Додано: Нед 26 бер, 2023 14:52

ЛАД да забыл спросить, в какие годы в совке жилось хорошо? В 80е плохо мы выяснили. Родители наоборот говорили что только в 80е все +/- наладилось. А до этого был мрак мрачный. Если что оба родителя из села. Сбежали в город потому что сельский труд был слишком тяжелый и низкооплачиваемый. А снабжение села присутствовало только на бумаге. Возможно тольков валенках и калошах дефицита не было. Не знаю кто мечтал стать Космонавтом, мама мечтала о простенькой ручной швейной машинке типа подолка, чтобы из чужих ненужных вещей пошить себе новые. Даже швейная машина на селе была роскошью. Их не то что детям, не в каждом доме у взрослых такое чудо было. Как и проигрыватель виниловых дисков.