять Союз, толку не будет.

Не Союз виноват в том, что при наличии мощнейшего танкового завода мы сегодня выпрашиваем танки у Запада. И при наличии построенного "за допомогою тих же американців" ХТЗ мы его успешно угробили и закупаем трактора за границей. ...Я не собирался начинать разговор о роли и значении СССР. Начал. Мне это не очень интересно и лень.Пишу сейчас не для того, чтобы "защитить" Союз, а просто потому, что пока мы не перестанем во всех наших сегодняшних проблемах обвинять Союз, толку не будет.Не Союз виноват в том, что при наличии мощнейшего танкового завода мы сегодня выпрашиваем танки у Запада. И при наличии построенного "за допомогою тих же американців" ХТЗ мы его успешно угробили и закупаем трактора за границей.

хто його угробив - наші селяни, які всі як один називають місце, на якому вони бачили/вертіли трактор ХТЗ, та купують нові або вживані John Deer або New Holland???



немає попиту на трактор ХТЗ - його навіть 500 шт на рік не хочуть купувати по всій країни.



ви плутаєте первопричину та наслідки - ХТЗ загнувся, тому що не був потрібен споживачам. а перебудувати його - це неможливо, треба будувати новий завод. хто його угробив - наші селяни, які всі як один називають місце, на якому вони бачили/вертіли трактор ХТЗ, та купують нові або вживані John Deer або New Holland???немає попиту на трактор ХТЗ - його навіть 500 шт на рік не хочуть купувати по всій країни.ви плутаєте первопричину та наслідки - ХТЗ загнувся, тому що не був потрібен споживачам. а перебудувати його - це неможливо, треба будувати новий завод.

К началу 1986 года завод поставлял тракторы в 36 стран мира и подготавливал производство новых моделей тракторов: Т-150КМ и Т-150К-02

17 июля 2015 года на ХТЗ состоялось выездное заседание СНБО Украины, на котором было объявлено о намерении восстановить на заводе производство военной техники, которую предприятие выпускало до 2009 года.[25][50] В декабре 2015 года Харьковский тракторный завод объявил о возобновлении производства военной техники.

Ну да, ну да. ХТЗ с 31 года выпускал одни и те же трактора СХТЗ 15/30.Понятно, виноваты "робітники". Видимо, современные луддиты - ломали и уничтожали "сучасні станки". Самому не смешно?Так "перебудувати неможливо" или "робітники" отказались работать на современных станках?А Малышева без заказов потому что "наші танкісти, які всі як один називають місце, на якому вони бачили/вертіли" танк Малышева "та купують нові або вживані" леопарды и Абрамсы.Да, переоборудование завода дорогое удовольствие, гораздо проще поспекулировать на перепродаже John Deer и New Holland. Наверное, 50 тыс тракторов в год Украине не нужно, но для большой с/х державы производство собственных тракторов не помешало бы.И, кстати,И об этом Вы не слышали:Объявить объявили, но, насколько знаю, производства так и нет.И МТЗ работать продолжает, как бы мы не смеялись над усатым диктатором.Ну да ладно, бог с ним с ХТЗ. не нужен, так не нужен. ХАЗ тоже. Станкозавод туда же. Да и вообще любую промпродукцию можно купить, в мире всё производится, т.е. машиностроение нам не нужно.Вы это хотите мне доказать?Танки купим у Германии, самолёты у США, системы ПВО там же, патроны в Болгарии и т.д.Вот только за какие деньги? За зерно и семечки?Во-первых, боюсь, денег не хватит. А, во-вторых, при этом мы, вроде, превратимся в сырьевой придаток, правда, не знаю кого.Не, не так?