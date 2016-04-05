Додано: Нед 26 бер, 2023 15:43

ЛАД написав: Shaman написав: ..............

загальні фрази - як по-новому??? скажете, що не спец. тоді послухайте спеца - такі монстри, як ХТЗ заплановані, щоб випускати по 50 тис тракторів на рік. стандартних однакових. переналаштувати ці автоматичні лінії - це така собі ненаукова фантастика. ..............загальні фрази - як по-новому??? скажете, що не спец. тоді послухайте спеца - такі монстри, як ХТЗ заплановані, щоб випускати по 50 тис тракторів на рік. стандартних однакових. переналаштувати ці автоматичні лінії - це така собі ненаукова фантастика.

Ну да, ну да. ХТЗ с 31 года выпускал одни и те же трактора СХТЗ 15/30. Ну да, ну да. ХТЗ с 31 года выпускал одни и те же трактора СХТЗ 15/30.

ЛАД написав: треба всі їх на брухт й ставити сучасні станки - чим ХТЗ займався останні роки. але робітники, які на цьому заводі вже по 40, а деякі й 50 років, - навіщо ми тут десятками років працювали по-старому, й далі будемо - а щось нове це не до нас.

Понятно, виноваты "робітники". Видимо, современные луддиты - ломали и уничтожали "сучасні станки". Самому не смешно? Понятно, виноваты "робітники". Видимо, современные луддиты - ломали и уничтожали "сучасні станки". Самому не смешно?

ЛАД написав:

ЛАД написав: ...

Я не собирался начинать разговор о роли и значении СССР. Начал Shaman. Мне это не очень интересно и лень.

Пишу сейчас не для того, чтобы "защитить" Союз, а просто потому, что пока мы не перестанем во всех наших сегодняшних проблемах обвинять Союз, толку не будет.

Не Союз виноват в том, что при наличии мощнейшего танкового завода мы сегодня выпрашиваем танки у Запада. И при наличии построенного "за допомогою тих же американців" ХТЗ мы его успешно угробили и закупаем трактора за границей. ...Я не собирался начинать разговор о роли и значении СССР. Начал. Мне это не очень интересно и лень.Пишу сейчас не для того, чтобы "защитить" Союз, а просто потому, что пока мы не перестанем во всех наших сегодняшних проблемах обвинять Союз, толку не будет.Не Союз виноват в том, что при наличии мощнейшего танкового завода мы сегодня выпрашиваем танки у Запада. И при наличии построенного "за допомогою тих же американців" ХТЗ мы его успешно угробили и закупаем трактора за границей.

хто його угробив - наші селяни, які всі як один називають місце, на якому вони бачили/вертіли трактор ХТЗ, та купують нові або вживані John Deer або New Holland???



немає попиту на трактор ХТЗ - його навіть 500 шт на рік не хочуть купувати по всій країни.



ви плутаєте первопричину та наслідки - ХТЗ загнувся, тому що не був потрібен споживачам. а перебудувати його - це неможливо, треба будувати новий завод. хто його угробив - наші селяни, які всі як один називають місце, на якому вони бачили/вертіли трактор ХТЗ, та купують нові або вживані John Deer або New Holland???немає попиту на трактор ХТЗ - його навіть 500 шт на рік не хочуть купувати по всій країни.ви плутаєте первопричину та наслідки - ХТЗ загнувся, тому що не був потрібен споживачам. а перебудувати його - це неможливо, треба будувати новий завод.

Так "перебудувати неможливо" или "робітники" отказались работать на современных станках?

...

Да, переоборудование завода дорогое удовольствие, гораздо проще поспекулировать на перепродаже John Deer и New Holland. Наверное, 50 тыс тракторов в год Украине не нужно, но для большой с/х державы производство собственных тракторов не помешало бы.

Так "перебудувати неможливо" или "робітники" отказались работать на современных станках?...Да, переоборудование завода дорогое удовольствие, гораздо проще поспекулировать на перепродаже John Deer и New Holland. Наверное, 50 тыс тракторов в год Украине не нужно, но для большой с/х державы производство собственных тракторов не помешало бы.

ЛАД написав: И, кстати,

К началу 1986 года завод поставлял тракторы в 36 стран мира и подготавливал производство новых моделей тракторов: Т-150КМ и Т-150К-02

И об этом Вы не слышали:

17 июля 2015 года на ХТЗ состоялось выездное заседание СНБО Украины, на котором было объявлено о намерении восстановить на заводе производство военной техники, которую предприятие выпускало до 2009 года.[25][50] В декабре 2015 года Харьковский тракторный завод объявил о возобновлении производства военной техники. ?

Объявить объявили, но, насколько знаю, производства так и нет.

И МТЗ работать продолжает, как бы мы не смеялись над усатым диктатором. И, кстати,И об этом Вы не слышали:Объявить объявили, но, насколько знаю, производства так и нет.И МТЗ работать продолжает, как бы мы не смеялись над усатым диктатором.

Лад, ви дійсно такий віруючий в совок, що навіть не намагаєтесь вникнути, про що вам кажуть, чи це такий тролинг?коробка передач та мости не змінювалися з часів СРСР. як раз на цей 150 трактор. тому так можна було переналаштувати лінії, на яких випустити декілька сотень тисяч тракторів. а якщо ти не випускаєш сотні тисяч тракторів, то переналаштування ліній ніколи не окупиться.це ще одна проблема, яка показує, що ви з виробництвом тільки теоретично стикалися - ті люди, які вже 30-40 років проробили на підприємстві, дійсно не хочуть працювати по-новому - це теж розповсюджена проблема - тільки розігнати та набрати нових. це не проблема, це можна зробити - але дуже характерний штрих для пострадянських заводів. я вже мовчу про принцип "на работе ты не гость..." - такого в СРСР теж не було?ось тут уважно - селяни НЕ БАЖАЮТЬ купувати трактора ХТЗ - ось головна причина. тут ви мовчите.гадаю поставлял в рахунок боргу. на халяву ХТЗ й зараз візьмуть, за гроші не дуже хочутьвиробництво воєнної техніки - це піар, забудьте.а МТЗ працює, тому що йому постійно надають кредити від держави (які ніхто не поверне). якби ХТЗ надавали, то й він би працював. а гроші у Біларусі, тому що вони отримає нафту та газ дешево, а продає продукцію за ринковими цінами. З "економічним чудом" Біларусі все зрозуміло - зупиняться дотації - зразу закінчиться чудо, й всі заводи стануть.я не проти, щоб у нас все вироблялося, для цього необхідно створювати умови. й проводити реформи, а не ностальгувати за СРСР, а заодно підтримувати той популізм з дешевою комуналкою - ніколи не думали, що це теж не дає розвиватися країни?нещодавно зіткнувся з історією, як розвивалася Південна Корея - особисто вам методи не сподобаються, але по-іншому здається не можна