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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 26 бер, 2023 15:28
ЛАД написав:Faceless
Извините, на Ваши посты отвечать не буду.
Опровергать утверждения, что в Союзе выживали только " за рахунок присадибних ділянок"... Увольте. Спорить с глупостями не собираюсь.
Французская революция 1793 - тоже переворот?
Но, вообще, беседы с Вами для меня плохо кончаются. Так что ещё раз простите, но без меня.
Не знаю, кто Вас так распрогандировал, раньше Вы были более трезвым.
Звісно, зручно назвати дурницею те, на що не вдається знайти контраргументів. При цьому "присадибні ділянки" були фактично масовим феноменом. Мабуть, від хорошого життя, як інакше.
Щодо французької революції - вона що, теж була спровокована обмеженою купкою діячів, що фінансувалися з-за кордону, і фактично не представляли жодну верству чи значну групу населення (на момент власне "революції"), як то було в 1917? То ж не варто порівнювати непорівнюване.
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Додано: Нед 26 бер, 2023 15:43
ЛАД написав: Shaman написав:
..............
загальні фрази - як по-новому??? скажете, що не спец. тоді послухайте спеца - такі монстри, як ХТЗ заплановані, щоб випускати по 50 тис тракторів на рік. стандартних однакових. переналаштувати ці автоматичні лінії - це така собі ненаукова фантастика.
Ну да, ну да. ХТЗ с 31 года выпускал одни и те же трактора СХТЗ 15/30.
Лад, ви дійсно такий віруючий в совок, що навіть не намагаєтесь вникнути, про що вам кажуть, чи це такий тролинг?
коробка передач та мости не змінювалися з часів СРСР. як раз на цей 150 трактор. тому так можна було переналаштувати лінії, на яких випустити декілька сотень тисяч тракторів. а якщо ти не випускаєш сотні тисяч тракторів, то переналаштування ліній ніколи не окупиться.
ЛАД написав:
треба всі їх на брухт й ставити сучасні станки - чим ХТЗ займався останні роки. але робітники, які на цьому заводі вже по 40, а деякі й 50 років, - навіщо ми тут десятками років працювали по-старому, й далі будемо - а щось нове це не до нас.
Понятно, виноваты "робітники". Видимо, современные луддиты - ломали и уничтожали "сучасні станки". Самому не смешно?
це ще одна проблема, яка показує, що ви з виробництвом тільки теоретично стикалися - ті люди, які вже 30-40 років проробили на підприємстві, дійсно не хочуть працювати по-новому - це теж розповсюджена проблема - тільки розігнати та набрати нових. це не проблема, це можна зробити - але дуже характерний штрих для пострадянських заводів. я вже мовчу про принцип "на работе ты не гость..." - такого в СРСР теж не було?
ЛАД написав: ЛАД написав:
...
Я не собирался начинать разговор о роли и значении СССР. Начал Shaman
. Мне это не очень интересно и лень.
Пишу сейчас не для того, чтобы "защитить" Союз, а просто потому, что пока мы не перестанем во всех наших сегодняшних проблемах обвинять Союз, толку не будет.
Не Союз виноват в том, что при наличии мощнейшего танкового завода мы сегодня выпрашиваем танки у Запада. И при наличии построенного "за допомогою тих же американців" ХТЗ мы его успешно угробили и закупаем трактора за границей.
хто його угробив - наші селяни, які всі як один називають місце, на якому вони бачили/вертіли трактор ХТЗ, та купують нові або вживані John Deer або New Holland???
немає попиту на трактор ХТЗ - його навіть 500 шт на рік не хочуть купувати по всій країни.
ви плутаєте первопричину та наслідки - ХТЗ загнувся, тому що не був потрібен споживачам. а перебудувати його - це неможливо, треба будувати новий завод.
Так "перебудувати неможливо" или "робітники" отказались работать на современных станках?
...
Да, переоборудование завода дорогое удовольствие, гораздо проще поспекулировать на перепродаже John Deer и New Holland. Наверное, 50 тыс тракторов в год Украине не нужно, но для большой с/х державы производство собственных тракторов не помешало бы.
ось тут уважно - селяни НЕ БАЖАЮТЬ купувати трактора ХТЗ - ось головна причина. тут ви мовчите.
ЛАД написав:
И, кстати,
К началу 1986 года завод поставлял тракторы в 36 стран мира и подготавливал производство новых моделей тракторов: Т-150КМ и Т-150К-02
И об этом Вы не слышали:
17 июля 2015 года на ХТЗ состоялось выездное заседание СНБО Украины, на котором было объявлено о намерении восстановить на заводе производство военной техники, которую предприятие выпускало до 2009 года.[25][50] В декабре 2015 года Харьковский тракторный завод объявил о возобновлении производства военной техники.
?
Объявить объявили, но, насколько знаю, производства так и нет.
И МТЗ работать продолжает, как бы мы не смеялись над усатым диктатором.
гадаю поставлял в рахунок боргу. на халяву ХТЗ й зараз візьмуть, за гроші не дуже хочуть
виробництво воєнної техніки - це піар, забудьте.
а МТЗ працює, тому що йому постійно надають кредити від держави (які ніхто не поверне). якби ХТЗ надавали, то й він би працював. а гроші у Біларусі, тому що вони отримає нафту та газ дешево, а продає продукцію за ринковими цінами. З "економічним чудом" Біларусі все зрозуміло - зупиняться дотації - зразу закінчиться чудо, й всі заводи стануть.
я не проти, щоб у нас все вироблялося, для цього необхідно створювати умови. й проводити реформи, а не ностальгувати за СРСР, а заодно підтримувати той популізм з дешевою комуналкою - ніколи не думали, що це теж не дає розвиватися країни?
нещодавно зіткнувся з історією, як розвивалася Південна Корея - особисто вам методи не сподобаються, але по-іншому здається не можна
Востаннє редагувалось Shaman
в Нед 26 бер, 2023 15:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 26 бер, 2023 15:45
Ой+ написав:
Суперечки і порівняння щодо переваг срсрівського соціалізму і теперішніх реалій позбавлене сенсу.
і взагалі дратують, оскільки не мають жодного відношення до теми гілки. Один совковий маразматик вкотре закидав гілку лайном, а інші "годують" цього пропагандона, наче так і треба
Дістало вже.
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Додано: Нед 26 бер, 2023 15:47
fler написав: prodigy написав:
послухав вчора -так воно мало то того йти, процес йде трохи повільніше ніж бажалось,
але розумні вже зрозуміли...
Мені цікаво, як на це відреагує простий зомбований пропагандою нарід. Вони 20 років "обожествляли" свого царя, а тут кажуть, що він "пустишка закомплексований"
не кажучи про те, куди завів країну та яке майбутнє вимальовується.
Також цікавий момент про те, що "верхи" перегризуть одне одного і процес вже пішов.
І як висновок - безвихідь. Як не крути - скрізь поразка. Шкода, що кінець розмови обрізаний, є думка, що там були пропозиції "що слід робити".
там були пропозиції, як рятувати важко зароблене - й цим вже займаються
цікаво з якої сторони встигнуть першими
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Додано: Нед 26 бер, 2023 15:55
Може змінимо тему на... тему гілки?))
От тут цікаво сказано загалом про всі війни(з 8-ї хв.)
Але ж вам усім, мабуть, немає часу це подивитись/послухати?
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Додано: Нед 26 бер, 2023 15:59
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Откуда у тебя столько времени, чтобы смотреть видосы на 1 час 37 минут ?
А главное, где у тебя столько времени находить такие видосы ?
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Додано: Нед 26 бер, 2023 16:00
fler написав: Ой+ написав:
Суперечки і порівняння щодо переваг срсрівського соціалізму і теперішніх реалій позбавлене сенсу.
і взагалі дратують, оскільки не мають жодного відношення до теми гілки. Один совковий маразматик вкотре закидав гілку лайном, а інші "годують" цього пропагандона, наче так і треба
Дістало вже.
закінчуємо - а то тут є й моя частка вини. але знаєте, частково має відношення до теми, бо насправді війна це відлуння більш складних процесів. конфлікт міг початися в Кореї - було ж не так давно напруження, могло початися на Тайвані, Сірія могла палати далі, а не затихнути. на жаль, напруження вибухнуло у нашій країни.напруження між розвиненими країнами та автократіями. Лад
уособлення того, що насправді дуже розповсюджені ці лівацькі ідеї, а відповідно й антиамериканські настрої (бо ці ідеї часто йдуть поруч). як наслідок, і в нашій країни не могли позбутися братського народу, не все так однозначно та таке інше.
й треба думати, як бути далі. тому що знову "треба домовлятися, намагатися уникнути" - з деким домовлятися не має сенсу, й це треба викарбувати.
одне з рішень - наші 40 років блукань ще не закінчилися, та й війна дуже швидко розставляє все по своїх місцях - але не всіх, на жаль
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Додано: Нед 26 бер, 2023 16:14
Коментировать не буду, но ЛАДу приготовится
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