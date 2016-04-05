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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 26 бер, 2023 14:21
Faceless
Извините, на Ваши посты отвечать не буду.
Опровергать утверждения, что в Союзе выживали только " за рахунок присадибних ділянок"... Увольте. Спорить с глупостями не собираюсь.
Французская революция 1793 - тоже переворот?
Но, вообще, беседы с Вами для меня плохо кончаются. Так что ещё раз простите, но без меня.
Не знаю, кто Вас так распрогандировал, раньше Вы были более трезвым.
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ЛАД
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Додано: Нед 26 бер, 2023 14:27
ЛАД написав:Faceless
Извините, на Ваши посты отвечать не буду.
Опровергать утверждения, что в Союзе выживали только " за рахунок присадибних ділянок"... Увольте. Спорить с глупостями не собираюсь.
Может ты, как парторг и отоваривался по спец.распределителям
Но все остальные, не от хорошей жизни на 3-6 сотках жопами кверху стояли
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pesikot
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Додано: Нед 26 бер, 2023 14:29
Shaman
е было нигде в мире.
ви або забули, як жили в дитинстві, або щось маніпулюєте. казати, що 90% зараз живуть як тоді чи гірше - це нонсенс.
родители копили на авто примерно 10 лет но как купили исчез бензин, очереди были километровые, запчасти стоили дурных денег, в автомагазине ничего не продавалось, помню папа покупал какие-то автомелочи впрок, с них я начал первый бизнес в конце 80х. Ходил предлагал таксистам. Брали охотно даже чугунные шкивы которые вообще не ломаются. Одежда была роскошью. Мечтали о кожанной куртке, импортным кроссовкам, джинсах пирамида, футболке с надписью. Родители мне ничего не могли из этого купить и класса с 8 я уже сам крутился. Мне неприятно вспоминать совок, лад спрашивал что такого совок мне сделал что я его так не люблю. Уважения к людям не было. Уважали больших людей, директоров, партийных работников, блатных.
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vitaliian
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Додано: Нед 26 бер, 2023 14:37
Shaman написав:
...........
ви або забули, як жили в дитинстві, або щось маніпулюєте. казати, що 90% зараз живуть як тоді чи гірше - це нонсенс. вже писали - вам нагадати, що всі мали городи та присадибні ділянки, де працювали кожні вихідні??? я інколи проходжу, де були городи - там зараз суцільні поля. чи може по кількості машин порівняємо? чи по комп'ютерах? - вони вже були на початок 90х. не кажіть дурні.
........
Не забыл. И не маніпулюю.
Я просил не писать о "моб. телефонах". Компьютеры были, но только появлялись.
А вообще, с какими годами Вы сравниваете? С 90-ми? Тогда согласен. Но 90-е это не Союз и это был вообще мрак. Тогда, действительно, все занялись огородами.
И насчёт машин и компов. Когда-то очень давно читал какую-то фантастику (западную) и там у нищего бомжа был и комп, и машина. Помню, я тогда удивлялся: " Ничего себе бомж".
Так и Вы сейчас.
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ЛАД
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Додано: Нед 26 бер, 2023 14:46
vitaliian написав:Shaman
е было нигде в мире.
ви або забули, як жили в дитинстві, або щось маніпулюєте. казати, що 90% зараз живуть як тоді чи гірше - це нонсенс.
родители копили на авто примерно 10 лет но как купили исчез бензин, очереди были километровые, запчасти стоили дурных денег, в автомагазине ничего не продавалось, помню папа покупал какие-то автомелочи впрок, с них я начал первый бизнес в конце 80х. Ходил предлагал таксистам. Брали охотно даже чугунные шкивы которые вообще не ломаются. Одежда была роскошью. Мечтали о кожанной куртке, импортным кроссовкам, джинсах пирамида, футболке с надписью. Родители мне ничего не могли из этого купить и класса с 8 я уже сам крутился. Мне неприятно вспоминать совок, лад спрашивал что такого совок мне сделал что я его так не люблю. Уважения к людям не было. Уважали больших людей, директоров, партийных работников, блатных.
Конец 80-х это уже не "совок".
Мечты детишек:
60-е - полёты в космос,
конец 80-х - о "кожанной куртке, импортным кроссовкам, джинсах пирамида, футболке с надписью". Ещё было - стать валютной проституткой. Для Вас как мужчины, к сожалению, невозможно.
Убогенько.
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ЛАД
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Додано: Нед 26 бер, 2023 14:52
ЛАД да забыл спросить, в какие годы в совке жилось хорошо? В 80е плохо мы выяснили. Родители наоборот говорили что только в 80е все +/- наладилось. А до этого был мрак мрачный. Если что оба родителя из села. Сбежали в город потому что сельский труд был слишком тяжелый и низкооплачиваемый. А снабжение села присутствовало только на бумаге. Возможно тольков валенках и калошах дефицита не было. Не знаю кто мечтал стать Космонавтом, мама мечтала о простенькой ручной швейной машинке типа подолка, чтобы из чужих ненужных вещей пошить себе новые. Даже швейная машина на селе была роскошью. Их не то что детям, не в каждом доме у взрослых такое чудо было. Как и проигрыватель виниловых дисков.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 26 бер, 2023 15:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 26 бер, 2023 15:03
ЛАД написав:
Убогенько
убогенько мечтать о том, чего у тебя нет?! Ну да в свои 13 надо было мечтать о карьере ученого или там чтобы коммунизм в Гондурасе победил. Валютных проституток даже комментировать не хочу, наверное что то личное.
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vitaliian
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Додано: Нед 26 бер, 2023 15:05
vitaliian написав:ЛАД
да забыл спросить, в какие годы в совке жилось хорошо? В 80е плохо мы выяснили. Родители наоборот говорили что только в 80е все +/- наладилось. А до этого был мрак мрачный. Если что оба родителя из села. Сбежали в город потому что сельский труд был слишком тяжелый и низкооплачиваемый. А снабжение села присутствовало только на бумаге. Возможно тольков валенках и калошах дефицита не было. Не знаю кто мечтал стать Космонавтом, мама мечтала о простенькой ручной швейной машинке типа подолка, чтобы из чужих ненужных вещей пошить себе новые.
Если Вы когда то были в Штатах и имели возможность свободно общаться с людьми с улицы, то стесняюсь Вас огорчить , они все крайне недовольны жизнью. В Швеции кстати довольных также немного. Сущность человека быть недовольным, ибо только это толкает его на путь прогресса, чувство неудовлетворенности и любопытства. Ну и лень конечно, которая заставила его взять в руки палку копалку , что бы не грести землю лапами.Мамонты были здоровенными и всем довольными, потому и вымерли враз)
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Defort
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Додано: Нед 26 бер, 2023 15:08
vitaliian написав: ЛАД написав:
Убогенько
убогенько мечтать о том, чего у тебя нет?! Ну да в свои 13 надо было мечтать о карьере ученого или там чтобы коммунизм в Гондурасе победил. Валютных проституток даже комментировать не хочу, наверное что то личное.
Я тоже не согласен с ладом. Валютной проституткой может стать каждый! У меня в спортзале есть несколько ребят, мышцы, пресс, все дела. Приходят заниматься тетки среднего возраста и вышесреднего достатка. И платят парням валютой за определенные услуги. Так что все в мире относительно, как сказал Эйнштейн)
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Додано: Нед 26 бер, 2023 15:11
Суперечки і порівняння щодо переваг срсрівського соціалізму і теперішніх реалій позбавлене сенсу. Навіть в раші з культом сталіна і білораші зараз зовсім інші реалії доста жорсткого капіталізму-імперіалізму, з регулярними суїцидами через невиплачену іпотеку, жорсткими санкціями за несплату комуналки і т.д. Можна старатися будувати капіталізм з більшим рівнем соціально прийнятного розподілу доходів, як скандинави чи середній по ЄС. На жаль в нас так не вийшло. От і маємо приклади тисячекратних розривів зарплат топів держмонополій з їхніми підлеглими, 100 кратні пенсійні розриви. От якраз у війну могли би трохи в цьому напряму щось змінювати. Може би судді не наважились відсуджувати самі собі захмарні зарплати-довічні утримання?
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